Colombia entra en la historia ambiental: el primer bosque natural comunitario será certificado con estándar internacional

Colombia consolida su liderazgo en manejo forestal sostenible con más de 216.000 hectáreas certificadas bajo los estándares internacionales del Forest Stewardship Council (FSC), y se prepara para dar un paso histórico, la primera certificación de un bosque natural manejado por comunidades negras. El proceso, liderado por la Asociación Forestal de Desarrollo de Maderas (Asofodema), marca un punto de inflexión en la relación del país con sus ecosistemas y sus comunidades rurales.

Daniel Bedoya, representante de FSC para Colombia, Venezuela y Panamá, explicó en entrevista con Infobae Colombia que este avance representa “un hito completamente histórico” en el desarrollo ambiental del país, pues se trata de un modelo que combina gobernanza comunitaria, conservación y generación de empleo formal.

Para el experto, el cambio no es solo ambiental, también social. “Incluye el tema de la gobernanza de las comunidades y la formación de empresas comunitarias que manejan su bosque de manera sostenible”, señaló. Además, destacó que este proceso “genera empleos formales, impactos ambientales positivos hacia el manejo, conservación de los bosques y de las especies que viven y habitan en ellos”.

En total, más de 8.000 familias afrodescendientes, indígenas y campesinas participan en estos procesos de certificación que ya han logrado reducir en 38% la deforestación en los territorios donde se implementan, según datos del FSC. El manejo forestal certificado, explicó Bedoya, “es completamente diferente a lo que normalmente se conoce cuando uno habla de aprovechamiento forestal comercial”. En lugar de talar cientos de árboles, las prácticas avaladas por FSC limitan el impacto: “Por ejemplo, hay casos donde se aprovechan seis o siete árboles en una hectárea. Es un impacto supremamente minúsculo”.

Esa diferencia, dice, es fundamental para proteger la capacidad regenerativa de los ecosistemas: “El manejo que se hace del bosque natural genera muy pocos impactos y es muy consciente de las capacidades regenerativas del bosque”. A esto se suman acciones concretas para preservar zonas críticas, como ríos o quebradas, donde “no se puede hacer aprovechamiento y deben mantenerse corredores biológicos entre las zonas de trabajo”.

La certificación FSC tiene una validez de cinco años e implica auditorías anuales independientes. “Debe ir un cuerpo acreditado por el FSC a hacerles revisión para garantizar que todo se está haciendo bajo los estándares”, explicó. Para sostener el proceso en el tiempo, FSC está impulsando conexiones de mercado entre las comunidades y empresas internacionales interesadas en madera tropical certificada. “Estamos fortaleciendo alianzas comerciales con empresas en Europa, Estados Unidos y Centroamérica para poder sacar los productos al mercado”, indicó en Infobae Colombia.

Además, las comunidades certificadas están avanzando hacia el valor agregado: “Queremos que ya no pasemos de la comercialización de la madera en bruto, sino que empecemos a generar procesos de transformación dentro del mismo aserradero de la comunidad para terminar con productos elaborados certificados FSC. Eso ya claramente es un punto muy ganador”.

Sobre los retos, Bedoya reconoció que “de los principios más difíciles de implementar ha sido el principio 2, que es garantizar los derechos de los trabajadores”. En el sector forestal —especialmente en el manejo de bosque natural— “hay mucha informalidad en los empleos”. Por eso, el desafío es “contratar a los trabajadores bajo la legalidad laboral colombiana, con seguridad social, riesgos laborales y equipamientos de protección ocupacional”.

Este cambio cultural hacia la formalidad, admitió, “ha sido uno de los retos más grandes”, aunque los resultados empiezan a verse. “Cada vez más vemos esos cambios y este es el ejemplo que vamos a ver muy pronto certificado, donde eso empieza a modificar la forma en la que se manejan los bosques del país”.

El impacto social es tangible. “Más de 8.000 familias participan en estos procesos, entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”, destacó Bedoya. “Eso empieza a generar un cambio muy importante en la vida de las personas, tanto directamente como indirectamente”.

La certificación FSC, además de garantizar legalidad y sostenibilidad, exige que las organizaciones “tengan un involucramiento con los actores que están cercanos al bosque, concertando con ellos los derechos que se comparten entre la operación forestal y las comunidades”. Esto significa, por ejemplo, que “si hay una carretera que es servidumbre de una comunidad indígena, la organización forestal tiene que garantizar que en ningún momento se le vulneren los derechos a acceder a esa carretera”.

Como parte de la campaña regional “Conectamos desde la raíz”, FSC busca acercar al consumidor urbano a estas historias. “Lo más importante es que el consumidor colombiano entienda que cuando vea un producto con el sello FSC pueda asociarlo a esas historias que están detrás del producto”, afirmó Bedoya. Detrás de ese sello “vienen familias que están recibiendo trabajo formal, con prestaciones, salud y pensión, que hacen parte de organizaciones que promueven la equidad de género y la no discriminación”.

Más allá de la economía, el mensaje es ambiental: “Más de la mitad del territorio nacional es bosque. Tenemos una vocación muy importante como consumidores de cuidar los bosques”, señaló. Antes de cerrar la conversación, Bedoya compartió otro logro reciente: “Este año se certificó la primera comunidad indígena del planeta en producir caucho natural certificado FSC. Colombia es el país que tiene comunidades indígenas produciendo caucho natural certificado, y eso también es un hito muy importante”.

Con cada paso, Colombia consolida un modelo de manejo forestal sostenible que une conservación, formalidad y desarrollo local. Como concluyó Bedoya, “este proceso cambia la forma en la que nos relacionamos con el bosque y la forma en la que estamos manejando los bosques naturales del país”.