Cambio Radical presentó curioso video en el que revela los disfraces que debería usar el Gobierno en Halloween: “Para asustar”

En redes sociales, el partido Cambio Radical hizo una curiosa publicación sobre el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y la celebración de Halloween, que tendrá lugar el 31 de octubre. Buscando hacer una crítica, mostró las opiniones de algunos congresistas de la colectividad, que revelaron cuáles serían los disfraces que, a su juicio, deberían usar algunos integrantes de la administración.

La primera legisladora que dio a conocer su punto de vista es Carolina Arbeláez, que eligió el disfraz que debería ponerse la vicepresidenta Francia Márquez. Desde su perspectiva, el disfraz que se ajustaría a su gestión en el Gobierno es de avión.

Según Arbeláez, ese disfraz se ajustaría a los escándalos que la rodean por el aparente uso irregular de los recursos del Estado. “Uy, ¿de avión? Es que se quedó con el helicóptero, se quedó con la mansión. Resultó siendo todo un avión de la política”, expuso.

De igual manera, criticó su presunto cambio de forma de pensar con respecto al presidente Petro, teniendo en cuenta que Márquez inició siendo una gran aliada del jefe de Estado, pero terminó cuestionando su administración y denunciando trabas para hacer su trabajo y actos de racismo.

“Ya está de reconcilie con Petro, hasta ahí le llegó la indignación y ahora sí, está viviendo sabroso”, señaló la congresista.

Posteriormente, el senador Carlos Fernando Motoa reveló cuál sería el disfraz que, desde su perspectiva, debería usar el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Basó su respuesta en la iniciativa del Gobierno que busca transformar el sistema de salud.

“Uy, del doctor Frankenstein. Por ese monstruo que están creando en el proyecto de reforma a la salud del Gobierno nacional”, dijo.

La propuesta oficialista pasó una vez por el Congreso de la República y la Comisión Séptima del Senado la tumbó, aprobando su archivo. Esto, al considerar que el proyecto resulta contraproducente para los colombianos que esperan mejoras en el sistema. Luego, el Gobierno volvió a presentar la reforma, que está en trámite legislativo, pero tiene una amplia oposición que pretende nuevamente buscar su caída.

De hecho, la iniciativa está estancada en la Comisión Séptima del Senado –la misma que archivó el proyecto inicial–; suspendió el debate del 28 de octubre, en el que se discutiría la reforma a la salud, y quedó aplazado. La oposición argumentó que hace falta un soporte fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que certifique la manera como se va a financiar la reforma.

El ministro de Salud se pronunció al respecto, criticando a los senadores de la comisión, a la que calificó de “inoperante”. “Lo que tienen temor es, primero, mantener la caja y, segundo, que no recordamos como una ocasión en la laboral y bajar la otra comisión, porque si esta comisión no ha sido capaz de cumplir con sus funciones”, aseveró el titular de la cartera, tras confrimarse el aplazamiento.

Por último, el senador Jorge Enrique Benedetti Martelo eligió el disfraz del Gobierno nacional en conjunto. Según detalló, debería elegir el de un circo, debido a múltiples polémicas y escándalos que se han presentado en más de tres años de administración de Petro. Afirmó que se ha actuado de manera improvisada y que eso ha generado varios problemas.

“Yo creo que de circo. Porque cada semana es un show nuevo con esa improvisación”, indicó.

El partido hizo una crítica al Gobierno de Gustavo Petro, desvirtuando su gestión y tildando a la administración como un “terror garantizado”.

“El desgobierno de Petro no necesita disfraces para asustar a Colombia, su mala gestión ya lo hace. Ellos llevan más de tres años disfrazándose: ministros jugando a saber, el presidente usando careta de inexperiencia y promesas incumplidas. El gobierno de Petro: terror garantizado. En el 2026, el Cambio sí es Radical”, precisó.