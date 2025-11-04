Colombia

Gustavo Petro anunció la creación de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, para trabajar de manera coordinada en la incautación de droga y contra los narcotraficantes

El mandatario colombiano reveló que se trabaja en un tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos, para reforzar la cooperación global y frenar el tráfico de drogas

El presidente Gustavo Petro informó
El presidente Gustavo Petro informó que se avanza en un acuerdo bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, con respaldo de países europeos y árabes, tras incautaciones masivas de cocaína con destino a Europa - crédito REUTERS/Nadja Wohlleben

Durante una visita oficial a Catar, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que el país está en proceso de elaborar un tratado de extradición destinado a robustecer las acciones contra el tráfico internacional de drogas, contando para ello con el apoyo de gobiernos de Europa y del mundo árabe.

Petro explicó que la cooperación ya establecida ha llevado a la confiscación de centenas de toneladas de cocaína, que tenían como destino Europa, transportadas en cargamentos de gran escala y distintas clases de embarcaciones.

“Con las policías europeas y árabes empiezo a preparar un tratado de extradición con los Emiraros Arabes Unidos; hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos”, escribió el primer mandatario colombiano en un mensaje de su cuenta de la red social X.

En su extenso mensaje publicado en X, el presidente Petro también se refirió a los recientes operativos llevados a cabo por fuerzas venezolanas contra campamentos de narcotráfico ubicados en la frontera, señalando que estos procedimientos forman parte de una estrategia coordinada que él mismo propuso al presidente Nicolás Maduro para combatir conjuntamente a las mafias.

“Muy bien que la fuerza pública venezolana esté destruyendo campamentos del narcotráfico. Fue mi propuesta a Maduro y por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersarlas”, escribió el jefe de Estado en su publicación.

