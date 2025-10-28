“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

El presidente Gustavo Petro aseguró que Laura Gallego es una mujer violenta - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y @lauragallegosoliss/IG

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocer la renuncia irrevocable que presentó Laura Gallego a su título de señorita Antioquia ante la Organización del Concurso Nacional de Belleza. La reina de belleza dio un paso al costado debido a múltiples críticas que surgieron en su contra por haber incitado a la violencia en algunas entrevistas que hizo a precandidatos presidenciales.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, fue uno de los cuestionamientos que hizo Gallego, por los cuales ahora es blanco de señalamientos. Además, aseguró que el primer mandatario debería recibir un “cachazo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de Estado rechazó la postura de la reina de belleza y la tildó de ser una persona violenta. Posteriormente, Gallego Solís renunció, asegurando que no se mantendrá en silencio y que prefiere dar a conocer su opinión sobre la política colombiana que portar una corona, que actuaría como “mordaza”.

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

Aunado a ello, criticó las respuestas que dieron Petro y Quintero a sus preguntas en las entrevistas. “En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en la carta de renuncia.

Ante esto, el presidente Petro se pronunció, apelando a la inteligencia de la reina, abogada y activista. Aseguró que su belleza es externa y que debería cultivar sus conocimientos, así como trabaja en mantener su bienestar físico.

“Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho al igual que el cuerpo. Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía, y debe ser limpia”, aseveró.

En desarrollo...