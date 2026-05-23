EN VIVO - Giro de Italia etapa 14: aparece al alta montaña y una nueva oportunidad para los corredores colombianos

La etapa 14 del Giro de Italia, edición 109, que se describe, marca un punto de quiebre en la competencia, con un recorrido de 133 kilómetros entre Aosta y Pila (Gressan) que concentra 4.350 metros de desnivel acumulado.
Cambio de bicicleta para Filippo Ganna, corredor del Ineos Grnadiers y compñaero del colombiano Egan Bernal.
Abandono
Christian Scaroni (XDS Astana Team) deja la carrera a falta de 107.7 kilómetros para línea de meta.
Gandor primer premio de montaña: Jardi Van Der Le
Situación de carrera
Con una salida neutralizada en ascenso y casi 20 kilometros de recorrido, se logro consolidar una fuga numerosa.
Cabeza de carrera
- Jardi Christiaan Van Der Lee — +2:01:01
- Jan Christen — +50:35
Grupo perseguidor a 28 segundos
- Luca Vergallito — +2:15:32
- Martin Marcellusi — +2:18:10
- Jefferson Alexander Cepeda — +51:11
- Giulio Ciccone — +18:16
- Enric Mas — +23:22
- Juan Pedro López — +40:59
- Lorenzo Milesi — +57:56
- Einer Rubio — +47:27
- Jan Hirt — +7:53
- David De La Cruz — +6:43
- Mark Donovan — +41:19
- Nickolas Zukowsky — +46:43
- Aleksandr Vlasov — +29:09
- Gianmarco Garofoli — +41:40
- Koen Bouwman — +43:22
- Christopher Juul-Jensen — +1:59:59
- Gijs Leemreize — +1:39:55
- Mattia Bais — +1:49:49
- Ludovico Crescioli — +31:13
- Alessandro Tonelli — +50:10
- Igor Arrieta — +9:14
- Jhonatan Narváez — +43:15
- Wout Poels — +38:13
- Johannes Kulset — +10:06
- Andreas Leknessund — (sin tiempo detallado)
Recorrido
Desde el inicio se afrontan ascensos continuos, sin pausas significativas, lo que anticipa un fuerte impacto en la clasificación general. El trayecto comienza con la subida a Saint-Barthélémy (15,8 km al 6,1%), seguida de un descenso de casi 20 kilómetros. Luego de un breve paso por Aosta, la ruta asciende al Valpelline, que culmina en Doues (5,8 km al 6,2%), considerada la subida menos exigente del día.
Posteriormente, el recorrido incluye los ascensos a Lin Noir (7,4 km al 7,9%) y Verrogne (5,6 km al 6,9%), separados por un corto descenso, antes de regresar al valle y encarar la subida final a Pila por la vertiente de Gressan. Esta última subida, de 16,5 kilómetros y una pendiente media del 7,1%, no supera rampas del 9% y ofrece vistas panorámicas de montañas emblemáticas como el Mont Blanc, el Cervino, el Monte Rosa y el Gran Paradiso en días claros.
Pila cuenta con antecedentes en la historia del Giro, especialmente durante las décadas del 80 y 90, pero en esta ocasión el ascenso se realiza por una vertiente diferente a la habitual, tradicionalmente utilizada para el descenso. Entre los hechos destacados figuran el triunfo de Robert Millar en 1987 y el de Udo Bölts en 1992, en una edición ganada por Miguel Indurain.