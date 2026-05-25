Sigue la crisis en el Liceo Francés de Bogotá: suspendieron al rector en medio de reformas y denuncias que sacuden a la comunidad

El Consejo de Administración negó oficialmente cualquier intención de vender el colegio o modificar su carácter franco-colombiano - crédito LfBogota Louis-Pasteur / Facebook

Un escándalo en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá comenzó tras las acusaciones de padres sobre supuestos intentos del Consejo de Administración por apartar al Estado francés del colegio. Las tensiones internas, alimentadas por rumores y denuncias de irregularidades, pusieron en entredicho la gobernanza de una de las instituciones educativas más tradicionales de la capital.

La polémica alcanzó su punto máximo cuando la Agencia Francesa para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (Aefe) anunció la suspensión temporal del rector, una decisión tomada “para permitir la revisión exhaustiva de la situación y preservar las condiciones para el buen funcionamiento del colegio”. Esta medida, según la Aefe, resulta indispensable para garantizar la transparencia y la estabilidad institucional tras semanas de incertidumbre.

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El detonante de la crisis fue la cancelación, en 2022, de un proyecto inmobiliario impulsado por el Consejo de Administración. El entonces recién nombrado rector, Maxime Prieto, rechazó la construcción de dos torres de apartamentos en terrenos del colegio, una decisión que le generó enemistades entre algunos padres y miembros del propio Consejo.

Auditorías independientes no hallaron pruebas concluyentes sobre corrupción, pero señalaron la necesidad de mejorar procesos administrativos - crédito LfBogota Louis-Pasteur / Facebook

Mientras los responsables defendían la iniciativa como una oportunidad para dotar de nuevas instalaciones al Liceo, los opositores veían en ella el riesgo de sacrificar espacios estudiantiles y desvirtuar el carácter sin ánimo de lucro de la institución.

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A partir de ese momento, los rumores sobre una posible desconvencionalización del colegio, romper los lazos con Francia y modificar su modelo democratizador, comenzaron a circular con insistencia. Se llegó a sostener, sin pruebas, que el rector a lo mejor se robó dinero, pese a que auditorías independientes no hallaron elementos concluyentes sobre corrupción, limitándose a recomendar mejoras en procesos administrativos.

Las tensiones se agravaron por prácticas irregulares en la composición y funcionamiento del Consejo de Administración. La presidencia de Cecilia Urrutia, prolongada más allá del límite reglamentario, se mantuvo gracias a tecnicismos sobre la representación de la Asociación de Padres de Alumnos (APA), la cual perdió su personería jurídica en diciembre de 2025. A esto se sumó la exclusión de aspirantes ajenos al círculo de confianza del Consejo y denuncias por fraude procesal, tras la falsedad en declaraciones presentadas ante la justicia.

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La suspensión del rector fue la respuesta más contundente de la AEFE tras semanas de denuncias y rumores dentro del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá - crédito LfBogota Louis-Pasteur / Facebook

La comunidad educativa, integrada tanto por hijos de figuras públicas como por los de trabajadores de todos los rangos, comenzó a exigir explicaciones y mayor transparencia. Sin embargo, hasta el momento, el Consejo de Administración ha evitado responder a los requerimientos de información y ha pospuesto la convocatoria a una asamblea general de padres.

Comunicado conjunto y reformas anunciadas

En medio del escándalo, este lunes 25 de mayo, la Aefe y el Consejo de Administración de la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza (Acfe) difundieron un comunicado dirigido a la comunidad educativa. En el texto, ambas entidades aclararon que “el convenio que vincula a la Acfe con la Aefe está vigente y no compromete a que sea renovado y mantenido”, lo que garantiza que el Liceo Francés Louis Pasteur continuará como “establecimiento aliado con el Estado francés”.

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El colegio desmintió “categóricamente cualquier supuesta intención de vender el Liceo Francés Louis Pasteur, sus terrenos o sus instalaciones, o de modificar su naturaleza educativa y franco-colombiana”. Según el comunicado, “esta afirmación, que ha circulado en redes sociales y en medios de comunicación, es completamente falsa”.

La reforma estatutaria acordada busca garantizar mayor participación de las familias y la supervisión de la Embajada de Francia en las decisiones clave del colegio - crédito LfBogota Louis-Pasteur / Facebook

El documento también anunció que el Consejo y la Embajada de Francia acordaron los lineamientos para una reforma estatutaria, la cual deberá adoptarse antes de finalizar el año escolar. El objetivo de la reforma es ampliar la participación de las familias en la elección de los miembros del Consejo, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la intervención de la Embajada de Francia en decisiones que afecten el futuro y la identidad del colegio.

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La Aefe y el Consejo subrayaron que “no tolerarán ninguna forma de violencia, agresión, amenaza, intimidación o difamación contra ningún miembro de la comunidad educativa”. Además, ratificaron el compromiso del Liceo con la continuidad de su proyecto educativo y el bienestar de todos sus integrantes.

En cuanto a las reformas concretas, la institución detalló que se intervendrán algunas infraestructuras, se revisará la estructura de gobierno y los procedimientos administrativos, y se implementarán procesos disciplinarios conforme a la legislación colombiana. Todo esto surge de las recomendaciones de las auditorías independientes solicitadas a raíz de la crisis.

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