Colombia

Colombia entra en la historia ambiental: el primer bosque natural comunitario será certificado con estándar internacional

El país da un paso histórico al reconocer el trabajo de comunidades rurales que frenan la deforestación y crean empleo formal

Guardar
Colombia lidera el manejo forestal
Colombia lidera el manejo forestal sostenible con más de 216.000 hectáreas certificadas bajo estándares internacionales FSC - crédito FSC

Colombia consolida su liderazgo en manejo forestal sostenible con más de 216.000 hectáreas certificadas bajo los estándares internacionales del Forest Stewardship Council (FSC), y se prepara para dar un paso histórico, la primera certificación de un bosque natural manejado por comunidades negras. El proceso, liderado por la Asociación Forestal de Desarrollo de Maderas (Asofodema), marca un punto de inflexión en la relación del país con sus ecosistemas y sus comunidades rurales.

Daniel Bedoya, representante de FSC para Colombia, Venezuela y Panamá, explicó en entrevista con Infobae Colombia que este avance representa “un hito completamente histórico” en el desarrollo ambiental del país, pues se trata de un modelo que combina gobernanza comunitaria, conservación y generación de empleo formal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El líder de FSC para
El líder de FSC para Colombia, Venezuela y Panamá reflexiona sobre la transformación profunda que implica la certificación, promoviendo una nueva visión de sostenibilidad y respeto ambiental - crédito FSC

Para el experto, el cambio no es solo ambiental, también social. “Incluye el tema de la gobernanza de las comunidades y la formación de empresas comunitarias que manejan su bosque de manera sostenible”, señaló. Además, destacó que este proceso “genera empleos formales, impactos ambientales positivos hacia el manejo, conservación de los bosques y de las especies que viven y habitan en ellos”.

En total, más de 8.000 familias afrodescendientes, indígenas y campesinas participan en estos procesos de certificación que ya han logrado reducir en 38% la deforestación en los territorios donde se implementan, según datos del FSC. El manejo forestal certificado, explicó Bedoya, “es completamente diferente a lo que normalmente se conoce cuando uno habla de aprovechamiento forestal comercial”. En lugar de talar cientos de árboles, las prácticas avaladas por FSC limitan el impacto: “Por ejemplo, hay casos donde se aprovechan seis o siete árboles en una hectárea. Es un impacto supremamente minúsculo”.

Esa diferencia, dice, es fundamental para proteger la capacidad regenerativa de los ecosistemas: “El manejo que se hace del bosque natural genera muy pocos impactos y es muy consciente de las capacidades regenerativas del bosque”. A esto se suman acciones concretas para preservar zonas críticas, como ríos o quebradas, donde “no se puede hacer aprovechamiento y deben mantenerse corredores biológicos entre las zonas de trabajo”.

La primera certificación FSC de
La primera certificación FSC de un bosque natural gestionado por comunidades negras marca un hito ambiental y social en Colombia - crédito FSC

La certificación FSC tiene una validez de cinco años e implica auditorías anuales independientes. “Debe ir un cuerpo acreditado por el FSC a hacerles revisión para garantizar que todo se está haciendo bajo los estándares”, explicó. Para sostener el proceso en el tiempo, FSC está impulsando conexiones de mercado entre las comunidades y empresas internacionales interesadas en madera tropical certificada. “Estamos fortaleciendo alianzas comerciales con empresas en Europa, Estados Unidos y Centroamérica para poder sacar los productos al mercado”, indicó en Infobae Colombia.

Además, las comunidades certificadas están avanzando hacia el valor agregado: “Queremos que ya no pasemos de la comercialización de la madera en bruto, sino que empecemos a generar procesos de transformación dentro del mismo aserradero de la comunidad para terminar con productos elaborados certificados FSC. Eso ya claramente es un punto muy ganador”.

Sobre los retos, Bedoya reconoció que “de los principios más difíciles de implementar ha sido el principio 2, que es garantizar los derechos de los trabajadores”. En el sector forestal —especialmente en el manejo de bosque natural— “hay mucha informalidad en los empleos”. Por eso, el desafío es “contratar a los trabajadores bajo la legalidad laboral colombiana, con seguridad social, riesgos laborales y equipamientos de protección ocupacional”.

