Colombia

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

La Bichota presentó una colaboración con la marca Diesel, inspirada en su más reciente producción musical

Daniel Ospina

Daniel Ospina

Karol G presentó su línea
Karol G presentó su línea de ropa 'Latina Foreva', inspirada en 'Tropicoqueta' y diseñada en colaboración con la marca Diesel - crédito @diesel/Instagram

Karol G eligió hacer algo fuera de lo común en una artista de su talla tras la publicación de su LP Tropicoqueta. La cantante, en vez de lanzarse inmediatamente a llenar estadios como lo hizo con el Mañana será bonito World Tour, optó por hacer otro tipo de apariciones promocionales.

Ente estas se incluye su presencia en el medio tiempo del estreno de la temporada de la NFL en Brasil, su aparición en Grace For The World celebrada en el Vaticano y acompañada de Andrea Bocelli, o su residencia de ocho espectáculos en el cabaret Crazy Horse de París.

Durante octubre en particular, la Bichota estuvo ligada a distintas actividades relacionadas con la moda. Si bien, no es la primera vez que figura en eventos como las Fashion Week de París o Nueva York, su presencia como artista invitada al Victoria’s Secret Fashion Show celebrado en el local insignia de la marca en Nueva York, y su aparición en el Vogue World: Hollywood celebrado en Los Ángeles el pasado domingo 26 de octubre, son un indicativo de su interés por mostrar una faceta suya más estilizada.

El miércoles 29 de octubre se anunció a través de las cuentas oficiales de la cantante su colaboración con la marca italiana Diesel, con la que trabajó en la creación de una línea de ropa inspirada en los aspectos visuales que predominan en Tropicoqueta.

Según reveló la marca, Karol G trabajó de la mano con Glenn Martens, director creativo de Diesel, para dar forma a esta colección que “celebra la libertad creativa, la identidad y el poder de expresarte a través de lo que llevas puesto”. La marca añadió que es una colaboración que, al igual que su canción Latina Foreva, “representa a Karol abrazando sus raíces, fuerza y energía con orgullo”.

Karol G modeló algunas de las piezas de la colección en fotografías difundidas por la marca en sus redes sociales.

La colombiana lanzó su colaboración con la marca Diesel, ya disponible a la venta - crédito @karolg/Instagram

Las prendas, ya disponibles para su adquisición en la página oficial de Diesel, incluyen una chaqueta tipo motociclista confeccionada en mezclilla con efecto desgastado y un tono dorado metálico, con cremalleras visibles y costuras marcadas; una gorra de béisbol con acabado metalizado, tonalidades plateadas y el logo “KAROL G” impreso en blanco en el lateral; una camiseta blanca de cuello redondo con detalles anaranjados y el texto “LATINA FOREVA” en letras grandes en la parte superior; unos pantalones cortos con acabado dorado metálico y cierres y bolsillos laterales; un vestido ajustado, de tirantes, con un brillo irisado y estampado floral en naranja y amarillo; y dos trajes de baño: uno en bikini y otro enterizo, ambos con base metálica dorada y estampado de loto en tonos anaranjados.

Todas las piezas exhiben cortes clásicos de prendas casuales y de playa, con un enfoque en texturas brillantes y motivos gráficos asociados al universo visual que viene presentando Karol G en esta fase de su carrera.

Entre las prendas más costosas se encuentran el vestido, valorado en unos $5.000.000 de pesos, mientras la chaqueta de mezclilla se puede adquirir por $2.200.000 pesos.

Karol G fue la gran triunfadora entre las mujeres en los premios Billboard de la Música Latina 2025

La 'Bichota' subió a la tarima para recoger el primero de sus premios de la velada celebrada en Miami - crédito Telemundo

Karol G encabezaba la lista de nominaciones con un total de 10, entre las que destacaron Artista Latino del Año, Canción Latina del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido, y Artista Femenina del Año. Justamente al inicio de la gala, la Bichota recibió el primero de los galardones, en la categoría Hot Latin Songs, Artista del Año Femenina por Si Antes Te Hubiera Conocido.

“Lo que más agradezco hoy es que me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día”, expresó la antioqueña en su discurso de agradecimiento.

A lo largo de la velada, la Bichota sumó otros galardones, incluyendo Global 200: Canción Latina del Año, Canción del Año, Latin Air Play; Canción del Año, Ventas; y Canción Tropical del Año, siendo la artista femenina con más galardones durante la velada, con un total de seis.

