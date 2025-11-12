Colombia

Contraloría alertó sobre baja ejecución de recursos para el estado de conmoción interior en Catatumbo

El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra informó que, pese a la asignación de $2,78 billones, solo se ha ejecutado cerca del 50% de los fondos destinados a la atención de la crisis en la región

Guardar
De acuerdo con la Contraloría,
De acuerdo con la Contraloría, la débil articulación entre entidades nacionales y territoriales dificulta la ejecución eficiente de los recursos en el Catatumbo - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció el martes 11 de noviembre, en una audiencia pública ante la Corte Constitucional ,que los $2,78 billones asignados para atender el estado de conmoción interior en Catatumbo han sido “insuficientes”, tras ejecutarse cerca del 50% de dichos recursos.

Esta intervención se realiza como parte del seguimiento al Auto 1666 de 2025, que permitirá iniciar un “seguimiento permanente, riguroso y transparente a los recursos destinados al Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la pobreza estructural en el país”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la audiencia, Rodríguez Becerra detalló que, aunque la apropiación vigente asciende a $2,76 billones, solo se ha comprometido el 62,37% de ese monto, con obligaciones por el 25,8% y pagos efectuados del 24,7%.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra advirtió que los $2,78 billones asignados al Catatumbo resultan insuficientes para atender la crisis humanitaria - crédito @CGR_Colombia/X

El reporte indica que, entre enero y octubre de 2025, se firmaron 22.473 contratos relacionados por un valor de $1,94 billones. De estos contratos, solo 55, que representan el 1,27% del total, están directamente ligados a la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria, con una cuantía conjunta de $24.657 millones.

El contralor precisó que “aunque existe ejecución presupuestal significativa, los pagos efectivos aún son bajos frente a los compromisos adquiridos”.

El contralor informó que se viene realizando un seguimiento territorial al Plan Catatumbo en la ciudad de Cúcuta junto a líderes de la región, que advirtieron que el problema principal no radica en la ausencia de un plan, sino en una crisis de ejecución de los recursos.

Rodríguez Becerra reconoció que ha habido avances en educación, inclusión productiva y atención humanitaria, aunque persisten retrasos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras, además de una débil articulación entre entidades nacionales y territoriales.

El seguimiento territorial al Plan
El seguimiento territorial al Plan Catatumbo revela avances en educación e inclusión productiva, pero persisten retrasos en infraestructura y vivienda - crédito @NRC_LAC / X

Rodríguez Becerra destacó que “el Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”.

Como respuesta, el contralor anunció la creación del Tablero de Control Catatumbo, una herramienta pública y en línea que permitirá la trazabilidad de cada peso invertido en la región y servirá para alertar sobre posibles riesgos de corrupción o ineficiencia.

Esta plataforma hará parte de la estrategia Control Paz Colombia, orientada a fortalecer la vigilancia sobre los recursos de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Rodríguez Becerra señaló: “La paz no se decreta: se construye con inversión responsable, con control social y con transparencia, protegiendo lo que es de todos”.

Además, la Contraloría anunció que instalará una Mesa Permanente de Seguimiento Fiscal para el Catatumbo —con la participación de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes comunitarios—, con el fin de garantizar un control preventivo, simultáneo y participativo en el manejo de los recursos públicos asignados a la región.

Corte Constitucional condicionó el uso de recursos del estado de conmoción interior en Catatumbo

Cabe recordar que el 23 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional analizó la legalidad del Decreto 0062 de 2025, expedido por el Gobierno nacional tras la declaratoria de Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar.

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo
La Corte Constitucional declaró exequible el artículo que adicionó los ingresos al Presupuesto General de la Nación, siempre que comprendiera únicamente las partidas validadas o condicionadas - crédito Juan Páez/Colprensa y Corte Constitucional

La medida buscó responder a la agudización de la crisis en la zona, marcada por enfrentamientos entre grupos armados, desplazamientos masivos, amenazas y una crisis humanitaria, y habilitó una adición presupuestal extraordinaria de $2,768 billones para financiar acciones urgentes en sectores estratégicos con el fin de restablecer la seguridad y atender a la población afectada.

La decisión del tribunal fue mixta. Declaró exequible el artículo que adicionó los ingresos al Presupuesto General de la Nación, siempre que comprendiera únicamente las partidas validadas o condicionadas.

Sobre el artículo de distribución de recursos, decretó la inexequibilidad total para los sectores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Transporte, Interior y Vivienda, Ciudad y Territorio; exequibilidad condicionada para Salud y Protección Social, Inclusión Social e Igualdad y Equidad, advirtiendo que sus giros solo pueden atender la emergencia de la conmoción, no problemas estructurales.

Para Presidencia, Agricultura y Desarrollo Rural y Educación, la exequibilidad se determinó parcial, restringida a medidas expresamente permitidas. Solo el rubro de Defensa obtuvo exequibilidad total, permitiendo fortalecer la presencia de la fuerza pública.

Temas Relacionados

Catatumbo Contraloría Carlos Hernán Rodríguez Becerra Corte Constitucional Control fiscalColombia-Noticias

Más Noticias

La Registraduría ratificó la decisión que impidió a Daniel Quintero inscribir su comité de firmas: “No se encuentra mérito alguno”

La autoridad electoral rechazó el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial

La Registraduría ratificó la decisión

Abogada uribista salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana tras insultos del ministro Armando Benedetti: “Sentí vergüenza ajena”

Carolina Restrepo Cañavera, que se hizo viral en sus redes sociales por sus acertados análisis sobre el proceso que afrontó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, envió un sentido mensaje a la togada frente a lo que sería el asedio del titular de la cartera política

Abogada uribista salió en defensa

Petro anunció que la inteligencia militar suspenderá el envío de comunicaciones a agencias de seguridad estadounidenses por bombardeos en el Caribe

La orden del jefe de Estado busca expresar su oposición la política antidrogas del país norteamericano

Petro anunció que la inteligencia

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

El general Francisco Cubides agradeció a la población civil por los datos que han entregado sobre la ubicación de grupos armados en todo el país

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes

Hombre que torturó a un perro hasta causarle la muerte fue condenado a prisión: el animal fue mutilado y apuñalado

El criminal utilizó un arma cortopunzante para atacar en repetidas ocasiones al can

Hombre que torturó a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

Identifican a trabajador cañero asesinado en el norte del Cauca: Asocaña alertó cinco muertos en lo que va de 2025

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones favoritas de

Las 10 producciones favoritas de Disney+ Colombia que arrasan esta semana

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Liga BetPlay sufrirá la desaparición

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A

Predicciones de la Liga BetPlay: estas son las probabilidades de América, Santa Fe, Alianza y Águilas Doradas para clasificar a los cuadrangulares

Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio