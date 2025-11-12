Colombia

Juan Duque responde con humor a las dudas sobre su orientación y enciende las redes sociales: “¿Así?"

Durante una dinámica con sus fans, el exnovio de Lina Tejeiro utilizó un video viral para zanjar rumores y mostrar su lado más divertido en la comunidad ‘online’

El exnovio de Lina Tejeiro utilizó la sátira para despejar dudas sobre el tema de su sexualidad - crédito @notitalencol/IG

El cantante Juan Duque, conocido por su relación fallida con la actriz Lina Tejeiro, se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales tras responder de manera inesperada a una pregunta sobre su orientación sexual.

La interacción, que tuvo lugar durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, generó revuelo y reacciones diversas, debido a la forma en la que respondió el artista con un entretenido video junto a un interrogante cargado de ironía.

Juan Duque contó que Lina
Juan Duque contó que Lina Tejeiro le enseñó a manejar la fama porque él no sabía cómo lidiar con tanta exposición mediática - crédito @juanduque/Instagram

La figura de Lina Tejeiro es ampliamente reconocida en Colombia y Latinoamérica, tanto por su trayectoria en la televisión nacional como por los detalles de su vida sentimental, que suelen captar la atención del público.

En esta ocasión, el foco se desplazó hacia uno de sus exnovios más comentados, el cantante Juan Duque, quien fue consultado de forma directa sobre su orientación sexual por parte de sus seguidores.

Durante la dinámica, un internauta planteó la pregunta: “A muchos no nos queda claro si eres gay”, lo que llevó a Juan Duque a ofrecer una respuesta cargada de ironía.

El artista optó por compartir un video viral de un hombre disfrazado en Halloween, quien gritaba por la ventana de un bus: “Qué vivan las chochas". Junto a este video, Juan Duque añadió el mensaje: “¿Así?”, dirigiéndose al usuario que le había hecho la pregunta, en un intento de zanjar el tema con humor y contundencia.

La relación de Lina y
La relación de Lina y Juan duró aproximadamente seis meses, pero terminó por diferencias de la pareja - crédito @juanduque/IG

En el transcurso de la misma interacción, el intérprete de temas como Solcito, Lejos de mis ojos y María abordó otros aspectos de su vida personal, incluyendo sus relaciones pasadas y la inspiración detrás de algunas de sus canciones.

El cantante explicó: “Si yo estoy con alguien entrego el 100% de mí, independientemente si va a funcionar o no. Lo que más amo y me encanta hacer es la música, entonces, prefiero eso, en vez de ser un tibio”.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Sigo sin entender por qué este tipo de aclaraciones son necesarias hoy día”; “y si fuera gay o no, en qué afecta eso que haya sido novio de Lina”; “perfectamente podría comer de ambos y no morir de hambre”, entre otros.

