Rafael Santos Borré, la ausencia más destacada en la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores más resistidos por la hinchada - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El director técnico Néstor Lorenzo reveló la lista de 26 jugadores convocados a la selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los delanteros, la ausencia más destacada fue la de Rafael Santos Borré, jugador del Internacional de Porto Alegre, Brasil, que hizo parte de todo el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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