Colombia

Bancolombia anunció compensación automática a sus clientes tras caída de servicios digitales el viernes 24 de octubre

Usuarios afectados por la interrupción de plataformas recibirán la devolución de dinero sin trámites, luego de que millones no pudieran realizar operaciones bancarias durante más de 12 horas en varias ciudades principales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Bancolombia y Nequi compensarán automáticamente
Bancolombia y Nequi compensarán automáticamente a usuarios afectados por la caída de sus servicios digitales - crédito Luisa González/Reuters

La reciente interrupción de los servicios digitales de Bancolombia y Nequi el viernes 24 de octubre de 2025, que impidió a millones de usuarios realizar operaciones bancarias básicas durante más de 12 horas, llevó a la entidad financiera a anunciar una compensación económica automática para quienes resultaron afectados.

Bajo el lema “La confianza se devuelve”, la medida busca restaurar la relación con los clientes y reconocer los perjuicios ocasionados por la caída de sus plataformas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La falla técnica, que se originó en uno de los servidores de Bancolombia, provocó que los usuarios no pudieran acceder a servicios como transferencias, pagos, retiros en cajeros automáticos y consultas de saldo.

Según la información difundida por la entidad a través de su cuenta oficial en X, el incidente se detectó en la madrugada de ese día y afectó a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

La falla técnica en Bancolombia
La falla técnica en Bancolombia dejó a millones sin acceso a transferencias, pagos y retiros durante más de 12 hora - crédito @Nequi y @Bancolombia / X

El banco aseguró que su equipo técnico trabajó de manera ininterrumpida para restablecer la operatividad, y enfatizó que tanto la información como los fondos de los clientes permanecieron “completamente seguros” durante la contingencia.

La magnitud del impacto se reflejó en la reacción de los usuarios en redes sociales, en las que se multiplicaron las quejas y testimonios sobre la imposibilidad de cumplir con pagos urgentes, realizar compras esenciales o atender compromisos laborales.

Algunos clientes denunciaron cobros indebidos de intereses y comisiones por servicios no prestados, mientras que otros manifestaron su preocupación por la falta de canales alternativos eficaces durante la caída.

La situación se agravó al coincidir con una jornada clave de pagos y transferencias, lo que generó una ola de inconformidad y cuestionamientos sobre la dependencia de los servicios digitales y la ausencia de planes de contingencia.

No fue la única interrupción registrada esa semana. El lunes 20 de octubre, tanto Bancolombia como Nequi experimentaron problemas debido a una caída en los servicios de Amazon Web Services (AWS), proveedor de infraestructura en la nube para varias entidades financieras en Colombia.

Frente a la presión social y el malestar de los usuarios, Bancolombia emitió un primer comunicado el mismo viernes, reconociendo la falla y pidiendo disculpas. Posteriormente, el domingo 26 de octubre, la entidad anunció oficialmente la implementación de compensaciones automáticas para los clientes perjudicados, sin necesidad de que estos presenten reclamos formales. En palabras del banco, “cada acción que tomamos lleva un gracias por tu confianza y nuestro compromiso de hacerlo mejor”.

La compensación que realizará Bancolombia cubrirá cobros indebidos de intereses, comisiones y tarifas por servicios no prestados - crédito @Bancolombia/X

La compensación se aplicará de manera automática durante la semana siguiente a la falla. Los usuarios beneficiados verán reflejada la devolución directamente en sus cuentas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Según el comunicado oficial, recibirán compensación quienes hayan pagado una cuota de manejo o tarifa por un servicio que no pudieron utilizar debido a la caída, quienes hayan abonado una comisión por usar canales alternos (como corresponsales bancarios o cajeros de otras redes) durante la interrupción, y aquellos a quienes se les hayan cobrado intereses por no poder pagar una cuota a tiempo como consecuencia directa de la falla técnica.

Bancolombia también se comprometió a evaluar casos particulares en los que los usuarios hayan sufrido afectaciones adicionales, aunque no se detallaron los mecanismos para dicha evaluación.

