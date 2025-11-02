Estas son las imágenes de la riña en la que fue asesinado el estudiante Jaime Esteban Moreno en la madrugada de Halloween en Bogotá

Tres personas fueron capturadas tras la riña registrada en la localidad de Chapinero - crédito Redes Sociales

En la madrugada del 31 de octubre se registró una riña en Bogotá, en la que fue asesinado el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien se encontraba acompañado de un amigo que se ha convertido en testigo clave del caso.

Por estos hechos fueron capturadas tres personas: Juan Carlos Suárez, que presuntamente fue el agresor principal; además de Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, que no se ha confirmado si participaron físicamente en la pelea.

De la misma forma, debido a los aspectos que se han filtrado sobre la declaración del testigo, se presume que en los hechos participó otro hombre, del que se desconoce su identidad.

Precisamente, ante las dudas que hay sobre lo registrado en la localidad de Chapinero, las autoridades avanzan en una investigación con la que buscan esclarecer todo lo relacionado con el crimen.

El joven fue golpeado en reiteradas ocasiones luego de salir de una fiesta en Chapinero - crédito Colprensa/RedesSociales

En ese sentido, podría resultar clave un video que expuso WRadio en redes sociales, grabado por un residente del sector desde cierta distancia. En él se observa la confrontación entre varios hombres, que termina con Moreno Jaramillo en el piso.

Segundos después, un tercer individuo interviene en la pelea, cuando la víctima ya había recibido varios golpes. La duda, en contraste con las versiones presentadas, es determinar si la persona que intenta separar la pelea es un cuarto involucrado o el amigo de Esteban Moreno, quien posteriormente narró todo lo sucedido ante la Fiscalía General de la Nación.

Antes de que finalice el video, también se observa a las dos mujeres señaladas en la fotografía divulgada por la policía, quienes luego fueron capturadas por las autoridades.

En el video se observa la presencia de otro hombre, que se encarga de separar después de que Moreno recibe golpes en el piso - crédito WRadio

En la tarde del 1 de noviembre, Noticias RCN reveló detalles del testimonio entregado por el amigo de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, que se encargó de narrar los momentos de angustia que vivió junto con el joven estudiante.

En primer lugar, mencionó que se estaban retirando del establecimiento nocturno después de haber tenido un altercado con un grupo de personas, que cuadras más adelante los alcanzaron para atacar a Moreno Jaramillo.

“Mi amigo Jaime y yo bajábamos por la carrera 64 hacia la carrera 15 a paso acelerado. Al llegar a la esquina, pasados unos dos minutos, observé que bajaba corriendo el grupo de personas que nos había interceptado, y vi a los dos hombres que le propinaron puños a Jaime”, afirmó en su testimonio.

En las imágenes se observa que las mujeres que fueron capturadas estaban lejos del lugar de los hechos - crédito WRadio

Después de alcanzarlos, en su relato el amigo de la víctima indicó que dos hombres golpearon a Jaime Esteban, mientras que las mujeres que fueron capturadas desempeñaron un rol de espectadoras, alentando a los agresores a continuar con la violencia contra el estudiante.

“Lo tiraron al piso y ya en el suelo le empezaron a dar patadas en la cara y el cuerpo, mientras que la chica de disfraz azul los motivaba a seguir”, narró el amigo de la víctima.

Por último, el testigo clave del caso indicó que un guarda de seguridad del sector lo ayudó a alertar a las autoridades, mientras que al unísono los sujetos y las mujeres escaparon de la escena del crimen.

“Ellos paran de golpear a mi amigo y se devuelven rápidamente, observo a mi amigo totalmente ensangrentado, botaba sangre por nariz y boca, en ese momento el vigilante de la zona me ayudo a llamar a la Policía”, puntualizó.

Se espera que luego de que terminen las audiencias de legalización de las capturas, la Fiscalía General de la Nación se pronuncie para informar a la opinión pública sobre los avances del caso.