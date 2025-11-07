Colombia

Asesino de una patrullera de la Policía escapó de la cárcel: ofrecen millonaria recompensa

El homicida Nelson Ocampo Morales se escapó del pabellón 1, área destinada a reclusos de máxima peligrosidad, y del que otro preso también intentó fugarse, pero los guardas lo impidieron

Nelson Ocampo Morales, asesino de patrullera en el departamento del Huila - crédito redes sociales/X

Nelson Ocampo Morales, condenado a treinta años de prisión por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá, durante la madrugada del domingo 19 de octubre.

La evasión se registró en el pabellón 1, área destinada a reclusos de máxima peligrosidad.

Según el reporte oficial, los custodios frustraron el intento de huida de otro interno, mientras Ocampo Morales aprovechó para saltar una reja y desaparecer entre la niebla que cubría el lugar.

Tras la fuga, las autoridades anunciaron una recompensa millonaria para quienes proporcionen información que permita la recaptura de Ocampo Morales.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con datos sobre el paradero del fugitivo y aseguró total confidencialidad para quienes se comuniquen.

Rincón Zambrano así lo comunicó expresó en su comunicación a la opinión pública que sed difundió a través de las redes sociales.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con datos sobre el paradero del fugitivo - crédito redes sociales/X

“La Policía Nacional de Colombia y de los colombianos hemos dispuesto una recompensa de hasta $50 millones por información que permita la recaptura del sujeto Nelson Ocampo Morales. Este sujeto se fugó el pasado 19 de octubre del establecimiento penitenciario y carcelario de Cómbita, Boyacá, donde cumplía con una condena por el homicidio de nuestra patrullera Paula Cristina Ortega Córdova.

Hecho ocurrido el 2 de agosto del 2023 en Neiva, Huila. En el proceso de dignificación de la labor policial, invitamos a la ciudadanía para que denuncie a través de la línea contra el crimen al 3143587212 o la línea 123 de la Policía Nacional y garantizamos absoluta reserva”.

Fuga de Ocampo Morales

El escape ocurrió durante la madrugada del 19 de octubre, cuando el recluso —junto a un compañero de celda— rompió uno de los barrotes, salió por la ventana, improvisó una cuerda con cobijas y logró aprovechar la neblina para llegar a la malla de seguridad, según reportó Noticias Caracol. En ese punto se activó la alarma. Uno de los fugitivos logró saltar la valla y permanece prófugo, mientras que el otro fue recapturado tras quedar atrapado en la cerca.

El escape ocurrió durante la madrugada del 19 de octubre, cuando el recluso —junto a un compañero de celda— rompió uno de los barrotes, salió por la ventana, improvisó una cuerda con cobijas y logró aprovechar la neblina para llegar a la malla de seguridad - crédito @mindefensa /X/Policía de Colombia/Inpec

Las autoridades reconocieron demoras en la reacción inicial. Fuentes del Inpec informaron al canal que “la búsqueda del prófugo tardó en iniciar algunos minutos mientras los guardias salían del centro de reclusión”. Añadieron que el recluso habría escapado por la reja contigua a la garita, recordando que “el mismo lugar en donde hace dos años hubo otra fuga”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Lemus, detalló la respuesta después de la evasión: “Una vez nos informan la fuga de este sujeto, se dispone de un dispositivo de búsqueda y se asigna un grupo especializado de investigadores para dar con la captura de este delincuente”.

El caso de Ocampo Morales estaba directamente ligado a uno de los episodios violentos contra miembros de la fuerza pública. El crimen ocurrió el 2 de agosto de 2023 en una calle del barrio Calixto Leyva, en Neiva, Huila. Según la reconstrucción judicial, la patrullera de veintiocho años estaba detenida sobre su motocicleta cuando dos hombres, a bordo de otra moto, se acercaron.

Uno descendió del vehículo y, por la espalda, le disparó varias veces. Cámaras de seguridad registraron que después de abatirla, el agresor se inclinó para quitarle el arma y posteriormente huyó junto a su cómplice.

Ocampo Morales cumplía una condena de 33 años por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba en Neiva - crédito @ConexionInform5/X/Inpec

La reacción policial permitió capturar a ambos atacantes aproximadamente dos horas después del crimen. Al ser detenidos, “tenían en su poder el arma de dotación que le hurtaron a la patrullera” y dos granadas de fragmentación, según resaltó el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. La investigación determinó que el homicidio estaba enmarcado en un plan pistola dirigido contra agentes del Estado.

