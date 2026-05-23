Después de cinco días se levantó el bloqueo en la vía al mar: se instalará mesa de negociación entre el gremio minero y el Gobierno nacional

Se levantaron los bloqueos en la vía al mar, que ya completaban cinco días, por cuenta del gremio minero - crédito Fedetranscarga

La vía a Buenaventura quedó abierta en horas de la mañana del 23 de mayo de 2026, tras casi cinco días de bloqueos. La reapertura fue definida por miembros del gremio minero que mantenían cierres en tres puntos de la carretera al mar, con el argumento de habilitar un diálogo con el Gobierno nacional.

De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, los bloqueos se concentraban en Boguerrero, el sector de Bendiciones y el sector de Zaragoza. La apertura incluyó el paso en Zaragoza a la altura del kilómetro 31 y un tránsito a carril en Bendiciones en el kilómetro 35, en la vía al mar.

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Las comunidades confirmaron que ya llegaron delegados del Gobierno Nacional para buscar acuerdos, siempre según el medio de comunicación. Advirtieron que, si no se logra un entendimiento, podrían volver a cerrar la carretera.

El cierre, que entraba en su quinto día, provocó afectaciones económicas en el principal puerto del Pacífico colombiano. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) indicó a Noticias Caracol que por ese corredor se movilizan a diario exportaciones por USD 23 millones y más de 8.500 toneladas de carga.

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Analdex también señaló que se vieron impactadas importaciones por cerca de 48.600 toneladas y más de 1.800 empresas. En la terminal de transportes, en tanto, esperaban el retorno de pasajeros hacia Buenaventura luego de que desde el martes no salieran viajeros, un hecho que afectó a unos 5.000 pasajeros en 500 despachos, según el mismo informe.

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