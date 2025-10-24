Expareja del hijo de ‘Papá Pitufo’ relató la brutal agresión con armas blancas de la que fue víctima en Cartagena

Juan Diego Marín Franco, hijo de papá Pitufo, fue capturado por el presunta tentativa de feminicidio - crédito Google Maps y Fiscalía

En medio de hermetismo judicial y creciente indignación pública, han salido a la luz los detalles del proceso penal que enfrenta Juan Diego Marín Franco, hijo mayor de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como presunto ‘zar’ del contrabando en Colombia.

El joven permanece en prisión preventiva, acusado de tentativa de feminicidio contra su expareja y madre de su hija, María Andrea Arango.

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre en un apartamento de una lujosa unidad residencial ubicada en Manzanillo del Mar, Cartagena, y según el expediente judicial, ese día a las 11:20 de la mañana dos patrulleros de la Policía llegaron al lugar tras recibir una llamada que alertaba sobre una fuerte discusión de pareja en el apartamento 410.

Testimonio de María Andrea Arango sacude caso del hijo de ‘Papá Pitufo’ - crédito Pexels

Al ingresar, los uniformados encontraron a María Andrea Arango con múltiples heridas y a Juan Diego Marín también lesionado, razón por la que, de inmediato, el hombre fue detenido y trasladado a una URI de la Fiscalía, mientras que la mujer fue llevada a una clínica cercana, según la información recogida por El Tiempo.

Posteriormente, la Fiscalía tomó el testimonio de Arango, cuyo relato fue revelado parcialmente durante una audiencia y al que tuvo acceso el diario.

La declaración de María Andrea reconstruye lo que ocurrió desde su llegada a Cartagena, allí contó que viajó el 19 de septiembre con su hija con la intención de pasar un fin de semana tranquilo y regresar a Bogotá el lunes 22, pero esa misma noche, a las 7:00 p. m., llegó al apartamento Juan Diego Marín, padre de la menor.

El hombre las invitó a cenar y, al día siguiente, una vez la niña viajó de regreso a Bogotá, ambos se quedaron solos en el inmueble, fue entonces cuando inició, según ella, una discusión relacionada con el cumplimiento de los horarios de custodia de su hija.

Hijo de ‘Papá Pitufo’ en prisión preventiva, el país atento a un caso de alto perfil - crédito Redes sociales

“Nosotros nos divorciamos en marzo y, a pesar de eso, él sigue celándome, me hostiga, quiere saber dónde estoy, qué hago, me manipula con temas de dinero”, relató Arango.

La discusión habría escalado hacia las 9 de la mañana, cuando Marín, presuntamente bajo los efectos del alcohol, insistía en que ella permaneciera con él porque “la separación le había afectado” y ella le pidió que la dejara en paz, pero todo se tornó más grave cerca de las 11 de la mañana.

“Me decía que no me iba a dejar ir, y buscó un cuchillo grande y otro pequeño de la cocina. Empezó a tirarme con el cuchillo. Comenzamos a forcejear y yo a gritar, a pedir ayuda”, contó la víctima.

María Andrea aseguró que sufrió heridas en distintas partes del cuerpo y que se desmayó dos veces mientras trataba de escapar. En medio del caos, logró tomar su billetera y su celular, y alcanzó a pedir auxilio a una residente del edificio, la cual solicitó colaboración.

“Me ayudaron los celadores del edificio”, dijo en su testimonio, en el que también confesó que teme por su vida.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó imágenes de las lesiones de la mujer y describió el caso como una posible tentativa de homicidio agravado por razones de género.

Testimonio de víctima revela detalles de ataque en caso Juan Diego Marín Franco - crédito redes sociales y Pexels

“La entrevista no nos arroja un panorama distinto a que estaríamos aquí frente a lo que sería una probable tentativa de homicidio”, afirmó la fiscal del caso, según El Tiempo.

Aunque Juan Diego Marín no aceptó los cargos, un juez ordenó su detención intramural mientras avanza el proceso penal.

Además, se confirmó que la investigación se maneja con estricta reserva judicial debido a la relevancia pública del apellido Marín y los antecedentes de su padre, alias Papá Pitufo.