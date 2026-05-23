Colombia

Diego Guauque lleva cinco días hospitalizado, negó que tenga una recaída por cáncer: “La salud es nuestro principal tesoro”

El reconocido periodista fue diagnosticado con la enfermedad en 2023, pero en 2024, gracias a la efectividad de los tratamientos a los que se sometió, mejoró

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El periodista aseguró que su situación lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la salud - crédito @diego_reportero/IG

En 2023, el periodista Diego Guauque fue diagnosticado con leiomiosarcoma, un tipo de cáncer que afecta el tejido de los músculos lisos. Se sometió a todo tipo de tratamientos y cirugías para mejorar y en 2024 superó la enfermedad, lo que le permitió volver a retomar su trabajo periodístico.

Desde que pasó por todo ese proceso, el comunicador procura cuidarse de todas las maneras posibles para evitar una recaída y, hasta el momento, lo ha logrado. Sin embargo, el 22 de mayo de 2026, publicó en sus redes sociales un video en el que informó que está hospitalizado.

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Guauque aclaró que la situación que está afrontando ahora no está relacionada con un nuevo diagnóstico de cáncer. “Hoy completo cinco días acá hospitalizado. Por fortuna, no por algo relacionado con el cáncer o por alguna recaída, pero sí muy seguramente por una consecuencia a largo plazo debido a aquellos tratamientos tan fuertes de hace un par de años. Tratamientos que finalmente fueron los que salvaron mi vida”, dijo.

Diego Guauque recordó la importancia de hacerse chequeos médicos constantemente - crédito captura de video @diego_reportero/IG
Diego Guauque recordó la importancia de hacerse chequeos médicos constantemente - crédito captura de video @diego_reportero/IG

Este momento por el que está pasando le permitió reflexionar sobre las lecciones que suele dar la vida. Considera que, por más de que se aprenda, hay episodios que vuelven a recordarle que hay un aspecto crucial que no se debe descuidar para llevar una vida plena: la salud.

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Desde su perspectiva, hay preocupaciones que están lejos de tener la relevancia que tiene la salud. Las responsabilidades que se asumen a diario o, incluso, las condiciones económicas, no tienen la misma relevancia que la salud.

No hay nada más importante que la salud. Nada. Nada. La salud es nuestro principal tesoro, el verdadero. Porque cuando falta, todo lo demás pasa a un segundo plano. El trabajo, las preocupaciones, los afanes diarios, el dinero que tantas veces creemos que es tan importante. Porque en momentos así uno entiende que sin salud nada realmente tiene sentido”, precisó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Diego Guaque aseguró que su hospitalización se debe a las consecuencias de los tratamientos a los que se sometió para tratar el cáncer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En ese sentido, instó a la ciudadanía a escuchar su cuerpo y a hacerse chequeos constantes para verificar que todo esté bien o para detectar alguna enfermedad a tiempo. También insistió en la importancia de descansar, de expresar el amor que se tiene por los demás y de no dar por sentado nunca que el día va a ser como cualquier otro.

"La vida cambia muy rápido y la salud, hasta que se pierde o se pone en riesgo, es cuando entendemos realmente su valor”, indicó.

Diego Guauque negó haber tenido una recaída

En octubre de 2025, el periodista tuvo que pronunciarse en sus redes sociales para desmentir información relacionada con su estado de salud. Negó que hubiera tenido un nuevo diagnóstico de cáncer y afirmó que se encontraba muy bien.

“Buenas. Para avisarles que no he recaído, que no estoy muerto, que estoy bien. No como esas publicaciones que cada vez son más frecuentes, que uno observa por Facebook y que rebotan por WhatsApp, hablando una cantidad de barbaridades acerca de mi salud. Estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, estoy sano. No he recaído. Ando dictando precisamente unas conferencias con, con mi esposa, bastante impactantes, bastante conmovedoras. Sigo trabajando”, dijo Guauque en Instagram.

El periodista afirmó que su prioridad es su salud - crédito @diego_reportero/IG

El comunicador advirtió que ese tipo de información falsa relacionada con el cáncer no solo genera confusión entre quienes la reciben, también impacta su salud mental. En su caso, puede aumentar la preocupación, porque vive con el miedo de que su salud física pueda deteriorarse por un eventual retorno de la enfermedad.

Recordó que los pacientes de cáncer suelen asociar cualquier molestia física con la posibilidad de una recaída. En ese sentido, ese temor convierte los rumores en un factor adicional de angustia, incluso cuando no corresponden con la realidad.

Este tipo de situaciones, pues, inevitablemente, lo ponen a uno a pensar y lo alcanzan a uno a tocar, a sugestionarlo un poquito, porque el paciente de cáncer siempre va a tener un temor, una incertidumbre: a recaer. Esa es una palabra bien complicada, porque todos los seres humanos sentimos dolores, pero cuando una persona que ha sobrevivido al cáncer siente ese dolor, inevitablemente lo relaciona con esa enfermedad”, explicó.

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