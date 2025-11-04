Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, encendió las redes con mensaje dirigido a su hijo: “Voy a luchar por ti”

Aida Victoria Merlano fue hospitalizada por un fuerte dolor provocado por complicaciones en sus paredes gástricas, según compartió en sus redes sociales - crédito aidavictoriam / Instagram

La disputa entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano escaló nuevos niveles de tensión tras un mensaje público de Tejada, conocido como “el rey de los agropecuarios”, en el que afirma que luchará por quedarse con el menor.

La declaración se difundió desde sus redes sociales y reavivó el interés en torno a la relación de la pareja, así como el futuro del niño, ya que habría dejado claro que lucharía por la custodia de su hijo Emiliano por las diferencias con la influencer.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Expareja de Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con reciente mensaje a su hijo - crédito @letengoelchisme/IG

El mensaje de Juan David Tejada atrajo la atención al aparecer en sus historias acompañado de una imagen en la que aparece junto a su hijo.

“Voy a luchar por ti como de lugar, solo te digo que estamos con Dios y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tú sabes la falta que me haces. Te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega”, escribió el empresario.

Estas palabras resonaron desde el entorno digital, generando numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el curso de la disputa entre la expareja, que tomaría aparentemente un tinte judicial.

Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

La figura de Aida Victoria Merlano, reconocida influencer, se ha mantenido visible en plataformas digitales durante las últimas semanas por la exposición pública de diferencias con su expareja. El hijo de ambos, Emiliano, estaría en el centro de un litigio de custodia cuya resolución legal aún se encuentra en trámite.

La reciente intervención de Tejada reconfigura el tablero del debate, sugiriendo su disposición para iniciar o continuar acciones jurídicas en busca de la guarda del niño.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron mensajes como: “Creo que todos sabemos cómo va a terminar esta historia, Aida tiene poder”; “el papá también tiene derechos, el niño no se hizo solo”; “igual sabemos que va a ser un bebé amado por cualquiera de los dos lados”, entre otros.

Por qué la dejó marcada la relación con Juan David Tejada

La historia entre Tejada y Merlano ha sido ampliamente comentada tras la ruptura, no solo por el impacto en el ámbito privado, sino por su proyección en la que se han sacado algunos trapitos al sol.

La inspiradora reacción de Aida Victoria Merlano tras el duro comentario de Juan David Tejada - crédito la poción oficial/YouTube

Aida Victoria Merlano, influenciadora y empresaria, relató en una entrevista cómo vivió el fin de su relación con Juan David Tejada días después de dar a luz a su hijo Emiliano. La separación ocurrió apenas tres días después del parto, en un contexto de vulnerabilidad física y emocional para Merlano.

Según narró, Tejada le dijo: “Igual, yo ya no te veía como mujer”, frase que la impactó profundamente. Ante esta situación, la influenciadora expresó que tuvo dos caminos: dejarse afectar y caer en el desánimo o transformar ese dolor en una motivación para su bienestar personal.

Decidida a no quedarse en el sufrimiento, Merlano retomó sus rutinas de cuidado personal y ejercicio, aun en pleno posparto. Inició una dieta equilibrada y ejercicios compatibles con su recuperación, enfocándose en reconstruir su autoestima.

A los pocos días, publicó fotografías en ropa interior junto a su hijo, celebrando la primera semana desde su nacimiento y mostrando su proceso de transformación emocional y física.

Merlano reconoció que en ese momento muchas personas interpretaron sus publicaciones como un acto de resentimiento, algo que no descarta, pero subrayó que actuó por y para su propio bienestar. Con el paso de los días, la rabia inicial fue dando lugar al amor propio, reconociendo el valor de sobreponerse a la adversidad y tomar el control sobre la forma de afrontar las palabras y acciones de otros.

En sus declaraciones, Merlano concluyó que cada persona puede decidir transformar el dolor en una fuerza positiva, usando las dificultades como impulso para seguir adelante.