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EN VIVO - Giro de Italia etapa 14: aparece al alta montaña y una nueva oportunidad para los corredores colombianos

Egan Bernal buscará recuperar tiempo y posiciones aprovechando sus capacidades en el terreno de ascenso

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Se corre la edición 109 del Giro de Italia - crédito Florion Goga/File Photo/Reuters
Se corre la edición 109 del Giro de Italia - crédito Florion Goga/File Photo/Reuters

La etapa 14 del Giro de Italia, edición 109, que se describe, marca un punto de quiebre en la competencia, con un recorrido de 133 kilómetros entre Aosta y Pila (Gressan) que concentra 4.350 metros de desnivel acumulado.

12:17 hsHoy

Cambio de bicicleta para Filippo Ganna, corredor del Ineos Grnadiers y compñaero del colombiano Egan Bernal.

12:04 hsHoy

Abandono

Christian Scaroni (XDS Astana Team) deja la carrera a falta de 107.7 kilómetros para línea de meta.

11:59 hsHoy

Gandor primer premio de montaña: Jardi Van Der Le

11:46 hsHoy

Situación de carrera

Con una salida neutralizada en ascenso y casi 20 kilometros de recorrido, se logro consolidar una fuga numerosa.

Cabeza de carrera

  • Jardi Christiaan Van Der Lee — +2:01:01
  • Jan Christen — +50:35

Grupo perseguidor a 28 segundos

  • Luca Vergallito — +2:15:32
  • Martin Marcellusi — +2:18:10
  • Jefferson Alexander Cepeda — +51:11
  • Giulio Ciccone — +18:16
  • Enric Mas — +23:22
  • Juan Pedro López — +40:59
  • Lorenzo Milesi — +57:56
  • Einer Rubio — +47:27
  • Jan Hirt — +7:53
  • David De La Cruz — +6:43
  • Mark Donovan — +41:19
  • Nickolas Zukowsky — +46:43
  • Aleksandr Vlasov — +29:09
  • Gianmarco Garofoli — +41:40
  • Koen Bouwman — +43:22
  • Christopher Juul-Jensen — +1:59:59
  • Gijs Leemreize — +1:39:55
  • Mattia Bais — +1:49:49
  • Ludovico Crescioli — +31:13
  • Alessandro Tonelli — +50:10
  • Igor Arrieta — +9:14
  • Jhonatan Narváez — +43:15
  • Wout Poels — +38:13
  • Johannes Kulset — +10:06
  • Andreas Leknessund — (sin tiempo detallado)
Grupo perseguidor de la etapa 14 del Giro de Italia edición 109 - señal oficial Giro de Italia
Grupo perseguidor de la etapa 14 del Giro de Italia edición 109 - señal oficial Giro de Italia
11:26 hsHoy

Recorrido

Desde el inicio se afrontan ascensos continuos, sin pausas significativas, lo que anticipa un fuerte impacto en la clasificación general. El trayecto comienza con la subida a Saint-Barthélémy (15,8 km al 6,1%), seguida de un descenso de casi 20 kilómetros. Luego de un breve paso por Aosta, la ruta asciende al Valpelline, que culmina en Doues (5,8 km al 6,2%), considerada la subida menos exigente del día.

Posteriormente, el recorrido incluye los ascensos a Lin Noir (7,4 km al 7,9%) y Verrogne (5,6 km al 6,9%), separados por un corto descenso, antes de regresar al valle y encarar la subida final a Pila por la vertiente de Gressan. Esta última subida, de 16,5 kilómetros y una pendiente media del 7,1%, no supera rampas del 9% y ofrece vistas panorámicas de montañas emblemáticas como el Mont Blanc, el Cervino, el Monte Rosa y el Gran Paradiso en días claros.

Pila cuenta con antecedentes en la historia del Giro, especialmente durante las décadas del 80 y 90, pero en esta ocasión el ascenso se realiza por una vertiente diferente a la habitual, tradicionalmente utilizada para el descenso. Entre los hechos destacados figuran el triunfo de Robert Millar en 1987 y el de Udo Bölts en 1992, en una edición ganada por Miguel Indurain.

Recorrido de alta montaña, etapa 14 Giro de Italia, edición 109 - Giro de Italia
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