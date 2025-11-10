Colombia

Petro reveló el acuerdo de 52 puntos al que se llegó en la Cumbre Celac-UE: “Es un gran éxito”

En su discurso, el presidente enfatizó que el acuerdo firmado por 60 países refleja la voluntad de trabajar juntos para abordar desafíos como el cambio climático y la pobreza

Guardar
Gustavo Petro destacó la importancia de la cooperación entre América Latina y Europa para enfrentar problemas globales como la crisis climática, la pobreza y la economía digital - crédito Cancillería/YouTube

En la ciudad de Santa Marta, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la Unión Europea (UE), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el acuerdo alcanzado entre las naciones participantes, un compromiso de 52 puntos clave, que fue firmado por todos los países asistentes, salvo uno.

En un discurso que resaltó la importancia del multilateralismo y la cooperación entre regiones, Petro destacó el papel central de la cumbre en la construcción de soluciones conjuntas para los desafíos globales más apremiantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, Petro explicó que la Celac, como plataforma de integración regional, es esencial para consolidar alianzas entre América Latina y Europa, con el objetivo de avanzar en proyectos comunes y en el fortalecimiento de los lazos que unen a los países de ambas regiones.

El presidente Gustavo Petro celebró
El presidente Gustavo Petro celebró el acuerdo alcanzado en la cumbre de Santa Marta, señalando que la cooperación entre naciones diversas es fundamental - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Este acuerdo no es solo un conjunto de compromisos; es una manifestación del fortalecimiento de la multilateralidad”, afirmó el mandatario. “Lo que hemos logrado aquí es lo que las circunstancias actuales demandan: la cooperación entre naciones diversas, culturas diversas, y civilizaciones diversas, con el fin de encontrar soluciones comunes a problemas comunes”, agregó.

Petro destacó que el multilateralismo no se trata de la imposición de una nación sobre otra, sino de la construcción de soluciones conjuntas que respeten las diferencias, pero que antepongan el bienestar global.

El presidente también destacó que los temas abordados en la cumbre son de vital importancia para la humanidad en su conjunto, mencionando la crisis climática como un desafío que no puede ser enfrentado por un solo país: “La crisis climática es un ejemplo claro de un problema que no puede ser resuelto a nivel nacional. Ningún país puede abordar por sí solo los efectos devastadores del cambio climático. Es un problema global que requiere un compromiso global”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroCumbre de la Celac-UECelacCelac-UESanta MartaAcuerdoPaises de la CelacColombia-Noticias

Más Noticias

Registraduría abrió inscripciones, presenciales y virtuales para candidatos al Congreso: estas son las novedades

El titular del órgano electoral, Hernán Penagos, se refirió a cómo será el proceso para que los diferentes partidos inscriban sus listas tanto para el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, de cara a la legislatura del 2026-2030

Registraduría abrió inscripciones, presenciales y

Ejército da a conocer los nombres de los soldados secuestrados en Tame, Arauca: el ELN estaría detrás del crimen

Según explicaron las autoridades, los miembros de la fuerza pública se trasladaban hacia la capital del departamento luego de haber salido en permiso

Ejército da a conocer los

Cámara de fotodetección en Silvania genera dudas sobre su legalidad: conozca dónde está ubicada y evite una multa

Una notificación reciente en redes sociales pone en entredicho la legalidad de sanciones impuestas por dispositivos no autorizados en corredores viales estratégicos

Cámara de fotodetección en Silvania

Estudio revela el desplome al que están sometidas las empresas más pequeñas del país: desaparecen sin intentar salvarse

Transformaciones profundas afectan a sectores tradicionales y regiones clave, mientras la desaparición silenciosa de negocios genera incertidumbre sobre el futuro productivo

Estudio revela el desplome al

Al PAE le podrían incluir un nuevo alimento: proponen que este producto colombiano tenga presencia en los colegios

La experiencia internacional muestra cómo la integración del grano en programas escolares puede transformar hábitos y fortalecer la identidad nacional

Al PAE le podrían incluir
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Mark Tuan conquista el ranking

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas del momento

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Deportes

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre