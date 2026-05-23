Colombia

La OIT impulsa alianzas en Barranquilla para facilitar la empleabilidad juvenil

Representantes de empresas, gobierno y el sector educativo debatieron mecanismos para abrir nuevas oportunidades y fortalecer la transición de los recién egresados hacia el mercado laboral

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reunió a líderes empresariales, funcionarios públicos y representantes del sector educativo en un desayuno de alto nivel en Barranquilla.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reunió a líderes empresariales, funcionarios públicos y representantes del sector educativo en un desayuno de alto nivel en Barranquilla.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reunió a líderes empresariales, funcionarios públicos y representantes del sector educativo en un desayuno de alto nivel en Barranquilla para fortalecer la conexión entre la formación profesional y la empleabilidad juvenil.

El encuentro, realizado esta semana en el GHL Hotel de la capital del Atlántico, tuvo como objetivo articular esfuerzos para generar oportunidades concretas de acceso laboral para jóvenes preparados en sectores con alta demanda.

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La OIT, en coordinación con la Alcaldía de Barranquilla, el Centro de Oportunidades, el Servicio Público de Empleo, Cajacopi y organizaciones empresariales, promovió este espacio multisectorial para potenciar la articulación institucional y enfocar la formación profesional juvenil hacia los requerimientos actuales del mercado laboral.

El evento abordó el reto persistente del “limbo formativo”, una situación en la que numerosos jóvenes no logran una transición efectiva de la educación al trabajo, quedando sin ingresar al mundo laboral después de finalizar sus estudios.

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El desayuno empresarial forma parte de una estrategia territorial que busca alinear la formación profesional con las necesidades emergentes del mercado.
El desayuno empresarial forma parte de una estrategia territorial que busca alinear la formación profesional con las necesidades emergentes del mercado.

El desayuno empresarial forma parte de una estrategia territorial que busca alinear la formación profesional con las necesidades emergentes del mercado. La iniciativa se centra en áreas como desarrollo de software, análisis de datos, soporte en tecnologías de la información, marketing digital y automatización.

El propósito es cerrar la brecha entre la capacitación de los jóvenes y la inserción efectiva al mundo laboral, evitando que permanezcan en situación de exclusión tras completar su educación.

Entre los objetivos prioritarios del piloto figuran potenciar el talento calificado, favorecer la inserción en empleos acordes y fomentar alianzas sólidas entre empresas y entidades educativas. El encuentro también permitió identificar demandas específicas del mercado laboral de Barranquilla, estableciendo consensos sobre la necesidad urgente de rutas de transición más efectivas hacia un empleo digno para las nuevas generaciones.

Participantes y alianzas para la empleabilidad juvenil

Entre los asistentes destacaron representantes de la OIT, la Alcaldía de Barranquilla, el Centro de Oportunidades, el Servicio Público de Empleo, Cajacopi y empresas de la región.
Entre los asistentes destacaron representantes de la OIT, la Alcaldía de Barranquilla, el Centro de Oportunidades, el Servicio Público de Empleo, Cajacopi y empresas de la región.

La convocatoria reunió a una amplia variedad de instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional, reflejando un compromiso compartido con la inclusión laboral juvenil. Entre los asistentes destacaron representantes de la OIT, la Alcaldía de Barranquilla, el Centro de Oportunidades, el Servicio Público de Empleo, Cajacopi y empresas de la región.

También asistieron figuras como Nini Yohana Cantillo Estrada, de la Gobernación del Atlántico; Claudia López Duarte, de la OIT; Diego Sandoval, del Servicio Público de Empleo; el secretario distrital de Desarrollo Económico Henry Cáceres Messino; la secretaria de Educación Paola Amar y Bryan Corredor Morales, jefe del Centro de Oportunidades.

El grupo incluyó delegados del SENA, la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, el Comité Intergremial, cajas de compensación, universidades, entidades de innovación, y organismos de cooperación internacional. Organizaciones sindicales como la CUT y la CTC, además de empresas como Grupo Puerto de Barranquilla y la Sociedad Portuaria Regional, también participaron, reforzando el carácter plural del encuentro.

La interacción entre estos actores busca consolidar alianzas estratégicas que faciliten empleos cualificados y fortalezcan la agenda regional de integración entre aprendizaje permanente y crecimiento productivo.

Retos y perspectivas para la inclusión laboral juvenil

Durante el evento, se identificaron desafíos persistentes relacionados con la brecha entre educación y empleo.
Durante el evento, se identificaron desafíos persistentes relacionados con la brecha entre educación y empleo.

Durante el evento, se identificaron desafíos persistentes relacionados con la brecha entre educación y empleo, subrayando la urgencia de mecanismos que mejoren la transición escuela-trabajo. El “limbo formativo” persiste como un obstáculo, sobre todo para jóvenes en contextos vulnerables que encuentran dificultades para acceder al trabajo.

El piloto no fijó metas de contratación inmediatas ni cifras específicas, pero servirá como plataforma para ajustar políticas públicas y orientar los programas formativos de acuerdo con las necesidades empresariales. Representantes de la Alcaldía y otras entidades destacaron que los resultados obtenidos guiarán el perfeccionamiento de futuras iniciativas de empleabilidad juvenil en Barranquilla.

El impulso del “aprendizaje permanente” y la formación basada en competencias se ubicó como eje central del diálogo, en sintonía con la prioridad de ofrecer oportunidades de empleo digno y fortalecer las capacidades institucionales de cara a los cambios constantes del entorno económico. Además, la cooperación entre sectores fue considerada clave para crear oportunidades sostenibles y promover el desarrollo social y productivo.

La OIT reafirmó su disposición de acompañar estos procesos territoriales en Colombia, promoviendo una estrecha sinergia entre formación profesional, inserción laboral y fortalecimiento institucional. Desde su mandato orientado a la juventud, la organización subrayó que la colaboración entre empleadores, entidades educativas y autoridades locales es fundamental para avanzar hacia escenarios laborales más inclusivos.

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