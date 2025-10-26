Shakira relató la historia detrás de la nueva versión de “La Pared” para Spotify Anniversaires: “Se me ocurrió en el avión”

La cantante contó que la nueva versión del tema incluido en 'Fijación Oral' fue más espontanea de lo que el público podría imaginar - credito @shakira/Instagram

Esta semana Shakira fue noticia al ser la protagonista del más reciente episodio de Spotify Anniversaries, un proyecto especial de la plataforma de streaming musical que celebra la trayectoria de los artistas más importantes, con una sesión en vivo en la que los artistas homenajeados reinterpretan algunos de sus temas más destacados.

En el caso de la barranquillera, eligió interpretar una selección de temas con los que celebra tanto los 30 años de Pies Descalzos, como los 20 años de la publicación de Fijación Oral (Vol. 1 & 2).

Fueron cinco las canciones elegidas por Shakira para esta sesión: Antología y Pies Descalzos, Sueños Blancos de su LP Pies Descalzos, y Día de Enero, Hips Don’t Lie y La Pared de su álbum doble de 2005.

Durante la semana la expectativa estuvo centrada en cómo iba a sonar Hips Don’t Lie, pues en dicho tema sumó como invitados a Ed Sheeran y Beéle. Pese a las dudas que manifestaron algunos usuarios de redes sociales en los días previos, la nueva versión fue bien recibida.

Sin embargo, la canción que se llevó los aplausos generalizados fue la nueva versión de La Pared, tanto por la interpretación vocal de la colombiana como por el acompañamiento orquestal que le sumó, dándole una dimensión renovada a esta pista.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante explicó que los nuevos arreglos para la reinterpretación de La Pared surgieron mientras volaba en avión hacia Nueva York para grabar la sesión, y que los mismos fueron grabados por músicos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

“Se me ocurrió en el avión, aterricé en NY, mi manager me consiguió 14 mujeres increíbles de la Orquesta Filarmónica, en una hora hice el arreglo, ensayamos toda la noche y el resto ya lo saben”, expresó la cantante en la descripción de una publicación alusiva en su cuenta de Instagram.

Dicha publicación es un video en el que habla con un miembro de su equipo y le detalla lo que tiene en mente.

“En mi cabecita estoy pensando en una orquesta de cuerdas, que es lo que estoy intentando conseguir, porque justo tuve la brillante idea en el avión cuando volaba hacia aquí”, le dice Shakira a un miembro de su equipo.

Cuando este le dice “pero no tenemos un arreglo”, la cantante replica: “No tenemos un arreglo, exacto. Pero la canción, como que lo sugiere. Las cuerdas entran a mitad de la canción. Así que, durante toda la primera mitad, vamos a hacerla con ese ritmo de los 90. En la segunda mitad, quiero revelar las cuerdas”.

La barranquillera explica de manera detallada lo que busca, insistiendo en que las notas resalten de manera especial cuando entren los instrumentos de cuerda, indicando que le gustaría que suenen “como puñaladas”.

Más tarde, y pese a que parecía que tenían el tiempo en contra, se ve cómo una mujer miembro de su equipo le dice a Shakira que tiene a su disposición cuatro chelos, cuatro violas y ocho violines. Se escucha a otro miembro del equipo decir “no creí que eso fuera posible”, mientras Shakira felicita a la mujer: “¡Es increíble! ¡Lo lograste!”, se escucha decir a la cantante.

Más adelante, el video muestra cómo la colombiana sigue puliendo el arreglo hasta que sea de su total agrado y, por último, la cámara muestra el momento en que Shakira se encuentra ensayando junto con las instrumentistas, mientras un miembro de su equipo les da las instrucciones de lo que están buscando con la canción.