Deportes

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

El colombiano volvió a ser figura con el Bayern Múnich para cerrar la temporada como campeón de la Copa Alemania, pero generó preocupación por la cantidad de partidos disputados

Guardar
Google icon
Luis Díaz fue uno de los jugadores con la mayor cantidad de partidos disputados con el Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 - crédito Fabrizio Bensch/REUTERS
Luis Díaz fue uno de los jugadores con la mayor cantidad de partidos disputados con el Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 - crédito Fabrizio Bensch/REUTERS

La reciente actuación de Luis Díaz en el Bayern de Múnich culminó con la obtención de tres títulos en su primera temporada, lo que ha dejado al jugador colombiano plenamente enfocado y con alta confianza para el principal reto de su carrera: el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

“Lucho” reveló cuál es su condición física y mental para afrontar el Mundial de 2026. El delantero destacó que la gestión de entrenamientos en el Bayern de Múnich ha sido fundamental y considera que el impulso anímico de los títulos refuerza su determinación de cara a la cita mundialista con la selección nacional.

PUBLICIDAD

Balance de Luis Díaz sobre su preparación física para el Mundial 2026

Luis Díaz subrayó que el cuerpo técnico del Bayern diseñó un manejo preciso de las cargas y los descansos durante la temporada: “Me siento muy bien preparado, creo que por la temporada que tuvimos acá estoy en óptimas condiciones físicas y de energía. El entrenador manejó de buena forma las cargas y los descansos; ahora queda pensar en la selección, que va a ser un reto muy importante para nosotros como grupo”.

“Espectacular, porque para mí era un sueño ganar títulos; que se den tres en la primera temporada es estupendo. Uno se imagina muchas cosas cuando llega a un nuevo club y trabaja para eso, pero cuando sucede, te llena de orgullo y de alegría”, declaró tras la final en Alemania, en diálogo con Espn.

PUBLICIDAD

Luis Díaz jugó 51 de los 55 partidos del Bayern Múnich en la temporada, marcó 26 goles y 23 asistencias - crédito Annegret Hilse/REUTERS
Luis Díaz jugó 51 de los 55 partidos del Bayern Múnich en la temporada, marcó 26 goles y 23 asistencias - crédito Annegret Hilse/REUTERS

El atacante aseguró que estos logros han fortalecido su deseo de seguir compitiendo y de asumir nuevos retos a nivel internacional: “Cuando ves los trofeos y lo que has conseguido, te dan ganas de trabajar más duro y seguir creciendo. Eso te empuja a buscar nuevos retos”.

El futbolista anticipó que se sumará en los próximos días a las actividades de la selección Colombia en Bogotá. Destacó que enfrentar el desafío con el equipo nacional representa una oportunidad única a nivel colectivo y personal. “Ya pienso en lo que viene, es una oportunidad para dejar todo por nuestro país y conseguir lo que todos queremos”.

Luis Díaz sería uno de los jugadores que liderará a la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images
Luis Díaz sería uno de los jugadores que liderará a la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

Está previsto que Díaz se integre a la concentración previa al amistoso frente a Costa Rica desde el 25 de mayo, cuyo encuentro servirá de despedida para el combinado nacional ante su afición antes de viajar al Mundial.

La huella de Salah en la carrera de Luis Díaz

Durante su paso por Liverpool, las influencias recibidas marcaron el desarrollo de Luis Díaz en Europa. El jugador recordó en un mensaje dedicado a Mohamed Salah cómo la mentalidad y el ejemplo del delantero egipcio impactaron su adaptación y crecimiento profesional.

Él fue el factor principal para obtener el título; le salía todo bien y se preparaba de una manera increíble. Estaba dispuesto a echarse el equipo al hombro. A veces, cuando tienes un talento estupendo, muchas veces te relajas pero no es el caso. Siempre fue obsesionado, decía que cada partido tenía que marcar o asistir las veces que pudiera”, relató.

Luis Díaz y Mohamed Salah fueron compañeros en el Liverpool entre 2022 y 2025, ganaron cinco títulos y fueron determinantes en la mejor época del club - crédito Molly Darlington/REUTERS
Luis Díaz y Mohamed Salah fueron compañeros en el Liverpool entre 2022 y 2025, ganaron cinco títulos y fueron determinantes en la mejor época del club - crédito Molly Darlington/REUTERS

El colombiano recordó la importancia del egipcio en su llegada a Inglaterra, así como sus cualidades técnicas y su enfoque competitivo: “Mo Salah fue muy importante en mi llegada, una de las primeras personas que nos acogió cuando llegamos. Estoy muy agradecido con él por eso”

“Su mentalidad hace parte de poder decidir cada ocasión casi de manera perfecta. Él siempre trata de estar bien posicionado, de ver qué hace el rival. Si le queda una, tratar de mandarla a guardar. Es muy eficaz, su capacidad de definir es una de las grandes cualidades que tiene. Siempre estaba tranquilo en que iba a tener una y podía concretarla”, dijo.

Díaz finalizó al afirmar que compartir equipo con Salah le permitió asimilar una ética de liderazgo enfocada tanto en el rendimiento individual como en el aporte colectivo: “Siempre quiere ganar título y dar lo mejor por el equipo. Compartir con él, ver lo feliz que era y cómo disfrutaba era increíble”.

Temas Relacionados

Luis DíazSelección ColombiaMundial 2026Bayern MúnichColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Los barranquilleros y bogotanos empataron 1-1 en el compromiso de ida, por lo que la serie quedó abierta y promete ser una batalla cerrada y llena de suspenso hasta el final

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Los azules avanzaron de ronda con el empate frente a Boyacá Chicó en El Campín, pero deben esperar a la última fecha para saber su rival, que ya está predeterminado por la Dimayor

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga

El lateral izquierdo, que se perfila para ser titular en el Mundial 2026, no pudo evitar la pérdida de categoría en la última jornada y ahora jugará en la “B” de España

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga

Hora y dónde ver en Colombia River vs. Belgrano: la final del fútbol argentino tendrá sabor cafetero

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño pelearán por el título con la Banda Cruzada ante el Pirata, en un duelo especial para cerrar el semestre y unirse a la selección Tricolor

Hora y dónde ver en Colombia River vs. Belgrano: la final del fútbol argentino tendrá sabor cafetero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga

Hora y dónde ver en Colombia River vs. Belgrano: la final del fútbol argentino tendrá sabor cafetero