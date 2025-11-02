Colombia

Aida Victoria Merlano reveló detalles de lo que le dijo Juan David Tejada cuando terminaron su relación y por qué la dejó marcada

La empresaria barranquillera contó cómo una frase de su expareja, apenas días después de dar a luz a Emiliano, la impulsó a reencontrarse consigo misma y priorizar su bienestar personal

Aida Victoria Merlano revela cómo
transformó el dolor tras su ruptura en plena maternidad

La experiencia de la influencer Aida Victoria Merlano tras el nacimiento de su hijo Emiliano ha estado marcada por un episodio personal que la propia empresaria y creadora de contenido ha compartido recientemente.

En una entrevista con La Poción Oficial, la barranquillera relató cómo, apenas tres días después de dar a luz, su entonces pareja Juan David Tejada puso fin a la relación con una frase que, según sus palabras, resultó especialmente dolorosa: “Igual, yo ya no te veía como mujer”, dijo Tejada a Merlano, según contó la empresaria al medio.

Este comentario, recibido en un momento de vulnerabilidad, llevó a Aida Victoria a enfrentar una encrucijada emocional y a tomar decisiones radicales en su vida.

Según explicó a Luz Angélica Quintero, más conocida como Angie, cofundadora de La Poción Oficial, en ese momento tuvo en cuenta dos alternativas: dejarse abatir por la tristeza o transformar ese dolor en un impulso para su propio bienestar.

La inspiradora reacción de Aida Victoria Merlano tras el duro comentario de Juan David Tejada

Angie: ¿Cómo te sientes como mujer ahora? O sea, ¿todavía estás como enfocada en mamá?

Aida Victoria Merlano dijo: “Te voy a contar algo. Hay gente que dice: ‘¿Por qué te pusiste tan mamacita? ¿Cuál fue tu fuerza?’ Y la verdad, cuando yo parí, decía: ‘Me voy a descuidar, voy a estar en mi posparto, relajada, tal, no sé qué’. Tenía yo tres días de haber parido, acababa de terminar mi relación. Estaba, obviamente, con el útero inflamado, con un buche aquí, con mi cuerpo absolutamente distinto, desconociéndome frente al espejo, con un pañal puesto, sangrando. Andar en pañal es una sensación superhumillante”, empezó revelando la influenciadora.

“Y cuando terminé mi relación, el hombre me dijo: ‘Igual ya yo no te veía como mujer’. Cuando ese hombre me dijo eso, yo pensé: ‘¿Sabes una cosa? Esta frase o me podía tumbar en el subsuelo y me podía enredar en mis cobijas y volverme mierda, o va a ser el motor por el que me voy a poner más buena, para que te arda el día que me veas con otros, si me ven como mujer’”, confesó Merlano.

Al día siguiente de escuchar las fuertes palabras de su expareja, Merlano inició un proceso de autocuidado: retomó la dieta, volvió al gimnasio y comenzó a hacer ejercicios hipopresivos, que era lo único que podía hacer, con el objetivo de reencontrarse con la imagen que deseaba ver en el espejo.

Aida Victoria Merlano y la
lección de amor propio que dejó su separación postparto

La transformación personal de Aida Victoria se reflejó también en sus redes sociales, pues apenas una semana después del nacimiento de Emiliano, publicó fotografías en ropa interior junto a su hijo, acompañadas del mensaje: “Emi y mamá, mañana cumplimos 1 semana”.

Según relató a La Poción Oficial, estas imágenes tenían un significado especial, pues representaban su esfuerzo por recuperar la autoestima y mostrarse tal como se sentía.

“Yo dije: ‘Me voy a poner para mí’. Y a pesar de que estaba, de pronto, como en mi posparto y tal, yo trataba siempre de arreglarme y no descuidarme: el skincare, cuidarme a mí misma, y dije: ‘Me voy a poner linda’. Hubo un momento en que se me bajó la ardición, porque, obviamente, uno queda ardida, dolida. Se siente mal. Se me bajó ese sentimiento de rabia y empecé a mirarme: ‘Ay, cómo me veo de bonita ya’”.

La empresaria reconoció que, en ese momento, muchos interpretaron sus publicaciones como una reacción de resentimiento, y agregó que no niega ese sentimiento, ya que publicar esas fotos le generó satisfacción y le permitió verse “divina”, según sus propias palabras.

“El tipo me dijo eso, y yo empiezo a molerme, hacer hipopresivos, juiciosita con la comida. Ojo, una cosa es hacer dieta de ‘voy a dejar de comer’ y otra cosa es comer lo que tu cuerpo necesita de forma balanceada, lo cual, entre otras cosas, beneficia al niño porque le estás dando alimentos de calidad y nutrientes. Entonces, un 2 de agosto yo ya estaba en mi posparto, y me dijo esa mierda un 4 de agosto. Mucha gente me decía: ‘Este post parece de mujer resentida’. Claro que era un post de mujer resentida, obvio. Es como: ‘Ay, hijueputa, ¿no me ves como mujer? Venga’. Y tiré mi post un 4 de agosto, en el que me veía como divina”, aseguró Merlano.

Aida Victoria Merlano revela cómo
superó una ruptura tras el nacimiento de su hijo

Con el paso de los días, la motivación inicial, impulsada por la rabia, dio paso a una visión más amorosa de sí misma, pues Aida Victoria explicó que comenzó a valorarse desde el amor propio y a considerar que tanto su hijo como ella misma se habían convertido en sus principales motores de vida.

“Pero creo que es una lección importante, porque tú no decides lo que la gente te dice, no decides lo que la gente te hace, pero sí decides lo que haces con eso que los demás te hacen, es decir, en qué lo conviertes: si lo conviertes en una razón para hundirte o si lo utilizas como motor y fuerza para seguir adelante. Es un gatillazo maravilloso, porque eso es lo que, te juepucha, te da la fuerza y te impulsa a seguir adelante. Entonces ya, mi amor, eso es como cuando tú te vas empujando con el piecito en la bicicleta; llega un momento en que empiezas a pedalear y listo”, puntualizó.

