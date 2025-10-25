Colombia

Dos militares y funcionarios de Ecuador implicados en fuga de alias ‘Fede’, recapturado en Colombia

El líder de Los Águilas escapó de una prisión ecuatoriana con ayuda de personal penitenciario y fue capturado semanas después en Medellín

Por Mauricio Villamil

(Foto: Colprensa - ARCHIVO)
(Foto: Colprensa - ARCHIVO)

Las autoridades ecuatorianas detuvieron a doce personas, entre ellas dos militares, por su presunta participación en la fuga de Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, cabecilla de la estructura criminal Los Águilas, recapturado a comienzos de octubre en Colombia.

El operativo fue ejecutado por agentes del Ministerio del Interior en Guayaquil y en San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, como parte de la investigación sobre la red que habría facilitado la evasión del recluso.

Alias Fede | Migración Colombia
Alias Fede | Migración Colombia

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, ‘Fede’ habría utilizado el nombre y uniforme de otro preso para salir de su celda, con la colaboración de funcionarios del sistema penitenciario. El traslado se hizo bajo la justificación de una cita médica en el departamento de salud de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa de Ecuador. Una vez en el lugar, el recluso recibió un uniforme militar “para que pueda cambiarse, evadir los controles y lograr su fuga”, explicó el ministro.

Funcionarios y militares implicados

Entre los detenidos hay cinco agentes penitenciarios, un trabajador administrativo del servicio estatal de prisiones y cuatro internos del penal, quienes habrían participado directamente en la planeación de la huida. Además, las autoridades indicaron que el caso ya vincula a 24 personas procesadas, incluyendo 19 militares adicionales investigados por supuestamente haber colaborado en la fuga.

- crédito Secretaría de
- crédito Secretaría de Seguridad

Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos móviles, documentos y prendas que el Ministerio del Interior calificó como “de interés investigativo”, elementos que serán analizados dentro del proceso judicial.

Fuga y recaptura en Colombia

Alias ‘Fede’ escapó de la Penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025, mientras permanecía bajo prisión preventiva desde enero, cuando fue capturado en un operativo en el que se le decomisaron fusiles de asalto, munición y drogas. Su evasión generó críticas por la falta de control en las cárceles ecuatorianas, que han sido escenario de motines y fugas durante los últimos años.

- crédito @DanielNoboaOk/X
- crédito @DanielNoboaOk/X

Tras una investigación conjunta entre las policías de Ecuador y Colombia, ‘Fede’ fue recapturado el 2 de octubre en Medellín. Las autoridades lograron ubicarlo luego de seguir los desplazamientos de una familiar que se desplazaba a visitarlo. Una vez detenido, fue trasladado nuevamente a Ecuador y recluido en La Roca, la prisión de máxima seguridad ubicada en Guayaquil.

En ese centro carcelario también permaneció el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros y considerado aliado de Gómez Quinde, quien fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2025. Según explicó el ministro Reimberg, ‘Fede’ permanecerá recluido en La Roca mientras se tramita su extradición al mismo país.

Contexto de violencia y crisis penitenciaria

La fuga de ‘Fede’ y la implicación de militares y funcionarios penitenciarios se suman a la crisis carcelaria que enfrenta Ecuador, donde bandas como Los Choneros y Los Águilas disputan el control del narcotráfico. Estas organizaciones han sido señaladas por el Gobierno como responsables de la ola de asesinatos que atraviesa el país desde comienzos de 2024.

El presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” para combatir a los grupos criminales, medida que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas en las cárceles y zonas urbanas más violentas. Sin embargo, los índices de homicidios continúan en aumento: en el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 asesinatos, un 47 % más que en el mismo período del año anterior.

Las autoridades ecuatorianas insistieron en que fortalecerán los controles internos en los centros penitenciarios y revisarán los protocolos de traslado de internos, con el fin de evitar nuevas fugas o infiltraciones dentro del sistema.

