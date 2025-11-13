Colombia

Mara Cifuentes denunció que fue abusada por su expareja y lanzó crítica a los centros de rehabilitación: “Piensen muy bien en esto”

La modelo colombiana transgénero compartió un duro testimonio sobre el episodio que la llevó a una recaída, cuando su exnovio le dio una bebida, al parecer, con alguna sustancia

Mara Cifuentes culpó a su
Mara Cifuentes culpó a su expareja de una recaída en las drogas y el abuso que vivió por parte de él - crédito @MaraCifuentes1/IG

La experiencia de Mara Cifuentes tras su proceso de rehabilitación ha vuelto a captar la atención pública, luego de que la modelo colombiana trans denunciara un episodio de abuso por parte de su expareja.

La exparticipante de La Agencia: batalla de modelos y figura reconocida en la comunidad Lgbti+ relató que, después de superar una etapa marcada por el consumo de drogas y alcohol, enfrentó una situación que la llevó a una recaída.

En sus publicaciones más recientes,
En sus publicaciones más recientes, varios usuarios señalaron que su rostro se veía raro. En sus historias, Mara Cifuentes reveló la razón - crédito @maracifuentes/Instagram

Cifuentes, que alcanzó notoriedad en 2019 gracias a su participación en el reality de modelos de Caracol Televisión, experimentó un rápido ascenso en su carrera y en su presencia en redes sociales.

Este crecimiento, sin embargo, estuvo acompañado de excesos que la condujeron a buscar ayuda profesional. La modelo, de 30 años, ingresó a rehabilitación tras una temporada de fiestas y consumo de sustancias, según reveló durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Al concluir su tratamiento, Cifuentes relató que durante una salida con su exnovio, identificado como Camilo, desencadenó un nuevo episodio traumático, pues sintió vulnerada la confianza que sentía en el joven.

Según su testimonio, durante una fiesta en casa de Camilo, él le ofreció una bebida. Aunque ella preguntó si la bebida contenía alguna sustancia, él lo negó. No obstante, tras consumirla, percibió un sabor amargo y confrontó a su expareja. Maric* esto está envenenado, cómo me haces esto”, le reclamó, a lo que Camilo solo respondió con una risa irónica.

De acuerdo con la versión de Cifuentes, este hecho marcó el momento de su recaída, pues sentía que después de todos los excesos que había tenido en el pasado se habían superado.

Así luce Mara Cifuentes después
Así luce Mara Cifuentes después de su cirugía de feminización facial - crédito: foto suministrada a Semana

La modelo describió que, tras este incidente, experimentó ansiedad y otros síntomas, lo que atribuyó a un abuso de poder por parte de su expareja.

Cifuentes consideró que la situación fue especialmente grave porque ocurrió poco después de haber salido de rehabilitación, en un momento de vulnerabilidad.

Qué dijo sobre los malos tratos en centros de rehabilitación a personas trans

En el último año, Cifuentes ha reducido su actividad en redes sociales, limitándose a comunicarse a través de historias en Instagram. En ese espacio, compartió un mensaje dirigido a quienes contemplan ingresar a un proceso de rehabilitación.

Si van a ingresar a una rehabilitación, les recomiendo que sea en un lugar donde puedan ser tratados con dignidad. Porque si van a un sitio donde es barato, los van a privar de la libertad, y una vez adentro los tratarán como un pedazo de basura, especialmente a las mujeres trans", indicó inicialmente.

Y agregó: "Por eso recomiendo ahorrar para poder pagar un lugar bueno, donde te den un trato humano y respetuoso, porque no vas a poder salir de allí hasta que el médico encargado lo autorice. Piensen muy bien en esto”, indicó la modelo en sus redes.

La modelo aseguró que fue
La modelo aseguró que fue víctima de malos tratos en un centro de rehabilitación - crédito @maracifuentes1/Instagram

La denuncia pública de Mara Cifuentes ha generado debate sobre las condiciones de los centros de rehabilitación y la vulnerabilidad de las mujeres trans en estos espacios, así como sobre la importancia de contar con redes de apoyo seguras tras superar procesos de adicción: “Creo que el exnovio se aprovechó de su vulnerabilidad para hacerla caer de nuevo”; “muy mal hecho, se nota que no la quería ni poquito”, entre otros.

Es de resaltar que la modelo ha atravesado por diferentes momentos que han marcado su vida, el más reciente, la frustración que siente con el pasar del tiempo debido a la feminización facial que se realizó que no obtuvo los resultados que ella esperaba.

Además, participó en una película llamada Caracas Avenue en la que dio vida a una abogada que lucha por los derechos de la comunidad trans en la psotitución.

