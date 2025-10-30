Sushi Master regresa a Colombia: estas son las fechas del evento y el enlace para participar

El Sushi Master 2025 reúne a cientos de restaurantes en Colombia para celebrar la creatividad y tradición del sushi - crédito Freepik

La agenda culinaria de Colombia suma este año una nueva cita obligada para los amantes de la gastronomía: el Sushi Master. Tras el éxito nacional de eventos como el Burger Master y el Pizza Master, la expectación crece entre los aficionados y emprendedores de la industria gastronómica ante el regreso del festival especializado en sushi.

Esta nueva edición, que promete una mezcla de tradición y creatividad, se estará llevando a cabo del 24 al 30 de noviembre en restaurantes de todo el país. Sin embargo, quienes deseen hacer parte de la competencia gastronómica deben realizar el registro haciendo clic en el siguiente enlace: Sushi Master.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Sushi Master, ideado y promovido por el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, reunirá a cientos de restaurantes para celebrar esta icónica cocina japonesa reinterpretada con ingredientes y propuestas propias de la gastronomía colombiana. El evento se extiende por ciudades principales y capitales regionales, alineando a amantes del sushi y nuevos curiosos en torno a experiencias únicas y precios accesibles.

Tulio Zuloaga impulsa el Sushi Master, evento que fusiona la cocina japonesa con ingredientes típicos colombianos - crédito Prensa Sabor Barranquilla

El origen histórico del sushi

Aunque en el imaginario colectivo el sushi es sinónimo de Japón, su invención tiene raíces en la antigua China, donde en el siglo IV a. C. se utilizaba arroz fermentado como medio de conservación del pescado. No fue hasta el siglo VIII cuando esta técnica llegó a Japón, nación que transformó el sushi en el plato que hoy es emblema de su gastronomía y la comida rápida más popular de su territorio. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el sushi cruzó continentes y se popularizó en Estados Unidos y América Latina.

En Colombia, la apropiación y transformación del sushi ha sido un proceso progresivo. Si bien los primeros restaurantes especializados surgieron en los años noventa, la preparación fue rápidamente adaptada al gusto y los ingredientes locales: plátano maduro, aguacate, mango e incluso chicharrón han tenido espacio junto a camarón y salmón fresco en los rollos más pedidos. “El sushi en Colombia es también nuestro. Lleva la historia de la tradición, pero mezcla el sabor de nuestra tierra”, comenta Zuloaga.

El origen del sushi se remonta a la antigua China, pero Japón lo transformó en un emblema de su gastronomía - crédito Freepik

Claves para disfrutar el Sushi Master

El organizador recuerda puntos esenciales para la experiencia: “El sushi se come con la mano, en un solo bocado, tal como lo sirve el chef, ya sazonado con wasabi y soya”. Estas indicaciones buscan preservar la intención y el equilibrio original ideados por el chef.

Durante la edición 2025, los participantes tendrán la oportunidad de elegir entre sushi de autor y versiones clásicas, con un precio unificado: el rollo completo tendrá un costo de $21.000 (aproximadamente 5 dólares). “Cada vez que llega un nuevo Master recuerdo con gratitud que nada de esto habría sido posible sin su apoyo. Gracias por acompañar a los emprendedores y empresarios del país en esta aventura; por contar sus historias, por darles voz, fuerza y valor”, expresó Tulio Zuloaga.

El lema de este año, Los elegidos, refuerza el carácter aspiracional y de calidad del evento, ratificando la selección de los participantes según altos estándares de excelencia y sabor. En esta edición, los organizadores esperan consolidar los aprendizajes de eventos pasados, atraer nuevas audiencias y fortalecer la cadena de valor de la gastronomía local e internacional.

El Sushi Master 2025 ofrecerá sushi de autor y versiones clásicas a un precio unificado de $21.000 por rollo completo - crédito Freepik

En las próximas semanas se anunciarán las ciudades y restaurantes que superaron el proceso de selección, lo que permitirá identificar los mejores lugares para disfrutar de los más innovadores y sabrosos sushis del país.

Resultados del Pizza Master 2025

Por otra parte, en septiembre, la ruta gastronómica por Colombia dejó cifras récord con el Pizza Master 2025. Entre el 22 y el 28 de ese mes participaron múltiples pizzerías en distintas regiones, alcanzando más de 368.000 pizzas vendidas y una derrama económica superior a 9.000 millones de pesos.

En Bogotá y Cundinamarca, los ganadores fueron Pizzarola, Pizza a la Piedra, Clandestine Pizza, Indizio, Pepe y Roni, Terra (Cajicá), Ripiena Restaurante Bistro (Chía) y Julietta Cocina De Autor (Villeta). En Medellín y alrededores, Pizzaiolo, Pane e Pomodoro, Hasta La Pizza Baby, D’Lucca, Filipo Pizzería, Red House (Copacabana), Volare Pizza e Pasta (San Antonio de Pereira) y Pizzarella (Girardota) encabezaron el listado de favoritos en sus ciudades y sectores.