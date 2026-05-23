Nueva encuesta sacude la carrera presidencial: así quedarían los duelos entre Paloma Valencia, Iván Cepeda y De la Espriella en segunda vuelta

Las cifras dejan ver que, más allá de quién esté arriba en las encuestas, Colombia sigue mostrando profundas divisiones políticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos posibles escenarios de segunda vuelta presidencial empiezan a mover el tablero político en Colombia. La última medición de intención de voto mostró enfrentamientos cerrados, diferencias regionales marcadas y un electorado todavía dividido entre sectores tradicionales, votantes jóvenes e indecisos que podrían terminar definiendo la elección.

En el primero de los escenarios medidos, Paloma Valencia aparece por delante de Iván Cepeda. La senadora del Centro Democrático registra una intención de voto de 44,89%, mientras el congresista del Pacto Histórico alcanza 39,57%. Aunque la diferencia supera los cinco puntos, la carrera aún no está definida, el voto en blanco llega a 11,45% y un 4,09% asegura no saber todavía por quién votar o prefiere no responder.

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La otra simulación enfrenta a Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella. Allí, el senador de izquierda toma ventaja con 42,37% frente al 35,97% del abogado y precandidato presidencial. En este escenario, además, crecen los niveles de incertidumbre electoral, el voto en blanco marca 11,77% y los indecisos alcanzan 9,89%.

Las cifras dejan ver que, más allá de quién esté arriba en las encuestas, Colombia sigue mostrando profundas divisiones políticas dependiendo de la región, la edad y el nivel socioeconómico de los votantes. También reflejan que todavía existe una porción importante de ciudadanos que no se sienten plenamente identificados con ninguna candidatura.

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En el caso de Paloma Valencia, sus mejores resultados aparecen en Antioquia, donde alcanza 50,67% de respaldo. También logra cifras altas en el Eje Cafetero, con 47,89%, y en la Costa Caribe, donde registra 46,22%. Son zonas donde históricamente las propuestas conservadoras y de derecha han tenido una base electoral sólida.

Iván Cepeda, en cambio, concentra buena parte de sus apoyos en Bogotá y el sur occidente del país. En la capital obtiene 41,69%, mientras que en esa región llega a 41,70%. El patrón vuelve a mostrar una división territorial parecida a la que se ha visto en las últimas elecciones presidenciales.

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