Este cambio cultural hacia la formalidad, admitió, “ha sido uno de los retos más grandes”, aunque los resultados empiezan a verse. “Cada vez más vemos esos cambios y este es el ejemplo que vamos a ver muy pronto certificado, donde eso empieza a modificar la forma en la que se manejan los bosques del país”.

Más de 8.000 familias afrodescendientes,
Más de 8.000 familias afrodescendientes, indígenas y campesinas participan en procesos de certificación forestal que reducen la deforestación - crédito FSC

El impacto social es tangible. “Más de 8.000 familias participan en estos procesos, entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”, destacó Bedoya. “Eso empieza a generar un cambio muy importante en la vida de las personas, tanto directamente como indirectamente”.

La certificación FSC, además de garantizar legalidad y sostenibilidad, exige que las organizaciones “tengan un involucramiento con los actores que están cercanos al bosque, concertando con ellos los derechos que se comparten entre la operación forestal y las comunidades”. Esto significa, por ejemplo, que “si hay una carretera que es servidumbre de una comunidad indígena, la organización forestal tiene que garantizar que en ningún momento se le vulneren los derechos a acceder a esa carretera”.

Como parte de la campaña regional “Conectamos desde la raíz”, FSC busca acercar al consumidor urbano a estas historias. “Lo más importante es que el consumidor colombiano entienda que cuando vea un producto con el sello FSC pueda asociarlo a esas historias que están detrás del producto”, afirmó Bedoya. Detrás de ese sello “vienen familias que están recibiendo trabajo formal, con prestaciones, salud y pensión, que hacen parte de organizaciones que promueven la equidad de género y la no discriminación”.

La certificación FSC exige auditorías
La certificación FSC exige auditorías anuales independientes y promueve la legalidad laboral en el sector forestal colombiano - crédito FSC

Más allá de la economía, el mensaje es ambiental: “Más de la mitad del territorio nacional es bosque. Tenemos una vocación muy importante como consumidores de cuidar los bosques”, señaló. Antes de cerrar la conversación, Bedoya compartió otro logro reciente: “Este año se certificó la primera comunidad indígena del planeta en producir caucho natural certificado FSC. Colombia es el país que tiene comunidades indígenas produciendo caucho natural certificado, y eso también es un hito muy importante”.

Con cada paso, Colombia consolida un modelo de manejo forestal sostenible que une conservación, formalidad y desarrollo local. Como concluyó Bedoya, “este proceso cambia la forma en la que nos relacionamos con el bosque y la forma en la que estamos manejando los bosques naturales del país”.

Temas Relacionados

certificación FSCManejo forestal sostenibleDeforestación en ColombiaBosques en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Pacientes, profesionales y gremios de la salud rechazaron acusaciones del Pacto Histórico en medio de la discusión de la reforma

Pacto por una Mejor Salud denunció que los señalamientos del senador Wilson Arias profundizan la crisis del sistema de salud. El colectivo afirmó que “mientras se atacan reputaciones, se apagan vidas”

Pacientes, profesionales y gremios de

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

El humorista confirmó su intención de dedicarle más tiempo a otros proyectos como el detonante para anunciar su salida del programa radial en el que participaba

Jhovanoty anunció su salida de

Choque por la energía: Gobierno defiende sus cifras, dice que Colombia no es potencia petrolera y acusa a la Contraloría de ignorar una década de rezago

El Ministerio de Minas y Energía respondió a los señalamientos del ente de control y aseguró que la verdadera crisis no está en la gestión actual, sino en años de falta de planeación que el Gobierno busca corregir con más reservas y energías limpias

Choque por la energía: Gobierno

Daniel Quintero presentó nuevo recurso ante la Registraduría para salvar su candidatura a la Presidencia de la República por firmas

El político antioqueño presentó una reposición y apelación buscando revertir la negativa de la entidad electoral, alegando desconocimiento de hechos jurídicos

Daniel Quintero presentó nuevo recurso

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

El extremo colombiano fue clave en el título de Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Reconocida narradora se fue lanza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Jhovanoty anunció su salida de

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Alci Acosta no recibe regalías por sus grabaciones originales, según detalló su hijo: “Solo vivía de los shows y sus ahorros”

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

Deportes

Reconocida narradora se fue lanza

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”

Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares