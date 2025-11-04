Las historias secretas de la toma del Palacio de Justicia: “Los sobrevivientes fueron más de los que se indicaron”

El objetivo del M-19 era enjuiciar al presidente de la República por no cumplir con lo pactado en los avances de un diálogo de paz - crédito Colprensa

El 6 de noviembre de 2025 se cumplirán 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los hechos más recordados en la historia de Colombia, además de un acontecimiento del que se siguen sin conocer la verdad absoluta.

Precisamente, esa línea delgada entre las versiones oficiales de los hechos ha provocado que diferentes figuras relevantes del país expongan su opinión sobre el tema, aunque en la mayoría de casos omiten partes relevantes que han sido analizadas en diferentes informes.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el historiador Julián Penagos, autor del libro Memoria informativa de la toma y retoma del palacio de justicia, repasó todo lo que paso entre el 6 y 7 de noviembre en Bogotá.

En primer lugar, Penagos recordó que su obra está basada en informes nacionales e internacionales que se han realizado sobre ese hecho; además, cuestionó la solvencia con la que algunas personas que no estuvieron en el lugar, o estaban alejados del contexto del país, hablan sobre este hecho.

Por ejemplo, el historiador indicó que sobrevivientes del M-19, como el presidente Gustavo Petro o el exsenador Antonio Navarro Wolf, no estaban ligados al plan y la ejecución de la toma, puesto que en ese momento el primero estaba en prisión y el otro estaba en Cuba tras haber sido víctima de un atentado.

Informes expusieron que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento del plan del grupo guerrillero - crédito Colprensa

Abordando lo relacionado con la toma, Penagos indicó que todo fue provocado por un fallido proceso de paz, en el que el M-19 denunció un sabotaje al interior del gobierno de turno.

Para exponer su inconformidad, el grupo guerrillero buscaba tomarse el Palacio de Justicia y repetir lo registrado años antes en la Embajada de República Dominicana, plan del que tuvo conocimiento el ministro de Defensa, pero decidió omitir cualquier tipo de acción para impedirlo.

“Ellos querían repetir eso, ellos querían hacerle un juicio al presidente por las violaciones de los acuerdos y planean el asunto con tomarse el edificio del congreso, pero era complicado, ahí decidieron tomarse el Palacio de Justicia, desde ahí, comenzaron a pasar cosas raras, por ejemplo, que el ejército descubre el plan, pero el ministro de Defensa le restó importancia”, recordó Penagos.

Para el historiador, hay dos puntos clave en el inicio de la toma; primero, que no había presencia militar en la entrada y los guerrilleros ingresaron con facilidad tras un cruce de disparos con escoltas de algunos magistrados; en segundo lugar, que la enfermera del M-19 fue asesinada en esa primera asonada.

“Cinco quedan por fuera, que eran los que tenían los explosivos y minas. El Palacio de Justicia estaba sin vigilancia, solo guarda espaldas de magistrados, ahí asesinan a la enfermera del M-19, lo que les afecto gran parte del plan”.

Mientras en el palacio se registraba un incendio, militares impidieron que el cuerpo de bomberos de Bogotá ingresara para intervenir en el lugar - crédito Colprensa

Para Penagos, la rápida respuesta de las autoridades es una evidencia de que tenían claridad de lo que el M-19 estaba planeando, puesto que al palacio llegaron tanques y un personal amplio del ejército en pocos minutos.

“Llama la atención que a la media hora de empezada la toma llegaron los tanques, empezaron los disparos, un comando del Ejército intentó ingresar por el sótano y ahí es cuando se da la orden de entrada de los tanques, pero ya habían entrado y habían rescatado a los rehenes importantes, más o menos 150 fueron rescatados en las primeras horas”.

Citando los informes, Penagos indicó que la hipótesis que más se repite sobre el incendio es que fue provocado por los misiles disparados por el Ejército, además de que tras ello los guerrilleros, al verse rodeados, decidieron tomar a los rehenes como escudos humanos.

“A los bomberos se les ordenó no estar ahí. Hay testimonios de magistrados que dicen que se hicieron en las escaleras. Los guerrilleros dieron la orden de utilizar a los rehenes como escudos humanos, mientras que en todo ese tiempo el presidente le dio libertad de acción al Ejército”.

Durante la retoma, debido a que no había claridad sobre la identidad de los miembros del M-19, los militares hicieron “interrogatorios con torturas” de la mayoría de presentes; a la par, un magistrado fue liberado para informar al gobierno que los secuestradores querían negociar, pero este fue interceptado y su mensaje nunca llegó.

“Después, según la Comisión de la Verdad, el Ejército da la orden de arrasar con los baños, ahí caen los magistrados y los guerrilleros sobre las dos o tres de la tarde. El saldo fue un montón de muertos, los magistrados murieron en el fuego cruzado y hay un montón de secretos sobre los sobrevivientes, que fueron más de los que se indicaron”.

Periodistas fueron testigos de como la fuerza pública ubicó los cuerpos de las víctimas en un punto especifico del palacio - crédito Colprensa

Mientras un número extenso de rehenes fueron vistos con vida durante la retoma, luego aparecieron muertos. Clara Helena Enciso logró salir del edificio y años más tarde se convirtió en la testigo clave por la que se denunciaron las irregularidades de la fuerza pública en el operativo.

De la misma forma, periodistas que cubrieron el hecho también fueron testigos de aspectos que llamaron la atención, como la forma en la que se aglomeraron los cuerpos de las personas muertas y la limpieza de zonas específicas en las que se registraron cruces de disparos.

“Organizaron los muertos al lado de la estatua de Francisco de Paula Santander. Hay un informe de Medicina Legal que está perdido, en el que se hablaba de las dudas sobre las balas que asesinaron a los magistrados, el caso de Urán (Carlos Horacio Urán), que salió del palacio, pero aparece desnudo con un tiro de gracia”.

Por último, el historiador indicó que, tomando como base el informe de la Corte Penal Internacional, hay claridad de que el principal responsable de lo registrado es el M-19; sin embargo, recuerda que en este mismo se responsabiliza al Estado colombiano por saber del plan y no impedirlo, además de todas las irregularidades en el operativo de la retoma.

“La retoma fue agresiva y el objetivo no era proteger la vida de los rehenes, sino otro totalmente distinto, y eso se ve en las órdenes que dieron y en las conversaciones de radio”, declaró Julián Penagos a Infobae Colombia.