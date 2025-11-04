María Fernanda Cabal contó detalles personales de la relación con su esposo, José Félix Lafaurie: “Ninguno de los dos es cariñoso”

La relación de la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie es objeto de especulaciones y críticas - crédito Infobae

La vida en pareja saca a relucir las mayores virtudes y defectos de cada persona, especialmente cuando quienes la conforman son figuras de la política nacional, como la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie.

Desde hace varios años, la pareja ha llamado la atención por la forma en que lleva su vida conyugal en medio de la dinámica política del país.

En una entrevista en el pódcast La Sala de Laura Acuña, la también precandidata presidencial entregó detalles sobre cómo su relación con Lafaurie ha sabido adaptarse a cada etapa de la trayectoria pública de ambos, especialmente cuando la congresista del Centro Democrático ha cobrado relevancia por su férrea oposición a las políticas del presidente Gustavo Petro.

En la conversación, que se alejó de los temas políticos, la senadora uribista explicó que su relación con Lafaurie ha perdurado gracias a las pocas muestras de cariño entre ambos, pero al profundo amor que comparten por sus hijos: Juan José, Luisa, Santiago y Danisse Lafaurie.

“Yo creo que la relación se ha salvado porque ninguno de los dos es cariñoso. Él es cariñosísimo con sus hijos y conmigo, a veces. Él dice que la culpa es mía y yo digo que la culpa es de él. Y ahí ya no nos pusimos de acuerdo nunca”, aseguró la congresista.

Pese a que ambos no suelen demostrar públicamente el amor que se tienen, ninguno desaprovecha la oportunidad para exaltar las virtudes del otro. Esto, más allá de alimentar el debate en torno a su vida en pareja, demuestra los sentimientos que les han permitido mantener su intimidad al margen de su trayectoria pública.

La aspirante al primer cargo de la nación aseguró que su unión con el exviceministro de Agricultura se basa en “la conversación, la política y el respeto” mutuo por las opiniones sobre temas nacionales que, en ocasiones, suelen ubicarlos en posiciones contrarias.

Dichas diferencias, explicó la senadora, no suelen trasladarse al plano sentimental ni familiar, pues fue enfática al señalar que sus conversaciones terminan cuando ambos logran un punto en común, lo que refleja la admiración mutua que —considera— es la mayor muestra de afecto que pueden demostrarse.

Sobre esas discusiones, en las que sus opiniones se contraponen, la precandidata afirmó que su esposo es “un hombre culto” al que admira, entre otras razones, por su formación bajo los valores difundidos por Álvaro Gómez Hurtado, el líder conservador asesinado en noviembre de 1995.

“Él es un hombre culto, formado junto a Álvaro Gómez Hurtado, y aunque discutimos mucho, siempre terminamos admirándonos. Esa es la verdadera complicidad”, explicó la congresista Cabal.

Pese a las diferencias de pensamiento frente a muchos temas, a ambos los une un profundo amor por sus hijos y una mutua admiración, factores que consideran fundamentales para mantener separadas su vida pública y su intimidad familiar.

Por ello, la precandidata fue enfática al asegurar que las conversaciones sobre temas nacionales que mantiene con su esposo son parte esencial de su convivencia y de su vida familiar, cuyos detalles han sido motivo de conversación y controversia durante años, lo que, además, la ha convertido en una figura recurrente dentro del debate político nacional.

“La conversación intelectual, política. Él es un hombre muy culto. (...) Entonces, conversar es esencial en una relación”, sentenció la congresista.

Tanto la senadora María Fernanda Cabal como el empresario José Félix Lafaurie son figuras relevantes en la vida nacional, ya que juntos conforman una dupla política y social que representa los intereses del campo y una corriente de pensamiento conservadora dentro del entorno político del país.