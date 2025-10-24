El general William Rincón Zambrano se posesionó como nuevo director de la Policía Nacional:así quedaría conformada la nueva cúpula

Nuevo director de la Policía Nacional, General William Rincón, quien reemplaza al General William Salamanca - crédito @EscuelaSubof/X y Getty Images/Anadolu Agency

Ante el presidente Gustavo Petro tomó posesión el general William Rincón como nuevo director de la Policía Nacional, en reemplazo del mayor general Carlos Fernando Triana.

El general Rincón cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Policía y a lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos, como director de Carabineros, comandante del Departamento de Policía del Cesar y director de la Escuela de Oficiales y Niveles Ejecutivos.

Con su nombramiento, el Gobierno espera fortalecer la línea de mando y avanzar en los procesos de transformación institucional que se vienen impulsando en los últimos años.

El nombramiento de William Rincón Zambrano como nuevo director de la Policía Nacional de Colombia se produce en un contexto de transformaciones dentro de la institución, tras una serie de episodios que han puesto a prueba la seguridad y la confianza ciudadana en el país.

William Rincón es el tercer director de la policía en el último año - crédito AP/PolicíaNacional

Durante una ceremonia en la Escuela General Santander en Bogotá, el presidente Gustavo Petro formalizó la posesión del general en retiro, quien asume el cargo en sustitución del mayor general Carlos Fernando Triana.

La llegada de Rincón Zambrano al mando de la Policía Nacional responde a un proceso de relevo en la cúpula policial, impulsado por la administración de Petro con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional y enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

El Gobierno ha subrayado la urgencia de mejorar la confianza de la ciudadanía y reorganizar la estructura de mando, especialmente después de incidentes como la emboscada a uniformados en Antioquia y otros hechos de violencia que han sacudido al país.

El perfil profesional de William Rincón destaca por su formación como abogado y sus especializaciones en Seguridad, obtenida en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía, y en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Externado de Colombia.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos de relevancia, entre ellos la dirección de Carabineros y Protección Animal, el comando de los departamentos de Policía del Cesar y de Sucre, así como la Inspectoría General de la Policía Nacional, uno de los puestos de mayor jerarquía dentro de la institución.

William Rincón Zambrano asume como nuevo director de la Policía Nacional de Colombia - crédito Policía Nacional

Entre las prioridades que deberá abordar el nuevo director figuran la reorganización interna de la Policía Nacional, la lucha contra el crimen organizado y la mejora de los indicadores de seguridad ciudadana.

Cómo podría quedar conformada la nueva cúpula

Con el reciente anuncio sobre la designación del general William Rincón como nuevo líder de la Dirección de la Policía, la atención se centra en las posibles reconfiguraciones internas y en el impacto de convocar nuevamente a oficiales retirados para ocupar los cargos más altos.

La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de nombrar a Rincón, convertido en el tercer alto mando reincorporado bajo su administración, ha generado opiniones encontradas, sobre todo por omitir la selección de un general en servicio activo.

El coronel retirado Pedro Gutiérrez explicó que, al ser Rincón el oficial con mayor antigüedad, “no se esperaría la salida de un número elevado de generales; podrían moverse dos o tres a cargos importantes que implicarían llamar a calificar servicios”, según recogió Cambio.

Petro designa a Rincón Zambrano para enfrentar desafíos en la Policía Nacional - crédito Luisa González/Reuters

El medio indicó que Gutiérrez detalló que los primeros cambios se producen habitualmente en los cargos cercanos al despacho del director, como el secretario general y el jefe jurídico, funciones generalmente desempeñadas por coroneles de máxima confianza.

En cuanto a la cúpula de la institución, Gutiérrez enfatizó que las posiciones de subdirector, inspector y jefe de la Jefatura Nacional de Servicio de Policía deberán asignarse a oficiales próximos al nuevo director y con una “experiencia operativa” consolidada.

“Estos son los cargos más importantes después del director: oficiales en quienes tenga confianza y que estén dispuestos a acatar sus órdenes para apoyarlo en la administración de la institución y en la seguridad de los colombianos”, puntualizó el coronel retirado.

A este entorno de cambios se suma la posibilidad del regreso de otro ex alto mando y entre los nombres considerados destaca el del general (r) José Daniel Gualdrón, quien se retiró de la institución tras ocupar la dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá hace apenas nueve meses, pues según una fuente consultada por Cambio, un eventual retorno de Gualdrón “no afectaría la estructura de la institución, pero sí llamaría la atención, porque nunca en la historia se ha presentado el reingreso simultáneo de dos exgenerales para ocupar los cargos más importantes de la Policía”.