Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

Luis Díaz fue uno de los jugadores con la mayor cantidad de partidos disputados con el Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 - crédito Fabrizio Bensch/REUTERS

La reciente actuación de Luis Díaz en el Bayern de Múnich culminó con la obtención de tres títulos en su primera temporada, lo que ha dejado al jugador colombiano plenamente enfocado y con alta confianza para el principal reto de su carrera: el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

“Lucho” reveló cuál es su condición física y mental para afrontar el Mundial de 2026. El delantero destacó que la gestión de entrenamientos en el Bayern de Múnich ha sido fundamental y considera que el impulso anímico de los títulos refuerza su determinación de cara a la cita mundialista con la selección nacional.

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Balance de Luis Díaz sobre su preparación física para el Mundial 2026

Luis Díaz subrayó que el cuerpo técnico del Bayern diseñó un manejo preciso de las cargas y los descansos durante la temporada: “Me siento muy bien preparado, creo que por la temporada que tuvimos acá estoy en óptimas condiciones físicas y de energía. El entrenador manejó de buena forma las cargas y los descansos; ahora queda pensar en la selección, que va a ser un reto muy importante para nosotros como grupo”.

“Espectacular, porque para mí era un sueño ganar títulos; que se den tres en la primera temporada es estupendo. Uno se imagina muchas cosas cuando llega a un nuevo club y trabaja para eso, pero cuando sucede, te llena de orgullo y de alegría”, declaró tras la final en Alemania, en diálogo con Espn.

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Luis Díaz jugó 51 de los 55 partidos del Bayern Múnich en la temporada, marcó 26 goles y 23 asistencias - crédito Annegret Hilse/REUTERS

El atacante aseguró que estos logros han fortalecido su deseo de seguir compitiendo y de asumir nuevos retos a nivel internacional: “Cuando ves los trofeos y lo que has conseguido, te dan ganas de trabajar más duro y seguir creciendo. Eso te empuja a buscar nuevos retos”.

El futbolista anticipó que se sumará en los próximos días a las actividades de la selección Colombia en Bogotá. Destacó que enfrentar el desafío con el equipo nacional representa una oportunidad única a nivel colectivo y personal. “Ya pienso en lo que viene, es una oportunidad para dejar todo por nuestro país y conseguir lo que todos queremos”.

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Luis Díaz sería uno de los jugadores que liderará a la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

Está previsto que Díaz se integre a la concentración previa al amistoso frente a Costa Rica desde el 25 de mayo, cuyo encuentro servirá de despedida para el combinado nacional ante su afición antes de viajar al Mundial.

La huella de Salah en la carrera de Luis Díaz

Durante su paso por Liverpool, las influencias recibidas marcaron el desarrollo de Luis Díaz en Europa. El jugador recordó en un mensaje dedicado a Mohamed Salah cómo la mentalidad y el ejemplo del delantero egipcio impactaron su adaptación y crecimiento profesional.

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“Él fue el factor principal para obtener el título; le salía todo bien y se preparaba de una manera increíble. Estaba dispuesto a echarse el equipo al hombro. A veces, cuando tienes un talento estupendo, muchas veces te relajas pero no es el caso. Siempre fue obsesionado, decía que cada partido tenía que marcar o asistir las veces que pudiera”, relató.

Luis Díaz y Mohamed Salah fueron compañeros en el Liverpool entre 2022 y 2025, ganaron cinco títulos y fueron determinantes en la mejor época del club - crédito Molly Darlington/REUTERS

El colombiano recordó la importancia del egipcio en su llegada a Inglaterra, así como sus cualidades técnicas y su enfoque competitivo: “Mo Salah fue muy importante en mi llegada, una de las primeras personas que nos acogió cuando llegamos. Estoy muy agradecido con él por eso”

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“Su mentalidad hace parte de poder decidir cada ocasión casi de manera perfecta. Él siempre trata de estar bien posicionado, de ver qué hace el rival. Si le queda una, tratar de mandarla a guardar. Es muy eficaz, su capacidad de definir es una de las grandes cualidades que tiene. Siempre estaba tranquilo en que iba a tener una y podía concretarla”, dijo.

Díaz finalizó al afirmar que compartir equipo con Salah le permitió asimilar una ética de liderazgo enfocada tanto en el rendimiento individual como en el aporte colectivo: “Siempre quiere ganar título y dar lo mejor por el equipo. Compartir con él, ver lo feliz que era y cómo disfrutaba era increíble”.

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