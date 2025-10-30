Por intentar cumplir un reto en una discoteca de Cali, joven término en una UCI

Joven aceptó reto en discoteca de Cali y terminó en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - crédito Freepik

La celebración de un cumpleaños terminó en tragedia para María José Ardila, una joven de 23 años, de Cali, departamento del Valle del Cauca, que permanece en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por participar en un reto de consumo de licor en una discoteca de la ciudad.

La familia de Ardila enfrenta momentos de angustia, mientras la joven lucha por su vida luego de que la noche de festejo se transformara en una emergencia médica de extrema gravedad.

El incidente ocurrió cuando Ardila, acompañada de amigos, aceptó un desafío propuesto por el establecimiento que se trataba de ingerir seis rondas de diferentes licores en un tiempo determinado, con la promesa de un premio de $1.500.000 para quien lograra completar la prueba.

Según relató el padre de la joven al medio regional TuBarco, “mi hija, no estoy seguro si le faltaron tres o cinco [tragos], pero tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘Este trago qué es, esto me supo inmundo’. Después de que ella dice eso, se desmaya”, describió el hombre, quien además detalló los minutos de desesperación que siguieron al colapso de su hija.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a Ardila en medio del reto, rodeada de personas que la animaban a continuar y le pedían, entre risas, que respirara con calma.

Tras perder el conocimiento, se le indujo el vómito, lo que provocó que aspirara el contenido gástrico y sufriera una broncoaspiración.

La joven permaneció aproximadamente diecisiete minutos sin respirar, de acuerdo con el relato de su papá al medio de comunicación.

El padre de Ardila también denunció ante el mismo medio la falta de preparación del local nocturno para atender emergencias de este tipo.

“No tenían un paramédico, una ambulancia lista con un reto de esta categoría, en una discoteca que se supone es lo mejor que hay en Cali; cuando yo llego a la UCI encuentro que la han revivido tres veces, veo morir a mi hija tres veces. En este momento está completamente entubada, con el cerebro completamente hinchado, sin saber qué va a ser de la vida de ella, de su esposo y su pequeño bebé”, afirmó el hombre a TuBarco.

La situación de Ardila ha generado conmoción en la ciudad y ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los establecimientos nocturnos frente a los riesgos asociados a este tipo de retos. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de una evolución favorable, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la joven, su esposo y su hijo pequeño.

