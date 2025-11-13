Colombia

Procuraduría abrió proceso disciplinario contra el concejal Andrés Escobar tras graves denuncias de su expareja

El caso involucra acusaciones de violencia familiar y presunto abuso de recursos de seguridad, además de presiones a funcionarios municipales para afectar a su exprometida

Guardar
El proceso disciplinario contra Andrés
El proceso disciplinario contra Andrés Escobar incluye acusaciones por uso indebido del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección - crédito @andresescobar2030/ Instagram

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Andrés Escobar por presunta violencia intrafamiliar, a raíz de las declaraciones ofrecidas por Melissa Escobar en una entrevista.

El proceso, iniciado el pasado 11 de noviembre bajo la delegación de Diana Carolina Eraso, involucra además acusaciones por supuesto uso indebido del esquema de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó y presiones a funcionarios de la Alcaldía de Cali para que no contrataran a su expareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“(...) esta Regional de Instrucción tuvo conocimiento de hechos acaecidos por parte de la expareja sentimental del concejal Rafael Andrés Escobar González, por presuntas conductas de violencia de género hacia su integridad, amenazas por mal manejo del esquema de seguridad asignado por la UNP y chantaje del cabildante y presiones personales de carácter laboral contra Melissa Sánchez, quien presuntamente labora en el sector público, todo lo cual tendría incidencia que el concejal Escobar González en las diferentes áreas del sector", indicó puntualmente el documento del Ministerio Público.

La Procuraduría busca establecer si
La Procuraduría busca establecer si hubo faltas disciplinarias en el actuar del concejal Andrés Escobar en el caso de violencia intrafamiliar - crédito @andresescobar2023 / melissaescobarh/Instagram

El procedimiento disciplinario busca determinar si Escobar cometió alguna falta, para lo cual se ordenó la recolección de distintas pruebas, según consta en un oficio de ocho páginas conocido el miércoles 12 de noviembre.

Entre las pruebas solicitadas se encuentran los documentos relacionados con el esquema de protección vigente para Escobar, así como información sobre posibles denuncias ante la Fiscalía General por los hechos denunciados.

La delegada Eraso deberá establecer si el esquema de seguridad otorgado por la UNP responde a una necesidad real y prioritaria conforme a la función del cabildante. Además, tanto Melissa Escobar como el concejal podrán comparecer ante la Procuraduría para presentar sus versiones de lo ocurrido y ejercer sus garantías procesales.

Las declaraciones de Melissa Escobar

La empresaria Melissa Escobar denunció públicamente que ha sido víctima de varias formas de violencia de género por parte de su expareja y exprometido, el concejal de Cali Andrés Escobar, después de la ruptura de su relación y la cancelación de la boda programada entre ambos.

El proceso disciplinario examina presuntas
El proceso disciplinario examina presuntas presiones de Andrés Escobar a funcionarios de la Alcaldía de Cali para afectar a su expareja - crédito @melissaescobarh - @andresescobar2030/Instagram

En declaraciones ofrecidas a Semana, Escobar relató que descubrió una infidelidad de su entonces prometido apenas dos semanas antes del matrimonio, lo que la llevó a poner fin al compromiso.

Según relató la joven, tras la ruptura comenzó a experimentar una serie de afectaciones en distintos ámbitos de su vida. “Pensé que mi pesadilla terminaba cuando decidí cancelar mi boda con el concejal Andrés Escobar, después de descubrirlo a dos semanas de casarme siendo infiel. Pero la pesadilla no ha terminado”, expresó la mujer.

En su testimonio, señaló que acusaciones de violencia no se reducen a lo sentimental, sino que incluyen violencia económica, laboral, política y psicológica, al afirmar que el concejal utilizó su posición para incidir de manera negativa en su entorno profesional.

Detalló que sufrió presiones en su ambiente laboral, ya que, durante su relación, apoyó económicamente la campaña política de Escobar, comprometiéndose con una deuda que, según ella, asciende a más de $180 millones y quedó a su nombre. “Este hombre me está queriendo forzar a firmar un divorcio donde no quiere asumir ninguna responsabilidad por las deudas que me dejó. A mi nombre quedaron comprometidos más de $180 millones de pesos”, explicó en la entrevista.

El concejal del Centro Democrátioc
El concejal del Centro Democrátioc Andrés Escobar ha estado rodeado de polémicas - crédito redes sociales

La empresaria indicó además que enfrentó obstáculos para continuar su carrera profesional, denunciando que el concejal habría contactado a varias personas y organizaciones con las que había trabajado, con el objetivo de bloquear su acceso a nuevas oportunidades y desacreditarla.

“Está llamando a todas las personas con las que yo me he ganado un espacio gracias a mi trabajo por años, a cerrarme las puertas, a hablar mal de mí. Está ejerciendo violencia laboral”, relató Escobar, quien también habló de un clima de amenazas y acoso psicológico tras la ruptura.

Según Melissa Escobar, la violencia ejercida por el concejal también se manifestó en el ámbito político. Aseguró que su expareja puso en duda su integridad al acusarla públicamente de haberse aliado con el Pacto Histórico, partido distinto al Centro Democrático al que pertenece Escobar, para supuestamente perjudicar su carrera política.

“Está diciendo que yo me alié con el Pacto para destruirlo, pero lo que pasa es que sus propias acciones son las que lo están destruyendo”, complementó.

Temas Relacionados

Concejal de Cali Andrés Escobar Melissa EscobarUNPViolencia intrafamiliar CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Pese a que el cuadro verde respaldó a Diego Arias para ser el técnico hasta diciembre de 2025, el equipo tuvo en carpeta a un timonel español que era especialista en fortalecer a los juveniles

Atlético Nacional habría descartado a

Petro aseguró que Armando Benedetti es una “víctima” de la Corte y comparó su caso con el de Nicolás Petro: “Se arrodillan”

El presidente rechazó el allanamiento de la vivienda del ministro del Interior, que fue ordenado por la magistrada Cristina Lombana

Petro aseguró que Armando Benedetti

Procuraduría abrió investigación contra exfuncionaria de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, salpicada en el escándalo de la Ungrd

Se trata de Alethia Arango Gil, que fue exfuncionaria del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres durante la administración del acusado exmandatario, y llegó a la unidad como la subdirectora para la Reducción del Riesgo

Procuraduría abrió investigación contra exfuncionaria

Consejo Superior de la Judicatura rechazó los insultos de Armando de Benedetti contra magistrada Lombana: “Lo invito a reflexionar”

El presidente de la alta corte resaltó la importancia de la independencia judicial en un Estado de derecho, al señalar que los ataques públicos contra los jueces dañan la confianza en las instituciones

Consejo Superior de la Judicatura

Exparticipante del ‘Desafío’ está de luto tras el asesinato de su hermano: esta fue su última publicación con él

Las autoridades adelantaron un operativo con el fin de esclarecer los motivos detrás del ataque sicarial en contra del joven

Exparticipante del ‘Desafío’ está de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Damiano David y Dove Cameron

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Un drama juvenil llega a la lista de películas en Prime Video Colombia que no te puedes perder hoy

Cami, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que se ha sentido rechazada después del corte de pelo en el ‘reality’

Deportes

Atlético Nacional habría descartado a

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Como Falcao y Fabra: Kevin Mier se sumaría a la lista de futbolistas colombianos que se perdieron un mundial por lesión

Histórico goleador africano visitará Colombia en diciembre de 2025: participará en un partido de despedida

Santa Fe casó pelea con la prensa por el caso de César Farías: “Háganos llegar las pruebas”

Goleador de Independiente Medellín podría perderse la recta final de la Liga BetPlay Dimayor