Colombia

La historia de Iván Cepeda, nuevo candidato presidencial del Pacto Histórico: este es su proyecto para ‘saltar’ del Legislativo a la Casa de Nariño

El senador, catalogado por el presidente Gustavo Petro como la opción para continuar con el proyecto progresista, ha forjado una carrera como defensor de derechos humanos y tomó fuerza tras su reciente disputa judicial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado inocente en segunda instancia

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El ahora candidato presidencial por
El ahora candidato presidencial por el Pacto Histórico se quedó con más de 500.000 votos en la consulta interna - crédito prensa Iván Cepeda

Las propuestas de Iván Cepeda Castro han cobrado relevancia nacional tras convertirse en el ganador de la consulta interna del Pacto Histórico, donde su perfil como defensor de los derechos humanos resultaron decisivos para su victoria en el sector de la izquierda.

Esta trayectoria destaca por su papel de facilitador en los procesos de diálogo entre el Gobierno y actores armados como las Farc y el ELN desde 2013, así como su mediación en la entrega del Clan del Golfo a la justicia. La confianza construida y la activa inclusión de las víctimas en las negociaciones, según recogen antecedentes parlamentarios, han sido puntos centrales de su gestión en la Comisión de Paz de Congreso.

El reconocimiento del genocidio político sufrido por la Unión Patriótica (UP) representa un hito en la vida pública de Iván Cepeda. En 2010, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en 1994, así como por la colaboración estatal con estructuras paramilitares.

Temas Relacionados

Iván CepedaCandidato Pacto HistóricoPropuestas Iván CepedaConsulta del Pacto HistóricoConsulta interna PactoPresidencia 2026Elecciones 26 octubreColombia-noticias

Más Noticias

Caleños se quedaron sin boleta para el concierto de Shakira, pero igual lo gozaron en el Pascual Guerrero

Los caleños no se quedaron indiferentes a los masivos shows de la colombiana e ingeniaron maneras de participar con o sin boletos

Caleños se quedaron sin boleta

Centro Democrático se sumó a las alertas que planteó el concejal Daniel Briceño sobre la consulta del Pacto Histórico: “Cifras que saltan sin explicación”

La colectividad exigió garantías y transparencia, y reiteró su desconfianza en el actual proceso electoral de la izquierda realizado el 26 de octubre de 2025

Centro Democrático se sumó a

Atlético Nacional se clasificó y es colíder de la Liga: tres cupos para al menos ocho aspirantes

Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali y América de Cali son algunos de los equipos históricos por fuera de los ocho mejores, pero que tienen chance para clasificar a las semifinales de la Liga

Atlético Nacional se clasificó y

Gustavo Petro respondió al senador de EE. UU. que habló de un posible ataque a Colombia y Venezuela: “Algo nunca visto”

Lindsey Graham, senador del Partido Republicano, aseguró durante un programa televisado de la cadena CBS que el presidente Donald Trump informaría al Congreso sobre operaciones terrestres contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

Gustavo Petro respondió al senador

Capturan a alias Miller en Guaviare por la masacre de ocho líderes religiosos en Calamar

Las autoridades detuvieron a tres sospechosos, incluido alias Miller, señalado como autor intelectual del asesinato de ocho líderes religiosos hallados sepultados en Calamar en julio de 2025, según fuentes oficiales

Capturan a alias Miller en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Deportes

Atlético Nacional se clasificó y

Atlético Nacional se clasificó y es colíder de la Liga: tres cupos para al menos ocho aspirantes

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor

Wilmar Roldán tuvo que ser escoltado luego de llegar en taxi a pitar el clásico paisa: hinchas de Nacional buscaron lincharlo

Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”