Colombia

Miguel Uribe Londoño volvió a criticar el apoyo de su nuera María Claudia Tarazona a la campaña de Paloma Valencia: “Es Uribe en cuerpo ajeno”

El candidato presidencial expresó su pesar por el distanciamiento con la viuda de su hijo y advirtió sobre la continuidad del uribismo en la figura de la candidata del Centro Democrático

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Miguel Uribe Londoño lamentó apoyo de María Claudia Tarazona a Paloma Valencia - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño/Reuters
Miguel Uribe Londoño lamentó apoyo de María Claudia Tarazona a Paloma Valencia - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño/Reuters

La decisión de María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, de respaldar públicamente la candidatura presidencial de Paloma Valencia provocó un quiebre político en la relación que mantenía con su suegro, el aspirante a la Casa de Nariño por el partido Demócrata Colombiano, Miguel Uribe Londoño.

Durante una entrevista en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el dirigente expresó: “Como ser humano tengo que decir que sí me duele que lo haya hecho”.

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Según relató el propio Uribe Londoño, a pesar de la distancia política, conserva un afecto personal con ella: “Yo la quiero mucho, he querido mucho a sus hijas. Son 15 años de una gran relación”, manifestó.

En ese contexto, Uribe Londoño también lanzó cuestionamientos directos hacia la senadora Paloma Valencia, afirmando: “A la que no voy a apoyar es a Paloma, no tiene con qué, es Álvaro Uribe en cuerpo ajeno”.

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Miguel Uribe Londoño hizo fuertes acusaciones sobre Álvaro Uribe Vélez - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Eduardo Parra/Europa Press
Miguel Uribe Londoño hizo fuertes acusaciones sobre Álvaro Uribe Vélez - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Eduardo Parra/Europa Press

Para el aspirante, la congresista representa la continuidad de la influencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la política nacional. “Ella lo que dice es que se va a levantar por las mañanas y va a llamar a su papá Álvaro Uribe a preguntarle qué tiene que hacer”, señaló.

En la misma línea, Uribe Londoño sostuvo que el país no desea regresar a un modelo dirigido por el uribismo: “Yo no creo que Colombia quiera a ese presidente”, afirmó en la emisora.

El dirigente también evocó la memoria de su hijo, Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 en Bogotá y por quien decidió seguir su candidatura presidencial. “Si Miguel estuviera vivo, él sería el candidato”, expresó, y describió las dificultades que enfrentó el entonces senador y precandidato dentro del partido Centro Democrático.

Según su versión, “lo estaban hostigando terriblemente, lo maltrataron porque él les iba ganando”. La relación de Miguel Uribe Turbay con el expresidente Álvaro Uribe y la propia Paloma Valencia fue motivo de controversia.

Uribe Londoño indicó que su hijo tenía diferencias con el liderazgo del partido, especialmente por la demora en la designación de un candidato presidencial. Además, recordó que Paloma Valencia habría dirigido ataques políticos a Miguel Uribe Turbay en el pasado: “Paloma le dijo a Miguel que estaba siendo financiado por paramilitares, que Miguel tenía conductas mafiosas”.

El precandidato presidencial entregó sus primeras declaraciones tras el pleito protagonizado por su nuera, María Claudia Tarazona, y su contrincante de partido María Fernanda Cabal - crédito Prensa Miguel Uribe/María Fernanda Cabal/montaje Jesús Aviles/Infobae Colombia
Miguel Uribe Londoño habló de sus diferencias en el Centro Democrático - crédito Prensa Miguel Uribe/María Fernanda Cabal/montaje Jesús Aviles/Infobae Colombia

Al referirse nuevamente en la entrevista a la adhesión de María Claudia Tarazona a la campaña de Valencia, el aspirante presidencial subrayó que inicialmente ella había respaldado su propia aspiración: “Ella lo había dicho siempre, que el que tenía que representar la política de Miguel era yo”.

A pesar del distanciamiento reciente, insistió en su respeto hacia la familia de Tarazona y lamentó la situación. En su reflexión, sostuvo: “Para mí, Álvaro Uribe y Paloma Valencia la utilizaron para que saliera a hacer eso”.

Miguel Uribe Londoño pidió respaldo en memoria de su hijo asesinado

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño realizó un llamado a quienes en el pasado respaldaron a su hijo, Miguel Uribe Turbay, asesinado por grupos criminales, para que ahora dirijan su voto hacia su propia postulación.

En un video difundido este lunes 25 de mayo de 2026 en su cuenta oficial de X, Uribe Londoño recordó que su hijo “obtuvo la más alta votación en ese momento gracias a su apoyo” y que, durante su gestión, “no fue inferior a ese mandato”.

El padre de Miguel Uribe Turbay solicitó respaldo electoral y prometió continuar el legado - crédito @migueluribel/X
El padre de Miguel Uribe Turbay solicitó respaldo electoral y prometió continuar el legado - crédito @migueluribel/X

Durante la intervención, el candidato resaltó la conexión entre su proyecto político y la trayectoria de su hijo, de quien afirmó: “Miguel le cumplió hasta el final”.

Uribe Londoño insistió en que la continuidad de las propuestas depende de la confianza ciudadana, al expresar: “Así como confió en mi hijo, confíe en mí”.

El aspirante a la presidencia subrayó que la violencia truncó la carrera de Uribe Turbay. “Seguramente, si los grupos criminales no lo hubieran asesinado, él seguiría trabajando por usted y su familia”, expuso el político al reiterar su compromiso con los electores.

Uribe Londoño concluyó su mensaje solicitando apoyo para las próximas elecciones. “Vote Miguel Uribe presidente, por una sola Colombia”, remarcó el candidato al invitar a la ciudadanía a participar en la jornada de este domingo 31 de mayo de 2026.

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