La entidad reiteró su mensaje de empatía y transparencia, afirmando en sus redes sociales: “Te escuchamos, entendemos y acompañamos”. El objetivo declarado es devolver la confianza a los usuarios y reconocer el impacto que tuvo la interrupción temporal en su experiencia. La devolución de dinero se realizará sin que los clientes deban presentar quejas o reclamos, y se espera que los abonos se efectúen de forma automática en la próxima semana.

En cuanto a Nequi, aunque la comunicación ha sido más limitada, se prevé que los usuarios de esta plataforma también sean incluidos en las compensaciones anunciadas por Bancolombia, dado el vínculo operativo entre ambas. Hasta el momento, Nequi se ha limitado a informar sobre el restablecimiento progresivo de sus servicios y a solicitar paciencia a sus usuarios.

Según informó Bancolombia, la devolución
Según informó Bancolombia, la devolución de dinero será automática y no requerirá trámites ni reclamos por parte de los usuarios - crédito @Bancolombia/X

La respuesta de los clientes no se hizo esperar. Mensajes como “¿Para cuándo devuelven el dinero que quitaron sin permiso de las cuentas, por unos supuestos ‘ajustes de cuentas’? Que no dan respuesta alguna, ni por llamada, ni por oficina, solo dicen lo mismo, ajuste de cuentas por el ‘incidente’ sin movimiento, sin nada”, y “¿Y los daños por las transacciones que debíamos hacer, los pagos de productos de otros comercios que no hicimos y conllevaron reportes negativos y sobrecostos, el daño reputacional que cargamos los clientes porque ya ni nos creen cuando decimos que Bancolombia está caído?”, reflejan la magnitud del malestar y la expectativa frente a la efectividad de las medidas anunciadas.

La iniciativa de Bancolombia busca no solo resarcir económicamente a los afectados, sino también evitar una crisis reputacional más amplia y reforzar su compromiso con la atención al usuario.

Temas Relacionados

BancolombiaNequiCompensación clientes BancolombiaServicios digitalesAmazon Web ServicesInterrupción bancariaUsuarios Bancolombia y NequiColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Caleños se quedaron sin boleta para el concierto de Shakira, pero igual lo gozaron en el Pascual Guerrero

Los caleños no se quedaron indiferentes a los masivos shows de la colombiana e ingeniaron maneras de participar con o sin boletos

Caleños se quedaron sin boleta

Centro Democrático se sumó a las alertas que planteó el concejal Daniel Briceño sobre la consulta del Pacto Histórico: “Cifras que saltan sin explicación”

La colectividad exigió garantías y transparencia, y reiteró su desconfianza en el actual proceso electoral de la izquierda realizado el 26 de octubre de 2025

Centro Democrático se sumó a

La historia de Iván Cepeda, nuevo candidato presidencial del Pacto Histórico: este es su proyecto para ‘saltar’ del Legislativo a la Casa de Nariño

El senador, catalogado por el presidente Gustavo Petro como la opción para continuar con el proyecto progresista, ha forjado una carrera como defensor de derechos humanos y tomó fuerza tras su reciente disputa judicial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado inocente en segunda instancia

La historia de Iván Cepeda,

Atlético Nacional se clasificó y es colíder de la Liga: tres cupos para al menos ocho aspirantes

Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali y América de Cali son algunos de los equipos históricos por fuera de los ocho mejores, pero que tienen chance para clasificar a las semifinales de la Liga

Atlético Nacional se clasificó y

Gustavo Petro respondió al senador de EE. UU. que habló de un posible ataque a Colombia y Venezuela: “Algo nunca visto”

Lindsey Graham, senador del Partido Republicano, aseguró durante un programa televisado de la cadena CBS que el presidente Donald Trump informaría al Congreso sobre operaciones terrestres contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

Gustavo Petro respondió al senador
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Deportes

Atlético Nacional se clasificó y

Atlético Nacional se clasificó y es colíder de la Liga: tres cupos para al menos ocho aspirantes

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor

Wilmar Roldán tuvo que ser escoltado luego de llegar en taxi a pitar el clásico paisa: hinchas de Nacional buscaron lincharlo

Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”