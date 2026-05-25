Colombia

Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Salud por presunta participación en política

El Ministerio Público adoptó esta decisión tras las declaraciones emitidas por el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro en el municipio de Coyaima, en el departamento del Tolima

Guardar
Google icon
La Procuraduría General de la Nación llama a juicio disciplinario al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y exfuncionarios por el nuevo modelo de salud del Magisterio - crédito Colprensa
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Colombia - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes 25 de mayo de 2026 que abrió una investigación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación en política.

El Ministerio Público tomó la decisión luego de las declaraciones del alto funcionario del Gobierno Petro en el municipio de Coyaima, departamento del Tolima.

PUBLICIDAD

“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, señaló el ministro de Salud en su momento.

La Procuraduría indicó que, durante esa jornada, el ministro de Salud sostuvo encuentros con representantes de comunidades indígenas locales y con miembros del sector salud. Aunque no mencionó en forma explícita a ningún candidato o partido, realizó un llamado a participar en las elecciones durante el desarrollo de un acto oficial.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Guillermo Alfonso JaramilloParticipación en políticaProcuraduríaMinistro de SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rafael Santos Borré, la ausencia más destacada en la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero con la camiseta de la Tricolor acumula 44 partidos, anotó seis goles, dio tres asistencias y fue subcampeón de la Copa América Estados Unidos 2024

Rafael Santos Borré, la ausencia más destacada en la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Miguel Uribe Londoño volvió a criticar el apoyo de su nuera María Claudia Tarazona a la campaña de Paloma Valencia: “Es Uribe en cuerpo ajeno”

El candidato presidencial expresó su pesar por el distanciamiento con la viuda de su hijo y advirtió sobre la continuidad del uribismo en la figura de la candidata del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño volvió a criticar el apoyo de su nuera María Claudia Tarazona a la campaña de Paloma Valencia: “Es Uribe en cuerpo ajeno”

Carlos Caicedo renunció a su candidatura presidencial y se sumó a la campaña de Iván Cepeda: “Nos une un propósito”

El anuncio fue confirmado tanto por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, como por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, a menos de una semana de la primera vuelta presidencial

Carlos Caicedo renunció a su candidatura presidencial y se sumó a la campaña de Iván Cepeda: “Nos une un propósito”

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

El colombiano volvió a ser figura con el Bayern Múnich para cerrar la temporada como campeón de la Copa Alemania, pero generó preocupación por la cantidad de partidos disputados

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

Crisis en el Liceo Francés de Bogotá: suspendieron al rector en medio de reformas y denuncias que sacuden a la comunidad

Las denuncias y disputas internas aceleraron una serie de reformas, mientras padres y autoridades francesas exigen transparencia

Crisis en el Liceo Francés de Bogotá: suspendieron al rector en medio de reformas y denuncias que sacuden a la comunidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel por un juez: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel por un juez: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Carolina Ramírez, que tendrá su primer hijo a los 42 años, explicó videos junto a la partera: “Masajitos del amor”

Maluma sorprendió en el ‘Show de Jimmy Fallon’ con una anécdota de la visita de Shakira a su finca en Medellín: “Montó a caballo”

La final de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene a sus cuatro finalistas: esta es la fecha confirmada

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Deportes

Rafael Santos Borré, la ausencia más destacada en la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rafael Santos Borré, la ausencia más destacada en la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: Estos son los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Atlético Nacional vs. Junior: la Dimayor confirmó hora y fecha para los partidos de la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026