Estas son las zonas más críticas para vivir en Bogotá: según el más reciente boletín de seguridad de 2025

Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal registran los mayores aumentos de homicidios en la capital colombiana - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá presentó su más reciente boletín mensual, en el que detalla la evolución de los principales delitos de alto impacto y el comportamiento de la convivencia en la capital colombiana durante los primeros nueve meses de 2025.

El informe revela una significativa disminución en siete de los diez delitos más frecuentes, pero advierte también sobre los territorios donde persisten mayores problemas de seguridad. De acuerdo con el reporte de la entidad, entre enero y septiembre de 2025, los delitos que presentaron mayores reducciones fueron:

El hurto de automotores (-26,9%)

Hurto a comercio (-23,4%)

Hurto de motocicletas (-20,5%)

Extorsión (-20,2%)

Delitos sexuales (-10,0%)

Hurto a residencias (-0,8%)

Homicidios (-0,1%)

Particularmente en septiembre, la dinámica de seguridad mostró tendencias favorables con descensos en extorsión (-76,3%), hurto a comercio (-60,7%), delitos sexuales (-47,5%), homicidios (-36,4%) y hurto de automotores (-17,6%).

El hurto a personas aumenta un 3% en Bogotá y sigue afectando la percepción de seguridad ciudadana - crédito archivo Colprensa

No obstante, el boletín enfatiza que la percepción de inseguridad persiste en diversas zonas de la ciudad debido a la distribución desigual de los casos, identificando así las localidades más peligrosas a partir de la concentración y variación de delitos de alto impacto como homicidios, hurto a personas y extorsión.

Según los datos de la dependencia, durante los primeros nueve meses del año se presentaron incrementos notorios en homicidios en las localidades de Rafael Uribe Uribe (crecimiento del 50,0%) y San Cristóbal (47,6%). A nivel global, catorce localidades evidenciaron disminución en casos de homicidio comparado con el mismo periodo del año anterior, pero en el detalle territorial se observa que las zonas con más incremento de violencia letal han sido precisamente Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

Sumapaz reportó un descenso del 100% en homicidios, así como la Candelaria (-66,7%) y Engativá (-27,7%), localidades donde las acciones de prevención han tenido mayor impacto.

Sumapaz, Candelaria y Engativá presentan las mayores reducciones en homicidios durante los primeros nueve meses de 2025 - crédito Pexels

El hurto a personas, que sigue siendo uno de los delitos que más afecta la sensación de seguridad de los bogotanos, mostró un aumento del 3,0% entre enero y septiembre y un repunte en septiembre de 2025 del 12,4% frente al mismo mes del año pasado. Si bien el informe no precisa las tasas por localidad para este delito en el periodo analizado, estudios precedentes del mismo organismo han identificado a Chapinero, Mártires, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba como las localidades con mayor proporción de hurtos a personas, una tendencia que puede mantenerse dada la persistencia de reportes ciudadanos al número de emergencias sobre robos violentos y raponazos.

En materia de extorsión, el panorama muestra una reducción general a nivel distrital (-20,2%), sobresaliendo los descensos en Los Mártires (-80,3%), Candelaria (-27,3%) y Rafael Uribe Uribe (-26,9%). Pese a ello, el boletín advierte que dinámicas recientes de criminalidad pueden generar repuntes sectorizados, por lo que el monitoreo constante es clave para atacar de forma focalizada los corredores de extorsión y microtráfico.

La extorsión disminuye un 20,2% en Bogotá, con descensos destacados en Los Mártires, Candelaria y Rafael Uribe Uribe - crédito Colprensa

En cuanto a la conflictividad intrafamiliar, que también afecta la seguridad ciudadana, las denuncias por Violencia Intrafamiliar (VIF) aumentaron un 18,8% en Bogotá para 2025 respecto al año anterior, si bien septiembre mostró una caída de 7,0%. El crecimiento en la atención de temas familiares en las Casas de Justicia refleja una mayor capacidad operativa y también el efecto de campañas para incentivar la denuncia y el acompañamiento estatal.

El informe de la secretaría señala que las ciudades pueden experimentar variaciones significativas en sus tasas de criminalidad debido a factores sociales, operativos y estructurales. Además, destaca que la concentración de delitos como homicidio, hurto a personas y extorsión en sectores específicos sigue perfilando a localidades como Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Chapinero, Mártires, Kennedy y Ciudad Bolívar como las zonas de mayor riesgo o “más peligrosas” de acuerdo con los indicadores actuales.

Las denuncias por violencia intrafamiliar crecen un 18,8% en Bogotá, aunque septiembre muestra una leve caída - crédito foto tomada de la Alcaldía de Bogotá

Entre las medidas correctivas, se destaca la reducción tanto en infracciones asociadas a evasión en el transporte público como en reportes ciudadanos por riñas, en contraste con el aumento de incidentes relacionados con narcóticos, ruido y disparos.

La Secretaría reiteró que la disponibilidad de información pública permite a los ciudadanos monitorear y evaluar la gestión del Estado, facilitando la participación ciudadana y exigiendo mejores respuestas en seguridad por parte de las instituciones. Conozca todos lo detalles del boletín ingresando al siguiente enlace: Boletín Seguridad Bogotá.