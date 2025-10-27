Carolina Corcho felicitó a Iván Cepeda tras ganar la consulta del Pacto Histórico: “El cambio continúa”

Carolina Corcho destacó la consulta como un instrumento de participación popular, en el que salió ganador Iván Cepeda - crédito Montaje Infobae

Tras los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico, la exministra Diana Carolina Corcho Mejía envió un mensaje público a Iván Cepeda, que terminó ganador con un amplio margen y se convirtió en el candidato presidencial de la coalición de izquierda para las elecciones de 2026.

Frente al 65% de los votos que Iván Cepeda se llevó, la exministra de Salud utilizó su cuenta de X para expresar sus palabras de reconocimiento y apoyo, al destacar el carácter democrático del proceso que definió al candidato.

“Felicito al Senador Iván Cepeda, que ganó con contundente ventaja la consulta del Pacto Histórico para ser candidato a la Presidencia de la República, cuenta con mi apoyo. Honraré la palabra que suscribimos en el acuerdo presentado al país el 19 de julio por los partidos del Pacto con los precandidatos a la Presidencia, iniciamos la construcción de un Partido-Movimiento paritario y democrático”, escribió Corcho.

El proceso electoral representó un desafío técnico y político para la entidad y para el Pacto Histórico, que buscaba medir la dinámica del electorado progresista - crédito Lina Gasca/Colprensa

En su mensaje, la exministra resaltó la relevancia de la consulta como mecanismo de participación popular: “A pesar de los obstáculos de la institucionalidad electoral, logramos sacar adelante la consulta popular como mecanismo democrático para definir nuestras candidaturas, esto deberá estatuirse como mecanismo permanente para definir candidaturas en el progresismo y en todo el sistema político, lo que debe ser impulsado en una reforma política que requiere el país, nadie puede estar por encima de la decisión popular, el bolígrafo debe ser eliminado como mecanismo para definir candidaturas. Debemos ser ejemplo de un orden democrático y de respeto a la participación popular y los acuerdos”.

Corcho expresó su gratitud a quienes apoyaron su campaña y destacó la manera en que la llevó a cabo, mientras que varias personas, entre ellas Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, reconocieron que realizó un excelente trabajo y resaltaron que su campaña se caracterizó por ser transparente y limpia.

Corcho escribió en su post: “Agradezco a los cerca de 600 mil ciudadanos y ciudadanas que nos respaldaron con su voto, este es el inicio de un movimiento que busca renovar la política en Colombia. Hicimos una campaña honorable, honesta, sin calumnias ni agresiones a nuestros contendores, construida desde abajo con las bases progresistas, con los recursos de la propia gente, una campaña con ideas, con la gente y los movimientos sociales, alejada del transaccionismo y las prácticas clientelistas tradicionales, recorrimos el país sembrando ideas de cambio y esperanza”.

Tras la consulta interna del Pacto Histórico, Carolina Corcho envió un mensaje a Iván Cepeda, qu8e resultó ganador con el 65% de los votos - crédito @carolinacorcho/X

La exministra envió un mensaje de cohesión tanto a la coalición como a los votantes del Pacto Histórico, invitando a sus seguidores y a quienes la apoyaron a respaldar y acompañar a Iván Cepeda en la contienda, recordando que aún queda una elección dentro del Frente Amplio, donde deberá medirse con Roy Barreras y Clara López.

“Agradezco, de nuevo, a los miles de mujeres, hombres, jóvenes que nos acompañaron en esta gesta heróica. Les invito a respaldar al candidato del Pacto Histórico, y a su lista al Congreso, organizada de manera democrática, paritaria y popular. NI UN PASO ATRÁS. El Cambio Continúa (sic)”.

Los resultados oficiales de la consulta, reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, muestran que Iván Cepeda obtuvo 65,16% de los votos, equivalentes a 1.486.594 sufragios, mientras que Carolina Corcho alcanzó 28,73% con 655.613 votos.

La exministra agradeció a los cerca de 600 mil ciudadanos que votaron por ella y resaltó que su campaña se caracterizó por ser honesta - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Daniel Quintero Calle —pese a haberse retirado de la contienda— sumó 6,09% con 138.982 votos. La participación total fue de 2.646.083 votantes, con 231.166 votos no marcados y 133.728 nulos.

El mensaje de Carolina Corcho reflejó no solo un gesto de respeto hacia el ganador, sino un llamado a fortalecer la unidad del progresismo y la transparencia en la definición de candidaturas, marcando un precedente en la forma de construir consensos dentro de la coalición.