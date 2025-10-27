La historia de Iván Cepeda, nuevo candidato presidencial del Pacto Histórico: este es su proyecto para ‘saltar’ del Legislativo a la Casa de Nariño

El ahora candidato presidencial por el Pacto Histórico se quedó con más de 500.000 votos en la consulta interna - crédito prensa Iván Cepeda

Las propuestas de Iván Cepeda Castro han cobrado relevancia nacional tras convertirse en el ganador de la consulta interna del Pacto Histórico, donde su perfil como defensor de los derechos humanos resultaron decisivos para su victoria en el sector de la izquierda.

Esta trayectoria destaca por su papel de facilitador en los procesos de diálogo entre el Gobierno y actores armados como las Farc y el ELN desde 2013, así como su mediación en la entrega del Clan del Golfo a la justicia. La confianza construida y la activa inclusión de las víctimas en las negociaciones, según recogen antecedentes parlamentarios, han sido puntos centrales de su gestión en la Comisión de Paz de Congreso.

El reconocimiento del genocidio político sufrido por la Unión Patriótica (UP) representa un hito en la vida pública de Iván Cepeda. En 2010, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en 1994, así como por la colaboración estatal con estructuras paramilitares.