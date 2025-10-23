Colombia

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’ denunció que está siendo víctima de amenazas: “Yo no sería una persona que atente contra mi vida”

Robin Alexis Parra, conocido como ‘La fresa más nea’, compartió detalles inéditos sobre los momentos de tensión y las amenazas que ha recibido desde el fallecimiento de la ‘influencer’ Baby Demoni

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Mejor amigo de Baby Demoni
Mejor amigo de Baby Demoni aseguró que está siendo víctima de amenazas de parte de la expareja de la influenciadora - crédito Redes Sociales/IG

Las consecuencias de la muerte de Baby Demoni han alcanzado a su entorno más cercano, según reveló Robin Alexis Parra, conocido como “La fresa más nea”, que denunció haber recibido amenazas tras el fallecimiento de la influencer.

En una conversación con el periodista Rafael Poveda durante su pódcast Más allá del silencio, Parra relató los episodios de tensión y confrontación que vivió junto a la creadora de contenido en las horas previas a que fuera hallada sin vida, así como los conflictos con la pareja sentimental de la joven, Miguel Ángel López, conocido como Samor.

La creadora de contenido fue
La creadora de contenido fue hallada muerta en confusos hechos que son materia de investigación - crédito @baby_demoni_/Instagram

El testimonio de “La fresa más nea” aporta nuevos elementos a un caso que sigue rodeado de interrogantes. Parra detalló que, poco antes de la muerte de Baby Demoni, se produjo una fuerte discusión entre la influencer y Samor.

Según su relato, el motivo del altercado fue la sospecha de una infidelidad entre Parra y la propia Baby Demoni, lo que desencadenó un enfrentamiento marcado por gritos y acusaciones.

En los audios presentados por Parra durante el programa, se escucha a Samor afirmar: “Muy enfermo de mi parte pensar eso, ¿no? No lo digo yo, lo dice la niña, y tranquilo, que hay pruebas. Sumercé no se preocupe”, una declaración que evidencia la tensión existente entre los involucrados.

La muerte de María Alejandra
La muerte de María Alejandra Esquin expone la tensión entre la investigación judicial, la especulación en redes y el derecho a la intimidad en una sociedad hiperconectada - crédito La fresa más nea

Parra también relató que, durante su visita al hospital mientras Baby Demoni recibía atención médica, Samor adoptó una actitud que él percibió como amenazante.

Ante esta situación, Parra decidió dejar constancia pública de que, en caso de que algo le ocurriera, responsabilizaría directamente a Samor.

En el pódcast Más allá del silencio, Parra fue enfático al señalar: “Él me amenazó durante la llamada y el día del hospital también. Y me sentí muy sofocado, me sentí intimidado. A mí no me gustan los problemas. Yo no me atrevo a señalarlo, de ser culpable de nada. Pero no sé él por qué inventa esto. ¿Con qué argumentos?”.

En su relato, el joven insistió en que no atentaría contra su propia vida y reiteró su postura de responsabilizar a Samor si llegara a sucederle algo.

'La fresa más nea' denunció
'La fresa más nea' denunció amenazas de parte de Samor, expareja de Baby Demoni - crédito @samor.one/Instagram

Yo no sería una persona que atentaría en contra de mi vida, y yo quiero dejarle eso claro a usted, a la policía, a todo el mundo que, si algo me pasa, yo lo hago responsable directamente a él: Samor One Miguel López, y porque me amenazó y también me está difamando, diciendo cosas que no son. Ella lo amaba y lo respeto, demasiado, pero, así como lo amaba soy consciente de que tenía una dependencia emocional”, concluyó Parra en el programa conducido por Rafael Poveda.

Las declaraciones de La fresa más nea se suman a las incógnitas que persisten en torno a la muerte de Baby Demoni, mientras el caso continúa generando repercusiones en su círculo más próximo.

Otros hallazgos en el cuerpo de ‘Baby Demoni’

La DJ pide que se esclarezcan los hechos a la mayor brevedad por parte de las autoridades - crédito @toxinews/TikTok

Aunque la autopsia oficial no ha sido divulgada por los entes forenses, fue la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón la que compartió en redes sociales que “le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue. Ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro”.

El relato de los allegados a Esquín se ha transformado en un elemento clave para las pesquisas policiales.Por otra parte, la DJ y empresaria de fajas enfatizó que la joven, dos días antes de ser encontrada sin vida, “estaba superfeliz, estaba supercontenta con la cirugía. Eso está muy raro”, al referirse a la intervención estética a la que recientemente se había sometido.

