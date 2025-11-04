Colombia

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, encendió las redes con mensaje dirigido a su hijo: “Voy a luchar por ti”

Tejada, conocido como ‘rey de los agropecuarios’, habría enviado una indirecta en la que confirmó que lucharía por la custodia del pequeño Emiliano, hijo que tuvo con la creadora de contenido

Guardar
Aida Victoria Merlano fue hospitalizada
Aida Victoria Merlano fue hospitalizada por un fuerte dolor provocado por complicaciones en sus paredes gástricas, según compartió en sus redes sociales - crédito aidavictoriam / Instagram

La disputa entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano escaló nuevos niveles de tensión tras un mensaje público de Tejada, conocido como “el rey de los agropecuarios”, en el que afirma que luchará por quedarse con el menor.

La declaración se difundió desde sus redes sociales y reavivó el interés en torno a la relación de la pareja, así como el futuro del niño, ya que habría dejado claro que lucharía por la custodia de su hijo Emiliano por las diferencias con la influencer.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Expareja de Aida Victoria Merlano
Expareja de Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con reciente mensaje a su hijo - crédito @letengoelchisme/IG

El mensaje de Juan David Tejada atrajo la atención al aparecer en sus historias acompañado de una imagen en la que aparece junto a su hijo.

Voy a luchar por ti como de lugar, solo te digo que estamos con Dios y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tú sabes la falta que me haces. Te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega”, escribió el empresario.

Estas palabras resonaron desde el entorno digital, generando numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el curso de la disputa entre la expareja, que tomaría aparentemente un tinte judicial.

Aida expresó su felicidad por
Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

La figura de Aida Victoria Merlano, reconocida influencer, se ha mantenido visible en plataformas digitales durante las últimas semanas por la exposición pública de diferencias con su expareja. El hijo de ambos, Emiliano, estaría en el centro de un litigio de custodia cuya resolución legal aún se encuentra en trámite.

La reciente intervención de Tejada reconfigura el tablero del debate, sugiriendo su disposición para iniciar o continuar acciones jurídicas en busca de la guarda del niño.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron mensajes como: “Creo que todos sabemos cómo va a terminar esta historia, Aida tiene poder”; “el papá también tiene derechos, el niño no se hizo solo”; “igual sabemos que va a ser un bebé amado por cualquiera de los dos lados”, entre otros.

Por qué la dejó marcada la relación con Juan David Tejada

La historia entre Tejada y Merlano ha sido ampliamente comentada tras la ruptura, no solo por el impacto en el ámbito privado, sino por su proyección en la que se han sacado algunos trapitos al sol.

La inspiradora reacción de Aida Victoria Merlano tras el duro comentario de Juan David Tejada - crédito la poción oficial/YouTube

Aida Victoria Merlano, influenciadora y empresaria, relató en una entrevista cómo vivió el fin de su relación con Juan David Tejada días después de dar a luz a su hijo Emiliano. La separación ocurrió apenas tres días después del parto, en un contexto de vulnerabilidad física y emocional para Merlano.

Según narró, Tejada le dijo: “Igual, yo ya no te veía como mujer”, frase que la impactó profundamente. Ante esta situación, la influenciadora expresó que tuvo dos caminos: dejarse afectar y caer en el desánimo o transformar ese dolor en una motivación para su bienestar personal.

Decidida a no quedarse en el sufrimiento, Merlano retomó sus rutinas de cuidado personal y ejercicio, aun en pleno posparto. Inició una dieta equilibrada y ejercicios compatibles con su recuperación, enfocándose en reconstruir su autoestima.

A los pocos días, publicó fotografías en ropa interior junto a su hijo, celebrando la primera semana desde su nacimiento y mostrando su proceso de transformación emocional y física.

Merlano reconoció que en ese momento muchas personas interpretaron sus publicaciones como un acto de resentimiento, algo que no descarta, pero subrayó que actuó por y para su propio bienestar. Con el paso de los días, la rabia inicial fue dando lugar al amor propio, reconociendo el valor de sobreponerse a la adversidad y tomar el control sobre la forma de afrontar las palabras y acciones de otros.

En sus declaraciones, Merlano concluyó que cada persona puede decidir transformar el dolor en una fuerza positiva, usando las dificultades como impulso para seguir adelante.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoJuan David TejadaEl AgropecuarioExpareja de Aida Victoria MerlanoEmilianoCustodia legalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 4 de noviembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Pescadores del Pacífico nariñense están atemorizados por ataques de los EE.UU. contra lanchas presuntamente al servicio del narcotráfico: “Va acabar la pesca artesanal”

Por los operativos militares en altamar, los pescadores artesanales del Pacífico nariñense advierten que la reducción en la pesca nocturna amenaza la economía local

Pescadores del Pacífico nariñense están

Dólar: cotización de apertura hoy 4 de noviembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Golpe a red de contrabando que vendía medicamentos vencidos en Bogotá: uno de los puntos de distribución estaba ubicado en un centro comercial

Condones, analgésicos y antibióticos hacen parte de los productos cuyo valor comercial total es de 56 millones de pesos que se encontraron en los dos operativos en las localidades de Fontibón y Los Mártires

Golpe a red de contrabando

Daniel Palacios se fue en contra de Iván Cepeda por haber dicho que no asistiría a debates: “¿Será miedo?, ¿algo esconde? ¿O es muy flojito?”

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico fue blanco de críticas por declarar que no asistiría a debates, aunque luego condicionó su presencia a la existencia de reglas claras

Daniel Palacios se fue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Mensaje de Juan David Tejada,

Mensaje de Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano enciende las redes sociales: “Voy a luchar por ti a como dé lugar”

Exmanager de La Toxi Costeña respondió tras fuertes acusaciones de la cantante: la señaló de abandonar a sus hijos y hablar mal de Yina Calderón

Así fue la preparación del influenciador que sirvió como doble de Ryan Castro en el concierto de Bogotá

Imitadora de Shakira aseguró que fue bloqueada por el equipo de seguridad de la artista en concierto en Bogotá: “Qué necesidad tiene”

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Deportes

EN VIVO - Alemania vs.

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: siga aquí el primer partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

Técnico de la selección Colombia Sub-17 le envió mensaje a la selección de Alemania, actual campeona del mundo en la categoría: “Vamos a jugar de tú a tú”

Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido más importante de la semana 4 de la Champions League 2025-2026

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor