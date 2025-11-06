Dian habría descartado embargar a Reficar: buscan garantizar la continuidad operativa de la refinería pese a millonaria deuda

La Dian descartó embargos sobre las cuentas de Reficar para proteger la continuidad operativa de la refinería - crédito Luisa González/Reuters

La reciente decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de descartar cualquier proceso de embargo sobre las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar) ha traído alivio tanto al sector empresarial como a la comunidad local, preocupados por la estabilidad de una de las plantas industriales más relevantes de Colombia.

Según información difundida por Caracol Radio, la entidad tributaria aseguró que su determinación responde a la necesidad de proteger la continuidad operativa de la refinería y evitar cualquier impacto negativo en su funcionamiento.

En los últimos días, circularon rumores sobre la posibilidad de embargos a las cuentas de Reficar, lo que generó inquietud en el entorno económico y social de Cartagena.

La importancia estratégica y económica de la refinería motivó a la autoridad tributaria a convocar una reunión de sus directivas para analizar en profundidad la situación financiera y legal de la empresa.

La refinería de Cartagena (Reficar) es considerada una de las plantas industriales más relevantes para la economía de Colombia - crédito Colprensa

Durante este encuentro, las autoridades evaluaron el posible efecto de estos rumores en la confianza de los inversionistas y en la operación cotidiana de la planta.

Tras revisar toda la documentación e información relevante, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales concluyó que no existe ningún proceso de embargo en curso sobre las cuentas de la refinería.

La entidad fue enfática al afirmar que no se han adoptado ni se adoptarán medidas que pongan en riesgo la operación o la estabilidad financiera de Reficar. Esta postura busca garantizar la normalidad en las actividades de la planta y preservar su papel en la economía nacional.

El origen de la controversia se encuentra en un reciente concepto emitido por la Dian, que obliga a Ecopetrol, casa matriz de Reficar, a pagar el 19% de IVA por la importación de gasolina y diésel.

Este nuevo criterio eleva la tasa al 19% y la aplica de manera retroactiva, lo que podría traducirse en una deuda de 1,5 billones de pesos correspondiente al periodo comprendido entre 2022 y 2024. Según la entidad tributaria, Ecopetrol no realizó el cobro del IVA correspondiente en las ventas internas de estos combustibles, lo que habría tenido un impacto negativo en la recaudación tributaria nacional.

La Dian reiteró que, pese a la existencia de esta posible deuda, su prioridad es evitar cualquier medida que comprometa la operación de la refinería y garantizar la estabilidad de una de las infraestructuras industriales más importantes del país.

Ecopetrol y Dian, en disputa por IVA a combustibles importados

La disputa entre Ecopetrol, la Dian y Reficar por el cobro del IVA a combustibles alcanza los $1,3 billones - crédito Luisa González/Reuters

La controversia entre Ecopetrol, la Dian y la Refinería de Cartagena (Reficar) por el cobro del IVA a la importación de combustibles escaló a una nueva fase, luego de que la refinería solicitara una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación como paso previo a una demanda judicial. Según información obtenida por La W, la disputa gira en torno a un pago que podría alcanzar los $1,3 billones y que ha generado tensiones entre las partes involucradas.

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Dian, mediante el concepto 10763, estableció un IVA del 19% para la importación de combustibles. A pesar de las objeciones presentadas por Ecopetrol y Reficar, ambas entidades comenzaron a pagar el impuesto desde el inicio de este año. Sin embargo, la Dian reafirmó su postura a través de la resolución 12812 de 2025, negando las reclamaciones de Reficar y manteniendo la exigencia del pago.

Reficar planea interponer una demanda de nulidad para anular los actos administrativos de la Dian y evitar embargos - crédito Colprensa

Frente a esta situación, Reficar decidió avanzar en la vía judicial y planea interponer una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, con el objetivo de anular los actos administrativos de la Dian y evitar un posible embargo de sus cuentas. De acuerdo con expertos consultados por La W, este tipo de demanda representa la única alternativa para frenar medidas cautelares como el embargo y revertir las decisiones administrativas que dieron origen al cobro.

En respuesta a la estrategia de Reficar, los directivos de la Dian sostuvieron una reunión que se extendió hasta la una de la madrugada del jueves, en la que evaluaron las distintas opciones jurídicas disponibles. Entre los procedimientos considerados figura la posibilidad de embargar las cuentas de la refinería, aunque no se descartó ninguna alternativa aduanera. Si la Dian opta por no ejecutar estos procedimientos, los embargos quedarían suspendidos.

La solicitud de conciliación presentada por Reficar ante la Procuraduría General de la Nación constituye un requisito indispensable antes de iniciar la demanda de nulidad, lo que marca un nuevo capítulo en la disputa fiscal que involucra a algunas de las entidades más relevantes del sector energético colombiano.