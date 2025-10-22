La fresa más nea reveló impactantes audios del día de la muerte de Baby Demoni: “Estoy desesperada”

El dolor se refleja en los ojos del mejor amigo de la joven, que mostró pruebas de lo que ocurrió antes de la muerte de Baby Demoni - crédito Más allá del silencio / Instagram

La noticia sobre la muerte de Baby Demoni, cuyo nombre real era María Alejandra Esquin, desató una gran cantidad de preguntas en las redes sociales, pues la joven contaba con una fuerte presencia en TikTok e Instagram. De acuerdo con las primeras versiones entregadas, la creadora de contenido falleció en extrañas circunstancias y se habla de un posible ataque en su contra, puesto que la joven estaba en una relación sentimental marcada por episodios de celos, amenazas y violencia psicológica, según versiones entregadas por sus allegados.

Robin Alexis Parra, conocido en redes como La fresa más nea y por ser el mejor amigo de la joven, relató en el pódcast Más allá del silencio, que en la mañana del 14 de octubre de 2025 intentó comunicarse con Baby Demoni sin obtener respuesta. Al insistir por la tarde, finalmente logró hablar con ella y la escuchó en un estado de profunda angustia, entre llantos y gritos, mientras de fondo se escuchaba la voz alterada de Miguel Ángel López, conocido como Samor One, pareja de la joven y rapero con el que mantenía una relación desde hace 5 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante esa comunicación, Baby Demoni le confesó a su amigo que Samor One la acusaba de mantener una relación sentimental con él: “No sé qué hacer, parce, yo no sé qué hacer, marica, estoy desesperada, vea lo que está diciendo, que usted y yo no lo comíamos”, expresó la joven en un mensaje de voz con un tono de desesperación.

La fresa más nea relató que intentó tranquilizarla y le aconsejó alejarse de esa relación, recordándole que ya había advertido sobre comportamientos similares de su pareja con otras personas del entorno de Baby Demoni. Además, contactó a Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón y amiga cercana de los jóvenes, para que también intentara comunicarse con la influencer, preocupado por su estado emocional.

Cercanos a Alejandra Esquin aseguran que la joven se mostró feliz por su cirugía y tenía planes a futuro, por lo que dudan que se haya suicidado - crédito @baby_demoni_/ Instagram

Más tarde, el amigo de la creadora de contenido envió mensajes tanto a Samor One como a Baby Demoni, negando cualquier relación sentimental y señalando que las acusaciones carecían de fundamento.

“Solo vea cómo le quita la gente a Alejandra, hablándole mal de todo el mundo, metiéndole cizaña de todo el mundo, como si usted fuera a estar para ella. Y vea, qué día no le sacó a correr a las hermanas. Y vea usted cómo la trata, cómo la tiene. Si no me quería ver en su casa, solo tenía que decírmelo, Samor, pero no inventar que me la comí. Muy enfermo de su parte, pero bueno, Dios lo bendiga. Éxitos, parce”, fue uno de los mensajes enviados por La fresa más nea a Samor One.

El joven continuó preocupado, por lo que decidió alertar a Valentina, hermana de Baby Demoni, sobre el estado crítico en que ella se encontraba.

La muerte de Baby Demoni

Después del intercambio de mensajes, una vecina contactó a La fresa más nea para informarle que habían encontrado a María Alejandra Esquin colgada en su vivienda.

En el hospital, la familia y amigos recibieron la noticia de que la joven falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios y permanecer 30 minutos sin oxígeno cerebral.

El entorno de Baby Demoni mostró dudas sobre la hipótesis de suicidio. La fresa más nea indicó que la joven se encontraba recién operada, con intervenciones en senos, abdomen y glúteos, lo que le impedía realizar esfuerzos físicos. Además, la vivienda tenía techo de PVC, lo que dificultaría la posibilidad de colgarse. “No podría hacer fuerza, no podría levantar tanto sus brazos. No era una sola cirugía. Ella estaba intervenida: los senos, el abdomen, las nalgas”, explicó.

La hija de Baby Demoni

La relación entre la creadora de contenido y su hija Ariana, de aproximadamente 6 años, era muy cercana, según lo dicho por su mejor amigo. La fresa más nea relató que María Alejandra Esquin siempre mostraba cariño a su pequeña y le aseguraba que siempre estaría a su lado. Tras el fallecimiento, la pequeña expresó su dolor diciendo: “No tengo papá y ahora ya no tengo mamá”.

La hija de Baby Demoni, con tan corta edad, debe lidiar con la muerte de su madre - crédito Más allá del silencio / Instagram

¿Suicidio o asesinato?

La actitud de Samor One tras la muerte de Baby Demoni también generó dudas entre sus seresqueridos. Según el mejor amigo de la fallecida, el rapero no volvió a presentarse ni en el hospital, ni en la funeraria, ni en el entierro.

Además, durante el encuentro en el hospital, Samor One mantuvo una postura desafiante y reiteró las acusaciones hechas por teléfono, en las que afirmó: “Muy enfermo de mi parte, lo peor es que no lo digo yo, lo dice la niña. Muy enfermo de mi parte pensar eso, ¿no? No lo digo yo, lo dice la niña. Y tranquilo, que hay pruebas, usted no se preocupe”.

La fresa más nea reiteró sentirse amenazado por Samor One, tanto por las amenazas recibidas durante la llamada como por la actitud hostil en el hospital: “Él me amenazó durante la llamada y el día del hospital también. Y me sentí muy sofocado, me sentí intimidado. A mí no me gustan los problemas. Yo no me atrevo a señalarlo, de ser culpable de nada. Pero no sé él por qué inventa esto. ¿Con qué argumentos?”, declaró.

El rapero aseguró que sostuvo una discusión con ella antes de su muerte y aseguró que demandará a La fresa más nea - crédito @samor.one/Instagram

En cuanto a los proyectos de Baby Demony, su amigo recordó que la joven tenía planes a corto plazo, como asistir a eventos y reunirse con otros creadores de contenido. “Ella quería ir a la pelea de Yina (que se llevó a cabo el sábado 18 de octubre). Ella para qué me va a pedir el favor que le compre unas pelucas para el 31 de octubre”, relató confundido por la supuesta posibilidad de un suicidio, que es la versión entregada por su pareja.

El caso de María Alejandra Esquin dejó gran cantidad de preguntas sobre las circunstancias de su muerte y el entorno de violencia psicológica en el que vivía. Por ahora, la investigación continúa, mientras su historia sigue generando debate.