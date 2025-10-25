Con inversión millonaria revivirán el ferrocarril en un municipio de Cundinamarca: activará el turismo

Una vez finalizada la recuperación de la vía férrea, los bogotanos tendrán una nueva opción para viajar en el tren turístico de la Sabana desde Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Un total de 2.636 millones de pesos se destinarán a la rehabilitación del corredor férreo que conecta Zipaquirá y Nemocón, una iniciativa enfocada en revitalizar el histórico trayecto del tren turístico de la Sabana y dinamizar el desarrollo local.

El proceso contractual para estas obras ya aparece publicado en el Secop, formalizando el inicio de los trabajos destinados a restaurar la vía férrea entre ambos municipios.

La Alcaldía Nemocón, en coordinación con el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), lidera este proyecto con el objetivo de restablecer la infraestructura y el servicio ferroviario, en línea con experiencias previas como el retorno del tren en 2019.

El alcalde Cristian Carrillo señaló que la reactivación del corredor férreo es resultado de una gestión prolongada y de la colaboración con la Gobernación de Cundinamarca, subrayando la importancia que tiene para la región que el tren cruce nuevamente el municipio.

El viaje inicia en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, al frente de la Plazoleta de Los Alfiles. Desde allí, los pasajeros se embarcan en un tren decorado con luces navideñas, mientras disfrutan de un ambiente lleno de música y sorpresas - crédito Colprensa

La divulgación del proceso en el Secop marca un avance importante para Nemocón. Cristian Carrillo, alcalde del municipio, reconoció el apoyo recibido por parte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y de quienes han participado en la iniciativa. Señaló que trabajar en conjunto permitió dar un paso hacia la recuperación del tren y sumar esfuerzos a favor del turismo y la integración de la región.

El anuncio generó reacciones entre los habitantes de Nemocón. Para Juan Gabriel Grande Rodríguez, el esfuerzo de la administración local muestra voluntad de cumplir con la comunidad y resalta la importancia que tendría el proyecto para el crecimiento del municipio. Soledad Valbuena expresó que la recuperación del tren podría cambiar el panorama del turismo y abrir alternativas de empleo para quienes viven en la zona.

La rehabilitación de la vía férrea trasciende la simple recuperación de la infraestructura y apunta a la preservación del patrimonio histórico local y a la consolidación de Nemocón como un polo de atracción en el corredor Sabana Centro.

El funcionamiento del tren turístico permitirá fomentar la llegada de visitantes, incentivar la actividad comercial y cultural, y promover el crecimiento de la gastronomía regional. Se espera que esta obra impulse la economía e incremente la visibilidad de Nemocón como destino destacado en Cundinamarca.

El desarrollo de este plan posiciona al municipio en la ruta de proyectos estratégicos orientados a fortalecer la movilidad, el turismo y el dinamismo en la región central del departamento, reafirmando la apuesta por alternativas de transporte sostenible y la integración de la Sabana.

Turismo en Nemocón

Una vez finalizada la recuperación de la vía férrea, los bogotanos tendrán una nueva opción para viajar en el tren turístico de la Sabana desde Bogotá, con paradas en Chía, Cajicá, Sopó, Zipaquirá y ahora Nemocón, que se suma al recorrido.

Los visitantes que lleguen a este municipio podrán disfrutar de atractivos como: la Mina de Sal, un complejo subterráneo reconocido por sus galerías, espejos de salmuera y la escenografía utilizada en la película “Los 33”.

Otro municipio se unirá a la oferta turística y de movilidad del tren de la sabana que une a Bogotá con Chía, Cajicá, Sopó y Zipaquirá - crédito Alcaldía de Nemocón

El Desierto de Checua ofrece paisajes semidesérticos ideales para caminatas y excursiones al aire libre. Además, el centro histórico de Nemocón invita a recorrer sus calles, conocer la iglesia, el parque principal y apreciar la arquitectura colonial que caracteriza a la región.

Otros proyectos férreos

Cabe mencionar que por ese mismo mismo espacio entre Bogotá y Cundinamarca se construirá el tren de Zipaquirá, un proyecto con el que se busca avanzar en términos de movilidad regional que acortará los tiempos de desplazamiento hasta en 90 minutos.

La obra beneficiará a más de 140.000 pasajeros diarios y reducirá en 80.000 toneladas la huella de CO₂ en la región - crédito Gobernación de Cundinamarca

Asimismo, sigue avanzado el Regiotram de Occidente que sigue en construcción con el objetivo de conectar Facatativá, Mosquera, Madrid y Funza con Bogotá en un recorrido más ágil. La obra facilitará la integración con los sistemas de transporte masivo de la capital, como el metro y Transmilenio.