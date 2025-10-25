Colombia

Uaif aclara si ha recibido solicitudes de autoridades internacionales para investigar a Petro y su familia por narcotráfico

Un informe reciente de la entidad responsable del análisis financiero en Colombia generó expectativa en el entorno político, tras conocerse versiones sobre posibles investigaciones internacionales contra altos funcionarios del país en medio de la polémica por la lista Clinton

Por Camila Castillo

Guardar
La relación entre Verónica Alcocer
La relación entre Verónica Alcocer y Gustavo Petro se percibe distante, alimentando rumores de separación - crédito Colprensa

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), organismo colombiano responsable de la supervisión de operaciones financieras y la prevención de delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, comunicó que no existe ningún requerimiento formal de autoridades extranjeras para investigar al presidente Gustavo Petro.

La aclaración ocurre en medio de rumores crecientes y versiones difundidas a través de medios y redes sociales sobre supuestas investigaciones internacionales que involucrarían al jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información oficial facilitada por la Uiaf, a la fecha no se han presentado solicitudes procedentes de entidades judiciales ni de otros gobiernos en relación con investigaciones o intercambios de información vinculados con Gustavo Petro ni con su círculo familiar más cercano.

Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos
Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton por haber proporcionado apoyo a Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia, @nicolaspetrob/IG y @MinInterior/X

La entidad aseguró: “No se ha recibido requerimiento alguno por parte de autoridades judiciales nacionales, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, u otras autoridades de otros países, sobre el cual se haya solicitado la realización de un informe de inteligencia financiera o intercambio de información del señor presidente de la República, de la primera dama de la Nación o de Nicolás Petro Burgos por estar presuntamente relacionados con delitos de lavado de activos, financiación al terrorismo, y proliferación de armas de destrucción masiva”.

La Uiaf enfatizó que su labor se rige por mecanismos de cooperación internacional y estrictos protocolos de confidencialidad y cualquier requerimiento relacionado con la cooperación internacional debe canalizarse bajo los lineamientos oficiales establecidos en tratados y acuerdos multilaterales.

Además, indican que no han recibido reportes de operaciones sospechosas por parte de los bancos, en los que se relacione al presidente o a la primera dama de la Nación con actividades vinculadas a dichos delitos.

La aclaración de la entidad
La aclaración de la entidad es importante en medio de la polémica por la inclusión de Petro en la lista Clinton. REUTERS/Luisa Gonzalez

En lo que respecta a Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, la entidad aclaró que realizó una búsqueda selectiva en sus sistemas y bases de datos, sin hallar resultados que lo conecten con redes o actividades relacionadas al narcotráfico.

La situación del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue también objeto de aclaración por parte de la Uiaf. Si bien admitieron haber recibido un requerimiento específico de una autoridad judicial sobre Benedetti, el informe elaborado por la entidad “no lo vincula con los delitos mencionados anteriormente, por lo que corresponde valorarlo a la instancia judicial correspondiente”.

Frente a la controversia por la inclusión de altos funcionarios colombianos en la lista de “Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas”, conocida como Ofac, por su sigla en inglés, la Uiaf fue enfática en mencionar que esta inclusión no constituye un fallo judicial, sino que corresponde a una “medida administrativa unilateral y discrecional, basada en un criterio político sin soporte probatorio y no equivale a una responsabilidad penal”.

La Uiaf concluyó que, ante la ausencia de solicitudes, reportes o investigaciones formales que comprometan al presidente, la primera dama, su hijo o el ministro Benedetti en delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o actividades relacionadas con el narcotráfico, no existen argumentos basados en pruebas o requerimientos judiciales que justifiquen acciones en su contra.

La entidad reiteró que, ante la eventualidad de recibir un requerimiento que cumpla con los protocolos internacionales y legales, actuará en concordancia con la ley y los procedimientos vigentes.

Uiaf aclara si hay o
Uiaf aclara si hay o no investigación internacional contra el presidente, su esposa, hijo y el ministro del Interiior - crédito Presidencia de la República/@UIAFColombia/X

En relación con la suspensión temporal de Colombia de la Red Segura del Grupo Egmont, la Uiaf informó que mantiene su vínculo con ese grupo y dispone de un mecanismo alternativo que permite continuar el intercambio seguro de información con otras Unidades de Inteligencia Financiera.

La declaración oficial incluyó un recuento de los resultados en materia de inteligencia financiera durante el actual gobierno, poniendo de relieve que, desde el inicio de la administración Petro, se han difundido 999 informes orientados a la judicialización de delitos financieros, con un valor estimado de 169,73 billones de pesos reportados a distintas autoridades. En contraste, durante el periodo anterior, la cantidad reportada fue de 51,1 billones de pesos.

Temas Relacionados

Gustavo Petro Lavado de activos Financiación del terrorismo Autoridades internacionales Presidente de la República Cooperación judicialEstados UnidosNarcotráficoUiafColombia-Noticias

Más Noticias

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Guajiro” quiere seguir su racha goleadora con los “Gigantes de Baviera”, cuando visiten a uno de los equipos históricos del fútbol alemán

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Este es el colombiano premiado por Wildlife Photographer of the Year 2025 en Londres: la imagen de un oso andino fue elegida entre más de 66.000

Santiago Monroy García habló con Infobae Colombia y reveló detalles detrás de la toma que lo hizo merecedor de la distinción en Londres, además detalló el impacto que tiene este tipo de menciones en la biodiversidad del país

Este es el colombiano premiado

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

Infobae habló con los los primeros seis creadores de contenido y deportistas que con el apoyo del público buscan un pase para la competencia entre celebridades

Aspirantes a ‘La casa de

Estas son las multas y sanciones por no asistir como jurado en elecciones de Juventudes 2025

La Registraduría confirmó que los jurados de votación son indispensables para la jornada electoral del 26 de octubre. Las sanciones van desde multas millonarias hasta procesos disciplinarios

Estas son las multas y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aspirantes a ‘La casa de

Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

El esperado regreso de Anuel AA a Bogotá: luces, música y polémica en la noche del 24 de octubre

Jessi Uribe habló sobre sus planes de volver a ser padres con Paola Jara

Ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue dejando revelaciones: el ‘Agropecuario’ se defiende

Yina Calderón aseguró que ya tiene plan para Epa Colombia cuando salga de la cárcel: “Me respondió que sí”

Deportes

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

EN VIVO Colombia vs. Corea del Sur: fecha 3, fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17

América de Cali dio un gran salto en Liga BetPlay: venció al Junior de Barranquilla por 2-1 en Palmira y se acerca a los cuadrangulares

Hora y dónde ver el FC Barcelona contra Real Madrid, el clásico más importante en el mundo