Yeferson Cossio desata polémica por hablar de su relación íntima con Carolina Gómez en un ‘stream’: “No la respeta”

El regalo que le dio Carolina Gómez a Yeferson Cossio - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio /Kick

El creador de contenido Yeferson Cossio enfrentó una ola de críticas en redes sociales tras la difusión de un episodio transmitido en vivo donde compartió detalles considerados íntimos de su relación con Carolina Gómez.

Se viralizó un fragmento del stream en el que Cossio abordó aspectos privados, lo que motivó el rechazo y la indignación de varios usuarios en las plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio ocurrió durante una charla que Cossio sostuvo junto a Gómez, así como otros integrantes de su entorno como Mr Stiven y María Julissa. La conversación cubría diversas temáticas hasta que derivó en asuntos personales, momento en el que el influencer dio a conocer prácticas y situaciones de su vida de pareja de manera detallada.

La manera en que describió la intimidad sorprendió a los presentes y suscitó respuestas inmediatas en la audiencia.

El creador de contenido desato una ola de críticas por las palabras con las que se refirió a la intimidad que mantiene con su pareja - crédito @moiclipsk/ TikTok

“No la respeta de ninguna manera”, señalaron usuarios, quienes consideraron inapropiado el enfoque y el tono elegidos para referirse a Carolina Gómez en público. Parte de los comentarios más recurrentes apuntaron que la privacidad de la pareja debía manejarse en ámbitos reservados y no exponer tales situaciones, menos aún para producir entretenimiento o reacciones masivas.

Las críticas no solo se centraron en el influenciador, sino también en la repercusión que estos contenidos pueden tener entre las audiencias más jóvenes, ya que el contenido generado por Cossio y Gómez cuenta con millones de seguidores en plataformas populares. Varios comentarios cuestionaron la constante exposición de su vida privada y el mensaje que esto puede estar enviando a menores de edad, quienes consumen y replican comportamientos observados en sus referentes digitales.

La pareja no se ha pronunciado sobre las críticas en redes sociales - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Algunos espectadores consideraron que el grupo simplemente mantenía una charla desenfadada y cercana, y restaron importancia al episodio, mientras que otros pidieron directamente “cancelar” a Cossio por lo que catalogaron como una falta de respeto.

A pesar de la controversia generada y la vigencia del clip viral, ni Yeferson Cossio ni Carolina Gómez han ofrecido aclaraciones oficiales sobre lo sucedido.

Yeferson revela anecdótica coincidencia, él y su padre salieron con la misma mujer en el pasado

En medio de la controversia por la exposición de su vida privada, Yeferson Cossio también fue noticia recientemente por relatar una anécdota personal que involucró a su familia. El creador de contenido, originario de Medellín, contó durante una transmisión en vivo que, sin saberlo, tanto él como su padre salieron con la misma mujer en el pasado.

La insólita historia de Yeferson Cossio y su papá, ambos enamorados de la misma joven - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Según explicó Cossio, la situación surgió cuando aún cursaba décimo grado. Él tenía una relación con una joven de su entorno académico y quiso presentarla a su papá. “Una vez, cuando yo estaba en décimo, le quería presentar a mi papá una mujer muy linda con la que estaba saliendo. Ella era rubia, de ojos verdes, flaquita, muy bonita. Entonces yo todo orgulloso quería mostrársela a mi papá y un sábado le dije que me llevara a su casa en la moto de él”, relató el influencer.

La sorpresa llegó al llegar a la vivienda de la joven. Yeferson Cossio recordó que su papá, al preguntar por el nombre de la mujer, advirtió que también había tenido una relación con ella. “Ahí me dijo que si de casualidad ella se llamaba de determinada manera, yo le manifesté ‘sí, pa, ¿la conoce?’ y él soltó la risa, me dijo que nos fuéramos de ahí y me fue contando en el camino”.

El creador de contenido sorprendió a su audiencia al narrar en plena transmisión en vivo cómo, sin saberlo, compartió una relación amorosa con la misma persona que su papá - crédito @rey_clips01/ Instagram

El creador de contenido añadió que la mujer en cuestión era una compañera de estudio suya y que todo se trató de una coincidencia. Al ser consultado sobre si la joven tenía conocimiento de qué padre e hijo habían salido con ella, Cossio aclaró: “No, no, ella no tenía que saber. Era alguien con la que yo estudiaba y no tenía por qué saber”.