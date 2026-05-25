Rafael Santos Borré, la ausencia más destacada en la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El director técnico Néstor Lorenzo reveló la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Entre los delanteros, la ausencia más destacada fue la de Rafael Santos Borré, jugador del Internacional de Porto Alegre, Brasil, que hizo parte de todo el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
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Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: Estos son los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA
La Federación Colombiana de Fútbol citó a una rueda de prensa en su sede deportiva de Bogotá para dar a conocer la lista de jugadores convocados para la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá
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El jefe de Estado dio su opinión sobre el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y aseguró que en el último tiempo el fútbol colombiano se ha visto afectado por la codicia
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El partido de ida se jugará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, mientras que la vuelta, en la que se entregará el trofeo, se disputará en el Atanasio Girardot de Medellín
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El volante, cambio natural de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, es considerado uno de los jugadores fijos en la lista de 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026
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