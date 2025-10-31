Mujer que agredió a mesera en Valledupar dio su versión de la pelea: “Me escupió la limonada”

La mujer que agredió a la mesera reveló detalles del altercado asegurando que ella le escupió la limonada - crédito @Josepallares08 / TikTok

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa a Vane Navarro agrediendo físicamente a una mesera en un restaurante de Valledupar, ha desencadenado una ola de reacciones y ha reavivado el debate sobre el trato en el sector gastronómico y la gestión de conflictos en espacios públicos.

El incidente, registrado por clientes y compartido masivamente, muestra cómo la clienta se acerca a la trabajadora, la toma del cabello y desata una pelea que se extiende hasta la salida del local, mientras empleados y comensales intentan intervenir.

La controversia se intensificó cuando la propia Vane Navarro ofreció una reconstrucción detallada de los hechos a través de sus redes sociales.

Según su relato, todo se originó durante un lunes festivo, cuando aceptó una invitación de su expareja para cenar.

“Todo comenzó ese lunes festivo donde yo le acepté una invitación a mi ex porque ya habíamos terminado hace un tiempo. Y él, en su intento de recuperarme, me invitó a cenar y fuimos al lugar donde yo quise ir. Apenas llegamos al lugar, la persona implicada nos recibió. Desde que llegamos se sintió incómodo porque ella fue con la risita. Yo en ese momento no sabía que ellos se conocían”, relató Navarro en sus declaraciones públicas.

La clienta describió que, a pesar de ese primer momento incómodo, la velada transcurrió con normalidad, aunque persistió la sensación de burla por parte de la mesera. “A pesar del pequeño momento incómodo, todo fue marchando normal, pero sigo notando de parte de ella cierta burlita, lo cual para mí es una falta de respeto y no muy profesional de su parte. La verdad, me sentí muy incómoda. Tanto así que no terminamos de comer y pedimos muy amablemente para llevar”, afirmó Navarro, quien subrayó que su incomodidad la llevó a solicitar la cuenta antes de finalizar la comida.

Días después, según la versión de Navarro, al revisar el teléfono de su expareja, descubrió mensajes que, en su opinión, confirmaban una comunicación previa entre él y la mesera.

“Todo quedó así. Él y yo discutimos por otras razones. Varios días después nos vimos y, como nos teníamos tanta confianza con los celulares, él me había dado el de él y es donde me doy cuenta de los mensajes. Efectivamente, él es quien le habla a ella. Cuando termino de revisar la conversación que ella ya hizo públicas, donde dice cosas como: ‘No sabe pasado qué nos tenemos, que trabaja en sus inseguridades, esa es loca, malparida’. Yo, al leer esa burla y falta de respeto hacia mí, me llené de ira”, explicó la clienta, quien consideró que estos mensajes constituyeron una provocación directa.

La situación escaló cuando Navarro leyó un mensaje específico sobre la preparación de una bebida. “La cereza del pastel fue cuando leí: ‘Y esa limonada de coco se la hice fui yo’, con risas al final. Resulta que además de todo, me escupió la limonada que me hizo. Obviamente, ella eliminó ese y varios mensajes. Ella misma clara que ella no es la encargada de hacerlas. Sin embargo, se ofreció a hacérmela justamente a mí”, sostuvo Navarro, quien aseguró que este hecho incrementó su molestia y la llevó a confrontar a la trabajadora en el restaurante.

“Fue allí cuando me llené de ira y como no sabía nada más de ella, solo que trabajaba en ese lugar, decidí volver al restaurante. Ella se acerca a la mesa, yo me levanto y específicamente le muestro el mensaje de la limonada. Y es cuando pasó todo lo que ya vieron en el video. Quiero dejar completamente claro que el restaurante no tiene ninguna responsabilidad con lo ocurrido, ya que no tenía un conocimiento y se trató de algo personal”, concluyó Navarro en sus declaraciones.

Por su parte, la mesera involucrada, identificada en redes como “la chica de la limonada”, negó cualquier vínculo sentimental o comunicación previa con el hombre mencionado por la clienta, y reiteró que su trato fue estrictamente profesional.

“Mi postura siempre fue seria. Mi postura siempre fue profesional, tranquila”, expresó la trabajadora en respuesta a las acusaciones.

Además, explicó que la preparación de la limonada respondió a una necesidad operativa del restaurante: “Casual, no hubo conversaciones, no andamos con eso. Les digo: ‘Si quieren, pues yo les ayudo a hacer la limonada’. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo eso? Porque el muchacho que hacía los jugos en donde trabajamos ya no estaba. Yo le digo al chef: ‘Si quieres yo le hago la limonada de coco para que no tenga la muchacha esa excusa’. Nosotras, las meseras, no hacemos cosas de cocina. Pero hay momentos en que…”, explicó la empleada, quien insistió en que su comportamiento fue correcto y que no existió ninguna provocación deliberada.

El restaurante donde ocurrieron los hechos no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento oficial, y las autoridades no han informado sobre la apertura de una investigación formal. Mientras tanto, la discusión continúa activa en redes sociales, donde usuarios expresan opiniones divididas y manifiestan apoyo tanto para la empleada como para la clienta.