Valentina ‘Mor’ a la cárcel: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

Valentina Mor, influenciadora venezolana que se hacía pasar por paisa, fue enviada a la cárcel por un juez - crédito Valentina Mor/ IG

Un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Kelmaris Daniela Duno Angulo, la creadora de contenido venezolana de 23 años conocida en redes sociales como “Valentina Mor”.

La joven de origen venezolano fue detenida por su presunta responsabilidad en el hurto de dinero en efectivo, tres tarjetas bancarias, tres relojes y otros objetos de valor a un ciudadano estadounidense en un apartamento de renta corta en el barrio El Poblado de Medellín.

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La decisión llegó por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que trasladó un escrito de acusación por el delito de hurto agravado. La imputada no aceptó los cargos en las audiencias preliminares.

Cómo ocurrió el robo en El Poblado

Según la investigación de un fiscal de la Seccional Medellín, Duno Angulo se encontraba en el inmueble junto a la víctima. Mientras el extranjero se ausentó al baño, la mujer habría tomado los elementos de valor que estaban guardados en una maleta y dentro de un armario.

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Valentina Mor, creadora de contenido, fue capturada en Laureles durante un operativo por robos a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena - crédito Policia

La Policía Nacional la capturó el 20 de mayo de 2026 durante un allanamiento en un apartamento del barrio Laureles, en el occidente de la capital antioqueña. En el operativo recuperaron unas gafas del ciudadano extranjero, además de $1.000.000, USD 3.000 y otros artículos que coincidían con denuncias previas por hurto a turistas en la región.

Una captura que llegó después de dos intentos fallidos

El proceso que terminó con Duno Angulo en prisión fue el tercero en menos de un mes. El 2 de mayo, la Policía la interceptó en el barrio Colón, comuna 10 de Medellín, luego de reportes sobre movimientos bancarios irregulares con tarjetas de crédito de un turista extranjero.

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En ese momento, la víctima no presentó denuncia formal y no se formularon cargos.

Horas después de quedar libre, la influencer realizó una transmisión en vivo. “Estoy bien, mi gente, gracias a Dios. Ya me soltaron, estoy en la calle. La plata lo mueve todo”, declaró ante sus seguidores. Luego añadió: “Si hubiera sido un robo, yo estaría en fiscalía; pero yo estoy aquí en libertad gracias a Dios, y eso es porque no le he hecho daño a nadie”.

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Valentina Mor exhibiendo fajos de billetes por los que, al parecer, fue denunciada por un ciudadano extranjero - crédito @migente_denuncia/IG

Poco antes de la captura definitiva, la creadora de contenido publicó un video en el que exhibía varios millones en efectivo —entre pesos colombianos y dólares— abanicándolos frente a la cámara. Pocas horas después, un extranjero la denunció por robo.

La advertencia del alcalde y la investigación sobre una posible red

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue directo al referirse al caso: “Se burlaba de las autoridades en redes sociales, posaba con fajos de billetes y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada”.

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El mandatario señaló que la mujer utilizaba sustancias psicoactivas para dejar a sus víctimas en estado de indefensión antes de despojarlas de sus pertenencias.

La Fiscalía General investiga si Duno Angulo actuaba sola o si integraba una red dedicada al robo de turistas en Medellín y Cartagena. Las autoridades señalaron un patrón: la mujer identificaba a las víctimas, generaba confianza y luego las sometía a sustancias para facilitar el hurto.

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Un historial judicial que se remonta a 2023

Momento de una de las caputras de Valentina Mor en Medellín - crédito @migente_informa/IG

El caso más antiguo documentado ocurrió en 2023, cuando cámaras de seguridad de un hotel en Cartagena la captaron junto a un hombre durante la sustracción de objetos de valor, entre ellos un reloj avaluado en 5 millones de pesos. Fue capturada en esa oportunidad, pero recuperó la libertad poco después y los objetos fueron devueltos.

En 2024 y 2026 su nombre volvió a aparecer en procedimientos en Medellín vinculados a denuncias de robos a turistas extranjeros. En varios de esos episodios no hubo denuncias formales o las pruebas resultaron insuficientes al momento de las retenciones, lo que le permitió quedar libre en reiteradas ocasiones.

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