Colombia

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

La reina de belleza preguntó a algunos precandidatos si le darían “bala” al presidente o al exalcalde Daniel Quintero

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que Laura Gallego es una mujer violenta - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y @lauragallegosoliss/IG

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocer la renuncia irrevocable que presentó Laura Gallego a su título de señorita Antioquia ante la Organización del Concurso Nacional de Belleza. La reina de belleza dio un paso al costado debido a múltiples críticas que surgieron en su contra por haber incitado a la violencia en algunas entrevistas que hizo a precandidatos presidenciales.

En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, fue uno de los cuestionamientos que hizo Gallego, por los cuales ahora es blanco de señalamientos. Además, aseguró que el primer mandatario debería recibir un “cachazo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de Estado rechazó la postura de la reina de belleza y la tildó de ser una persona violenta. Posteriormente, Gallego Solís renunció, asegurando que no se mantendrá en silencio y que prefiere dar a conocer su opinión sobre la política colombiana que portar una corona, que actuaría como “mordaza”.

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

Aunado a ello, criticó las respuestas que dieron Petro y Quintero a sus preguntas en las entrevistas. “En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en la carta de renuncia.

Ante esto, el presidente Petro se pronunció, apelando a la inteligencia de la reina, abogada y activista. Aseguró que su belleza es externa y que debería cultivar sus conocimientos, así como trabaja en mantener su bienestar físico.

Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho al igual que el cuerpo. Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía, y debe ser limpia”, aseveró.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Laura Gallego SolísSeñorita AntioquiaGustavo PetroDaniel QuinteroRenunciaConcurso Nacional de BellezaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro arreció contra María Elvira Salazar y la llamó mentirosa por cifras de cultivos de coca en Colombia: “¿Dónde habrá estudiado matemáticas?”

El presidente de la República, en un nuevo mensaje en sus redes sociales, tuvo fuertes calificativos contra la representante republicana, que puso la lupa sobre el incremento en las plantaciones en el país, que según sus datos ya llegan al 300%

Petro arreció contra María Elvira

Nueva ruta del Sitp mejorará la conexión en el sur de Bogotá: reducirá el tiempo de viaje

La nueva alternativa de transporte conecta barrios clave y puntos estratégicos, ofreciendo intervalos de paso de 10 minutos en horas pico y reduciendo tiempos de viaje para los usuarios del sur de la capital

Nueva ruta del Sitp mejorará

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Leicy Santos abrió el marcador en Quito

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitan el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde las locales defenderán el liderato del torneo y acercarse al mundial de Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Petro lanzó pulla a Laura Gallego, señorita Antioquia, por asegurar que debería ser agredido: “Mira cómo me dan cachazos”

La reina de belleza, que renunció a su título, aseguró que, “al menos”, el presidente debería recibir un “cachazo”

Petro lanzó pulla a Laura

Camilo Zuñiga afronta una nueva aventura después del fútbol: una leyenda del balompié nacional lo acompañó en su lanzamiento

El exjugador de Atlético Nacional, Napoli y la selección Colombia, anunció la puesta en marcha de una iniciativa para impulsar a los deportistas de alto rendimiento en el país

Camilo Zuñiga afronta una nueva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno evalúa el traslado de

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

ENTRETENIMIENTO

Petro lanzó pulla a Laura

Petro lanzó pulla a Laura Gallego, señorita Antioquia, por asegurar que debería ser agredido: “Mira cómo me dan cachazos”

Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras renuncia de Laura Gallego

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Laura Gallego renunció como señorita Antioquia tras polémica por preguntar si se debe dar “bala” a Petro y a Quintero: “Me niego”

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Leicy Santos abrió el marcador en Quito

Camilo Zuñiga afronta una nueva aventura después del fútbol: una leyenda del balompié nacional lo acompañó en su lanzamiento

Jefferson Lerma le diría adiós a la Premier League: sería fichaje de un sorpresivo equipo

Carlos Antonio Vélez reveló detalles del que podría ser el nuevo técnico de Santa Fe: se maneja regreso de un viejo conocido

Esta sería la fecha en la que James Rodríguez se despediría de León de México: adiós anticipado en el Torneo Apertura