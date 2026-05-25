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“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

El jefe de Estado dio su opinión sobre el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y aseguró que en el último tiempo el fútbol colombiano se ha visto afectado por la codicia

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El presidente Gustavo Petro aseguró que prefiere a Falcao García por encima de James Rodríguez - crédito FCF/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que prefiere a Falcao García por encima de James Rodríguez - crédito FCF/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cruzar el deporte y la política. Esta vez, el mandatario habló sobre la actualidad de la selección Colombia, el impacto económico que rodea al fútbol moderno y terminó inclinándose por Radamel Falcao sobre James Rodríguez al momento de compararlos como referentes del balompié nacional.

Petro aseguró que la selección necesita recuperar el concepto colectivo por encima de las individualidades y lanzó una crítica al exceso de estímulo económico que existe actualmente alrededor del fútbol profesional. “Un equipo de fútbol es un equipo, no son individuos solamente, deben jugar en conjunto”, afirmó el mandatario en entrevista con Me Vale Eva.

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Posteriormente, profundizó en su visión sobre el negocio del fútbol y la manera en la que la presión económica puede afectar a los jugadores. “Hay un problema en el mundo del fútbol que afecta a unos más que a otros, dependiendo de cómo se preparan, y es el tema de la codicia. La vida y la codicia son antagónicas. Si el corazón lo gana la codicia, se muere. Y yo siento que hay demasiado estímulo económico, el mundo del fútbol es un negocio terrible a esas alturas”, expresó Petro.

Gustavo Petro celebró triunfo de la selección Colombia sobre Panamá - crédito @petrogustavo/X
Este fue otro de los pronunciamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre la selección Colombia - crédito @petrogustavo/X

Incluso, el presidente hizo referencia al caso de Diego Maradona, una de las mayores leyendas de la historia del fútbol, para ejemplificar los excesos y dificultades que enfrentan las grandes estrellas del deporte mundial. “Lo que le pasó a Maradona demuestra hasta dónde puede llegar ese entorno”, señaló.

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Finalmente, al ser consultado sobre cuál de los dos máximos referentes recientes de la selección Colombia prefería, Petro se inclinó por Radamel Falcao. “Siento que Falcao ha sido más luchador que James. Yo le diría ‘jaguar’, no ‘tigre’”, comentó el mandatario, haciendo un juego de palabras con el apodo históricamente relacionado con Falcao García y el del candidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

Este es el comparativo del valor de mercado entre James Rodríguez y Falcao García - crédito Transfermarkt
Este es el comparativo del valor de mercado entre James Rodríguez y Falcao García - crédito Transfermarkt

James Rodríguez y Falcao García: dos símbolos distintos de una generación histórica

La comparación entre James Rodríguez y Radamel Falcao García inevitablemente abre uno de los debates más grandes en la historia reciente del fútbol colombiano. Ambos futbolistas marcaron una era dorada para la selección nacional y fueron protagonistas de algunos de los momentos más importantes del país en competencias internacionales.

James Rodríguez irrumpió como una estrella mundial durante el Mundial de Brasil 2014. Allí ganó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo con seis anotaciones y deslumbró al planeta con su gol ante Uruguay, considerado por muchos como uno de los mejores en la historia de los mundiales. A nivel de clubes, el cucuteño pasó por equipos de élite como Real Madrid, Bayern Múnich y FC Porto, conquistando títulos nacionales e internacionales.

Por su parte, Radamel Falcao García fue durante años el delantero más temido del fútbol europeo. Su etapa con Atlético de Madrid lo convirtió en uno de los mejores ‘9’ del mundo, especialmente tras conquistar la Europa League y la Supercopa de Europa. También dejó huella en clubes como AS Monaco, River Plate y FC Porto.

James Rodríguez
James Rodríguez es el segundo goleador histórico de la selección Colombia - crédito FCF

James Rodríguez y Radamel Falcao en la selección Colombia

Las estadísticas muestran carreras diferentes, aunque igualmente exitosas. James destacó más por su creatividad, asistencias y capacidad para manejar el juego ofensivo desde el mediocampo, mientras que Falcao construyó su legado como goleador letal dentro del área. Además, el samario se mantiene como el máximo anotador histórico de la selección Colombia con 36 goles, un récord que consolidó durante más de una década con la camiseta tricolor. Rodríguez está a punto de alcanzarlo, es segundo del ranking con 31 anotaciones.

Sin embargo, las lesiones marcaron etapas importantes en la carrera de ambos. Falcao sufrió una grave lesión de rodilla que le impidió disputar el Mundial de 2014, mientras que James enfrentó múltiples problemas físicos y altibajos en clubes europeos tras su salida del Real Madrid.

Ahora, años después de haber liderado juntos la generación más exitosa del fútbol colombiano moderno, ambos vuelven al centro de la conversación pública por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien abrió nuevamente el debate sobre cuál de las dos figuras dejó una huella más profunda en el país.

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