Capturaron a jovencito por tráfico de drogas en el aeropuerto de Pereira: iba para España con 1.400 gramos de coca

Joven capturado aeropuerto de Pereira por transportar marihuana con destino a Europa - crédito Policía de Pereira

La persistencia de intentos por transportar droga a través de los controles de los aeropuertos colombianos quedó en evidencia por la reciente captura de un joven de 18 años en el aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

Según el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, la intervención policial se produjo cuando un canino especializado detectó una señal positiva en una de las maletas con destino a Madrid, España, vía Bogotá.

“Quiero mencionarles la incautación de casi kilo y medio de cocaína en el aeropuerto Matecaña. Un sujeto joven de 18 años iba hacia España y gracias a los controles que adelanta la Policía Nacional con sus guías caninos se logra detectar en su maleta estos elementos. Maleta que iba acondicionada con un doble fondo y ahí se logra la incautación de estos estupefacientes”, afirmó el coronel Camelo al medio local.

El procedimiento de inspección manual permitió a los uniformados descubrir el doble fondo en la maleta, donde hallaron 1.398 gramos de clorhidrato de cocaína, valorados en más de siete millones de pesos.

El coronel Camelo subrayó la importancia de los controles y la labor de los guías caninos en la detección de sustancias ilícitas, destacando que la maleta había sido modificada para ocultar la droga.

El joven, natural de Pereira, fue imputado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y recibió una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos

La reciente detención de Luis Fernando Vallecilla, conocido como alias Nando, marca un nuevo capítulo en la lucha contra las redes de narcotráfico que operan entre Colombia y Chile.

La captura, confirmada por la Policía Nacional de Colombia el jueves 30 de octubre de 2025, se produjo en Buenaventura y representa un golpe significativo para la estructura criminal de Los Espartanos, organización señalada por su actividad delictiva transnacional.

La reciente detención de Luis Fernando Vallecilla, conocido como alias Nando, marca un nuevo capítulo en la lucha contra las redes de narcotráfico que operan entre Colombia y Chile - crédito Deval

Alias Nando, era el hombre que acumulaba más de siete años de trayectoria en el mundo criminal, había sido designado en 2023 por alias Mapaya para liderar las operaciones de Los Espartanos en Chile. En ese país, coordinó el tráfico de drogas con destino a Centroamérica y dirigió un grupo armado de aproximadamente treinta hombres, responsables de impulsar rentas ilícitas y perpetrar acciones violentas.

Sobre Vallecilla pesaba una circular azul de Interpol que solicitaba su extradición por el homicidio de Cristian García Herazo, ocurrido el diez de octubre de 2023 en el sector La Calera, en territorio chileno. El reporte oficial detalla que, tras su estadía en Chile, Nando recibió la orden de regresar a Buenaventura, donde asumió el liderazgo criminal en la comuna ocho bajo las directrices de Mapaya.

Alias Nando cayó en Valle del Cauca, luego de que recibió órdenes de 'Mapaya' para que retornara a Colombia desde Chile - crédito Deval

En esta zona, se le atribuye el aumento de extorsiones, el control sobre la canasta familiar y homicidios vinculados a la confrontación con el Grupo Delincuencial Organizado Los Shotas por el dominio de rentas ilícitas. La Policía Nacional de Colombia informó que “Nando presentaba una trayectoria criminal de más de siete años y se le atribuye responsabilidad en homicidios, extorsiones y narcotráfico internacional”.

El ascenso de Nando dentro de la organización no fue inmediato. Inicialmente, desempeñaba funciones de cobro de extorsiones y cometía hurtos en el puerto de Buenaventura, antes de escalar a posiciones de liderazgo en estructuras delincuenciales. Su captura se logró gracias a una labor conjunta entre el Departamento de Policía Valle, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y la Dijín - Interpol.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos de extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula ante cualquier situación o sospecha relacionada con este tipo de delitos.