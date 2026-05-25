Colombia

Valentina ‘Mor’ a la cárcel: la ‘influencer’ fue acusada de robar a turistas extranjeros en Medellín

La joven creadora de contenido, al parecer, utilizaba sustancias psicoactivas para los robos, presumiendo fajos de billetes en sus redes sociales. Se investiga si actuaba sola o en compañía de otras personas

Guardar
Google icon
---
Valentina Mor, influenciadora venezolana que se hacía pasar por paisa, fue enviada a la cárcel por un juez - crédito Valentina Mor/ IG

Un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Kelmaris Daniela Duno Angulo, la creadora de contenido venezolana de 23 años conocida en redes sociales como “Valentina Mor”.

La joven de origen venezolano fue detenida por su presunta responsabilidad en el hurto de dinero en efectivo, tres tarjetas bancarias, tres relojes y otros objetos de valor a un ciudadano estadounidense en un apartamento de renta corta en el barrio El Poblado de Medellín.

PUBLICIDAD

La decisión llegó por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que trasladó un escrito de acusación por el delito de hurto agravado. La imputada no aceptó los cargos en las audiencias preliminares.

Cómo ocurrió el robo en El Poblado

Según la investigación de un fiscal de la Seccional Medellín, Duno Angulo se encontraba en el inmueble junto a la víctima. Mientras el extranjero se ausentó al baño, la mujer habría tomado los elementos de valor que estaban guardados en una maleta y dentro de un armario.

PUBLICIDAD

Valentina Mor, creadora de contenido, fue capturada en Laureles durante un operativo por robos a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena - crédito Policia
Valentina Mor, creadora de contenido, fue capturada en Laureles durante un operativo por robos a turistas extranjeros en Medellín y Cartagena - crédito Policia

La Policía Nacional la capturó el 20 de mayo de 2026 durante un allanamiento en un apartamento del barrio Laureles, en el occidente de la capital antioqueña. En el operativo recuperaron unas gafas del ciudadano extranjero, además de $1.000.000, USD 3.000 y otros artículos que coincidían con denuncias previas por hurto a turistas en la región.

Una captura que llegó después de dos intentos fallidos

El proceso que terminó con Duno Angulo en prisión fue el tercero en menos de un mes. El 2 de mayo, la Policía la interceptó en el barrio Colón, comuna 10 de Medellín, luego de reportes sobre movimientos bancarios irregulares con tarjetas de crédito de un turista extranjero.

En ese momento, la víctima no presentó denuncia formal y no se formularon cargos.

Horas después de quedar libre, la influencer realizó una transmisión en vivo. “Estoy bien, mi gente, gracias a Dios. Ya me soltaron, estoy en la calle. La plata lo mueve todo”, declaró ante sus seguidores. Luego añadió: “Si hubiera sido un robo, yo estaría en fiscalía; pero yo estoy aquí en libertad gracias a Dios, y eso es porque no le he hecho daño a nadie”.

Capturada influencer
Valentina Mor exhibiendo fajos de billetes por los que, al parecer, fue denunciada por un ciudadano extranjero - crédito @migente_denuncia/IG

Poco antes de la captura definitiva, la creadora de contenido publicó un video en el que exhibía varios millones en efectivo —entre pesos colombianos y dólares— abanicándolos frente a la cámara. Pocas horas después, un extranjero la denunció por robo.

La advertencia del alcalde y la investigación sobre una posible red

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue directo al referirse al caso: “Se burlaba de las autoridades en redes sociales, posaba con fajos de billetes y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada”.

El mandatario señaló que la mujer utilizaba sustancias psicoactivas para dejar a sus víctimas en estado de indefensión antes de despojarlas de sus pertenencias.

La Fiscalía General investiga si Duno Angulo actuaba sola o si integraba una red dedicada al robo de turistas en Medellín y Cartagena. Las autoridades señalaron un patrón: la mujer identificaba a las víctimas, generaba confianza y luego las sometía a sustancias para facilitar el hurto.

Un historial judicial que se remonta a 2023

---
Momento de una de las caputras de Valentina Mor en Medellín - crédito @migente_informa/IG

El caso más antiguo documentado ocurrió en 2023, cuando cámaras de seguridad de un hotel en Cartagena la captaron junto a un hombre durante la sustracción de objetos de valor, entre ellos un reloj avaluado en 5 millones de pesos. Fue capturada en esa oportunidad, pero recuperó la libertad poco después y los objetos fueron devueltos.

En 2024 y 2026 su nombre volvió a aparecer en procedimientos en Medellín vinculados a denuncias de robos a turistas extranjeros. En varios de esos episodios no hubo denuncias formales o las pruebas resultaron insuficientes al momento de las retenciones, lo que le permitió quedar libre en reiteradas ocasiones.

Temas Relacionados

Valentina MorInfluencer venezolanaCárcelMedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

La Federación Colombiana de Fútbol citó a una rueda de prensa en su sede deportiva de Bogotá para dar a conocer la lista de jugadores convocados para la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

Carlos Caicedo renunció a su candidatura presidencial y se sumó a la campaña de Iván Cepeda: “Nos une un propósito”

El anuncio fue confirmado tanto por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, como por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, a menos de una semana de la primera vuelta presidencial

Carlos Caicedo renunció a su candidatura presidencial y se sumó a la campaña de Iván Cepeda: “Nos une un propósito”

Paloma Valencia descartó, por ahora, sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Somos muy distintos”

La candidata del Centro Democrático expresó su molestia ante su rival directo en la contienda electoral, denunciando varios ataques contra su figura y la del expresidente Álvaro Uribe

Paloma Valencia descartó, por ahora, sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Somos muy distintos”

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de ofrecer beneficios a paramilitares y de tener vínculos con las Farc: “Ha engañado a toda Colombia con la Paz Total”

El exmandatario acusó al candidato del Pacto Histórico de intervenir en procesos judiciales y facilitar la impunidad de excombatientes

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de ofrecer beneficios a paramilitares y de tener vínculos con las Farc: “Ha engañado a toda Colombia con la Paz Total”

Hombres armados secuestraron al hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Iván Guzmán: en la zona opera el ELN y las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Unidades especiales de Policía y Ejército ejecutan labores de búsqueda en la región mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de la víctima y el accionar de grupos armados en la zona

Hombres armados secuestraron al hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Iván Guzmán: en la zona opera el ELN y las disidencias de ‘Iván Mordisco’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

La ‘influencer’ Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel: es señalada por hurto calificado a turistas extranjeros en Medellín

La ‘influencer’ Valentina ‘Mor’ fue enviada a la cárcel: es señalada por hurto calificado a turistas extranjeros en Medellín

Carolina Ramírez, que tendrá su primer hijo a los 42 años, explicó videos junto a la partera: “Masajitos del amor”

Maluma sorprendió en el ‘Show de Jimmy Fallon’ con una anécdota de la visita de Shakira a su finca en Medellín: “Montó a caballo”

La final de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene a sus cuatro finalistas: esta es la fecha confirmada

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Deportes

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

Atlético Nacional vs. Junior: la Dimayor confirmó hora y fecha para los partidos de la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Barristas de Flamengo fueron a protestar a la casa de Jorge Carrascal por su expulsión ante el Palmeiras y el colombiano al parecer estaba de fiesta

Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 en México: Kevin Mier y Willer Ditta dejaron sin título a Efraín Juárez