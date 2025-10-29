Presidente de la Cámara anunció que irá a instancias internacionales tras ser ‘silenciado’ por el Partido de la U: “Es delicado”

El presidente de la Cámara de Representantes fue especialmente crítico con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a la que acusó de estar detrás de la sanción de tres meses en su contra - crédito suministrado a Infobae Colombia

En lo que sería un nuevo capítulo en la crisis interna que se vive en el partido, el presidente de la Cámara, Julián David López, habló el miércoles 29 de octubre y cuestionó la decisión de la directiva de la colectividad de castigarlo con tres meses sin voz ni voto, pese a que es el titular de la corporación, debido a que fue señalado de promover “activamente” una facción disidente dentro de la colectividad, conocida como “Nueva U”, que sería impulsada desde el Gobierno.

El congresista, que en la víspera protestó durante la plenaria, al aparecer atado a su curul, apenas exhibiendo un cartel, calificó la determinación de “altamente delicada” y anunció que llevará su caso a instancias internacionales, al argumentar que la colectividad lo ha “silenciado” por promover la creación de un nuevo movimiento interno, con el objetivo de contrarrestar la influencia de la hoy gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en las decisiones partidistas.

“Claro, es que el Partido de la U acaba de tomar una decisión pública. Se saltó a la Procuraduría y me tumbó. Un partido político tumbó al presidente de la Cámara. Eso es altamente delicado”, reafirmó López, que adelantó que espera acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se tomen medidas cautelares en su caso, que consideró una violación a sus derechos políticos; en una posición en la que tendría el apoyo del presidente Gustavo Petro.

El representante se amarró a su curul en señal de protesta con la decisión de su partido - crédito Cámara de Reprensentantes

Julián López denunció “persecución” en su contra, tras suspensión del Partido de la U

El representante enfatizó que su caso trasciende lo personal y representa una amenaza para la pluralidad política en Colombia. “La solidaridad no es con Julián López. La solidaridad es con todos los colombianos que a la hora de que tengan disensos políticos, pues hay que acabarlos, humillarlos, sacarlos del camino”, sostuvo el parlamentario, que expresó su preocupación por el clima de hostilidad que, según él, impera en el partido y en la política regional.

Y destacó que si estuviera al alcance, atentarían contra su vida. “A veces siento que si me podrían mandar a matar, me matarían. Yo pensaría que si aquí no hubiera justicia, me mandarían a matar, me secuestrarían, me tirarían a un río con piedras para que nunca más salga”, denunció López, que quiere liderar una nueva corriente al interior de la representatividad, que se aleje del grupo que comanda la mandataria regional, exdirectora del Partido de la U.

En sus declaraciones, el presidente de la Cámara, Julián López, apuntó a gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro - crédito Carlos Ortega/EFE

Justamente, la confrontación con Toro, se ha convertido en uno de los puntos de la disputa, pues López cuestionó abiertamente la gestión de la política y la sumisión del partido a su liderazgo. “Diez años de mala gerencia. Y si el partido se va a arrodillar al lado de Dilian, yo invito a que toda la dirigencia del partido de la U se levante y se ponga en pie y defendamos los intereses de los vallecaucanos”, declaró el jefe del cuerpo legislativo en sus afirmaciones.

El dirigente reconoció que la gobernadora ha tenido logros, pero insistió en que su balance es negativo. “¿Dilian ha tenido aciertos? Bueno, probablemente sí. Felicitaciones. chapeau, Dilian, por algunos aciertos. Pero en términos generales ha sido una mala gobernante, una gerente mediocre, débil, bastante, eh... No ha sacado los proyectos importantes adelante”, indicó el presidente cameral, que se declaró en abierta rebeldía a la gobernadora del Valle.

El congresista lanzó un movimiento con la militancia del partido en su departamento; hecho por el que fue sancionado - crédito Prensa Julián López

Entre los proyectos que, según él, no han avanzado bajo la administración de Toro, mencionó el dragado de Buenaventura y la concesión del aeropuerto, y comparó el rezago del departamento con el progreso de otros. “¿Dónde está el dragado de Buenaventura? ¿Dónde está la concesión del aeropuerto? ¿Qué obra importante tenemos? Adelante va Atlántico, Boyacá, Antioquia. ¿Y el Valle del Cauca? Bien, gracias. Gobernado por Toro con su mala gerencia”, afirmó.

Finalmente, el congresista rechazó que sus críticas respondan a cuestiones de género y defendió su postura como un acto de dignidad política. “¿Eso qué es? ¿Yo aquí estoy atentando contra las mujeres? No. Dilian es una figura pública. Ha gobernado ocho años y Clara Luz (Roldán) gobernó otros cuatro años. Son 12 años de malos gobiernos, en mi opinión, y las cifras así me respaldan. Esto no es un tema de mujer, esto es un tema de dignidad”, concluyó.