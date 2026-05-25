Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Salud por presunta participación en política

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Colombia - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes 25 de mayo de 2026 que abrió una investigación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación en política.

El Ministerio Público tomó la decisión luego de las declaraciones del alto funcionario del Gobierno Petro en el municipio de Coyaima, departamento del Tolima.

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“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, señaló el ministro de Salud en su momento.

La Procuraduría indicó que, durante esa jornada, el ministro de Salud sostuvo encuentros con representantes de comunidades indígenas locales y con miembros del sector salud. Aunque no mencionó en forma explícita a ningún candidato o partido, realizó un llamado a participar en las elecciones durante el desarrollo de un acto oficial.

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