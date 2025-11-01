Hombre que acababa de salir de la cárcel de Ibagué fue víctima de un intento de sicariato

Cárcel de Picaleña, en Ibagué: hombre fue víctima de intento de sicariato - crédito redes sociales

Un intento de asesinato a las afueras de la cárcel de Picaleña en Ibagué ocurrió en la tarde del jueves 30 de octubre, cuando un interno que acababa de recuperar su libertad fue atacado con arma de fuego por hombres que se desplazaban en motocicletas a las afueras del lugar.

La Policía Metropolitana de Ibagué le confirmó a Caracol Radio que la víctima, identificada como Fabián Ariza Marín, fue blanco de un ataque armado, apenas salió del centro penitenciario.

El mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía Metib, detalló: “En la carrera 45 sur en el barrio Picaleña, frente al Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba, fue lesionado con arma de fuego un ciudadano de 28 años, que contaba con boleta de libertad”.

Según la información preliminar proporcionada por el oficial, “al salir del establecimiento carcelario el hombre fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta color negro quienes presuntamente accionaron un arma de fuego en su contra y posteriormente emprendieron la huida”.

La emisora reportó que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece estable. Las autoridades desplegaron un plan candado que permitió localizar una motocicleta que estaría relacionada con el ataque.

La Policía Metropolitana de Ibagué le comentó al medio de comunicación que la persona lesionada tiene antecedentes judiciales por tentativa de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como violencia intrafamiliar agravada.

Se aumentó seguridad en cárcel de Ibagué

La tensa situación en torno a la cárcel de Picaleña se intensificó tras el reciente intento de atentado que puso en alerta a las autoridades de Ibagué y motivó la adopción de medidas adicionales para proteger tanto a internos como a trabajadores.

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, informó sobre la activación de un consejo extraordinario de seguridad, una respuesta directa tras el lanzamiento de un artefacto explosivo que, aunque no detonado, generó alarma en la zona.

El incidente más reciente no es aislado. Alejandro Durán, quien representa al sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Ibagué, recordó un ataque previo ocurrido el 26 de septiembre.

En esa ocasión, personas armadas dispararon contra la puerta de información e ingreso del centro penitenciario, ubicado en el barrio Picaleña de la comuna 9. “Hace dos semanas dispararon contra la puerta de información e ingreso al centro de reclusión”, relató Durán, subrayando la preocupación por el aumento de acciones perpetradas, presuntamente, por organizaciones delincuenciales que operan en diversas regiones del país.

Tras el consejo extraordinario, las autoridades determinaron fortalecer la custodia en los alrededores de la cárcel para blindar a los trabajadores del Inpec y contener nuevos intentos de violencia.

Espín destacó que la rápida acción de la Policía Metropolitana permitió controlar y destruir el artefacto explosivo lanzado contra el Coiba de Picaleña, evitando así daños mayores: “Se intenta lanzar un artefacto explosivo, el cual no detona, pero fue controlado y destruido por parte de la Policía Metropolitana”, especificó.

El funcionario añadió que se revisaron detalladamente las dos acciones recientes contra las instalaciones del Coiba. En este contexto, confirmó la investigación en curso y la decisión de reforzar la presencia tanto de la Policía como del Ejército: “Se revisaron las dos acciones que se han presentado contra las instalaciones del COIBA, se adelanta la investigación respectiva y por eso se refuerza la seguridad por parte de la Policía y el Ejército”, indicó Espín.

La serie de atentados y la respuesta inmediata de las autoridades revelan una creciente preocupación por la seguridad en los centros de reclusión, así como por la posible coordinación de grupos criminales que buscan desestabilizar la zona y amedrentar a funcionarios encargados de la custodia y administración penitenciaria.