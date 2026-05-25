Colombia

Él es Poncho, el narco ‘invisible’ extraditado a Estados Unidos que es hijo de una concejala del Chocó

La entrega del Alfonso Meléndez Ballesteros se realizó tras ser solicitado por una corte del estado de Texas, que lo señala de liderar operaciones ilícitas desde varias regiones del país colombiano apoyado por el Clan del Golfo

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El poderoso narco había ganado una fortuna producto del narcotráfico - crédito Policía Nacional
El poderoso narco había ganado una fortuna producto del narcotráfico - crédito Policía Nacional

Alfonso Meléndez Ballesteros, conocido como alias Poncho, fue entregado el viernes 8 de mayo de 2026 a las autoridades de Estados Unidos, donde deberá responder por tráfico de cocaína y extorsión, tras investigaciones de la DEA y la Dijín.

La extradición se concretó a solicitud de la Corte del Distrito Este de Texas, que lo acusa de coordinar envíos de droga y extorsiones para el Clan del Golfo desde las regiones de Urabá y Chocó.

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El capo ‘invisible’, reconocido en su municipio natal por su faceta como ganadero y benefactor social, resultó ser el hijo de una importante concejala del municipio de Acandí (Chocó).

En la zona, Meléndez se presentaba como próspero empresario agropecuario con una finca que contaba con más de 2.000 cabezas de ganado y caballos de paso fino, según información registrada en sus redes sociales.

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El poderoso narco había ganado una fortuna producto del narcotráfico - crédito Policía Nacional
Alias Poncho, extraditado a Estados Unidos, está acusado por la DEA y la Corte de Texas de narcotráfico y extorsión vinculados al Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

Sin embargo, según información obtenida por El Tiempo, alias Poncho participaba activamente en campañas sociales y colaboraba con exfuncionarios municipales, como el entonces presidente del concejo Darwin García Pérez, con quien fue fotografiado durante una jornada de limpieza en enero de 2018.

Su vínculo familiar amplificó el impacto del caso. Meléndez es hijo de María Teresa Ballesteros Guerrero, concejal por el Partido Liberal, quien aseguró al diario nacional que desconoce su situación judicial y rechazó las versiones difundidas por los medios sobre su hijo.

“No conozco nada de su proceso, nada de lo que dicen los medios corresponde a la realidad. Acá nos conocemos todos con todos, era una persona que ayudaba mucho a la gente”, señaló la concejal al diario nacional.

Varios habitantes de Acandí consultados por el periódico coincidieron en señalarlo como una figura dedicada al apoyo comunitario, por lo que la noticia de su extradición resultó inesperada y conmocionó a la población.

Las autoridades determinaron que Meléndez utilizó su posición social para ocultar sus actividades ilícitas. Asistía a la socialización de proyectos y reforzaba lazos con dirigentes locales, lo que le habría permitido operar sin levantar sospechas durante años.

El papel de alias Poncho en el Clan del Golfo y sus alianzas internacionales

Alias Poncho mostraba un negocio exitoso de ganado - crédito Poncho Melendez Ballesteros/Facebook
Alias Poncho mostraba un negocio exitoso de ganado - crédito Poncho Melendez Ballesteros/Facebook

La acusación federal revelada por El Tiempo sostiene que la Corte del Distrito Este de Texas identifica a Meléndez como miembro clave de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Se le atribuye el acopio de droga en los departamentos de Norte de Santander y Antioquia, así como el cobro de aranceles a otros grupos por el uso de rutas clandestinas hacia el exterior.

El esquema operativo, descrito por la agente especial de la DEA Jacki R. Cypert, incluía el uso de lanchas rápidas “go-fast” que partían de Turbo (Antioquia) y transportaban grandes cargamentos hasta rutas en Centroamérica.

Desde el año 2008, la organización mantenía lazos con el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa para movilizar cocaína a través de varios países latinoamericanos, hasta México y Estados Unidos.

La detención de alias Poncho se efectuó en octubre de 2024 en una mansión de Acandí, con la cooperación de la DEA y la Dijín. Las autoridades comprobaron que supervisó la salida de más de dos toneladas de cocaína cuyo destino final era Estados Unidos. La acusación formal en su contra fue expedida el 9 de agosto de 2023.

Alias Poncho integraba una red de narcotráfico independiente a nivel trasnacional y era el encargado del acopio de la droga, que llegaba desde Norte de Santander y Antioquia - crédito Policía Nacional y Poncho Melendez Ballesteros/Facebook
Alias Poncho integraba una red de narcotráfico independiente a nivel trasnacional y era el encargado del acopio de la droga, que llegaba desde Norte de Santander y Antioquia - crédito Policía Nacional y Poncho Melendez Ballesteros/Facebook

Además de sus labores en el sector agropecuario, documentos de la Agencia Nacional de Minería citados por El Tiempo registran a Meléndez como productor de oro en pequeña escala, bajo la modalidad de minería de subsistencia.

En el plano judicial, figura una condena dictada el 28 de junio de 2016 a dos años y ocho meses de prisión por lesiones personales, lo que evidencia antecedentes previos a sus implicaciones por narcotráfico y extorsión.

De momento, el proceso en su contra continúa en Estados Unidos y genera consternación tanto en su entorno familiar como en su municipio natal, donde su figura era vista como la de un colaborador social y benefactor local.

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