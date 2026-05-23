Colombia

Ministro de Defensa confirmó que señalado como responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez huyó herido tras operación militar en Antioquia

El Estado intensifica acciones judiciales y militares en toda la región del norte antioqueño, con operativos, patrullajes y colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen organizado

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Mateo Pérez Rueda, periodista independiente y estudiante de Ciencias Políticas, desapareció en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño - crédito Flip
El encuentro, celebrado a una semana de la primera vuelta presidencial, expuso diferencias ideológicas profundas entre los candidatos, quienes no lograron consenso en temas fundamentales como la asamblea constituyente y la polarización política - crédito Flip

Una operación militar en Antioquia permitió abatir a una integrante de la estructura criminal 36 y dejó heridos a dos de sus cabecillas, uno de ellos acusado del asesinato del periodista Mateo Pérez.

Sobre esto, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que alias Chalá, señalado como responsable directo, huyó herido tras una ofensiva militar.

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Las investigaciones oficiales sobre el asesinato de Mateo Pérez señalan como responsables a la Estructura criminal 36, objeto de una ofensiva conjunta entre las Fuerzas Militares de Colombia y la Fiscalía General de la Nación en Briceño, Antioquia. Dos de sus principales cabecillas, alias Chalá y alias Macho Viejo, resultaron heridos durante el operativo y permanecen prófugos.

“Estos dos peligrosos delincuentes heridos en la operación militar, habrían sido llevados hacia Puerto Valdivia buscando atención médica, con apoyo de colaboradores de esta organización de la muerte”, afirmó el ministro en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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La transmisión en directo del diálogo dejó en claro que no existe posibilidad de acuerdo, ya que ambos defendieron posiciones divergentes sobre la Constitución, el diálogo y la lucha contra la polarización - crédito @PedroSánchezCol / X
La transmisión en directo del diálogo dejó en claro que no existe posibilidad de acuerdo, ya que ambos defendieron posiciones divergentes sobre la Constitución, el diálogo y la lucha contra la polarización - crédito @PedroSánchezCol / X

El Estado ha dispuesto recursos especiales y recompensas para dar con su paradero y el de los demás líderes implicados.

El procedimiento se llevó a cabo el 22 de mayo en la vereda Palmichal, en Briceño. Participaron de manera directa las Fuerzas Militares y, en el ámbito judicial, la Fiscalía.

Tras la operación, una integrante de la estructura y, con apoyo de cómplices, habrían sido trasladados hacia Puerto Valdivia en busca de atención médica.

Las autoridades, bajo la coordinación de Pedro Arnulfo Sánchez, mantuvieron el despliegue de inteligencia y patrullajes en el norte de Antioquia. Estas acciones forman parte de la respuesta estatal frente a delitos cometidos por la organización, entre los que se cuentan asesinatos, extorsiones y reclutamiento de menores.

Recompensas por los cabececillas de la Estructura criminal 36

El Ministerio de Defensa anunció recompensas para quienes aporten información útil que permita ubicar y capturar a los cinco cabecillas principales de la Estructura criminal 36.

El crimen del comunicador condujo a un fortalecimiento de medidas de seguridad en Antioquia, incluyendo despliegues especiales y patrullajes permanentes, en respuesta a la gravedad del caso - crédito @PedroSánchezCol /X
El crimen del comunicador condujo a un fortalecimiento de medidas de seguridad en Antioquia, incluyendo despliegues especiales y patrullajes permanentes, en respuesta a la gravedad del caso - crédito @PedroSánchezCol /X

La recompensa más alta, de $640 millones, corresponde a alias ‘Primo Gay’. Por alias ‘Chalá’, señalado como uno de los responsables del asesinato de Mateo Pérez, se ofrecen COP $500 millones.

En el caso de ‘Macho Viejo’, ‘Lobo’ y ‘Santiago’, los incentivos llegan hasta COP $100 millones para cada uno. Todos han sido identificados como responsables de coordinar actividades violentas, extorsivas y delitos contra menores. Las autoridades llaman a la ciudadanía a hacer uso de las líneas telefónicas y canales seguros habilitados para facilitar la captura de quienes integran la estructura.

Caso Mateo Pérez y la respuesta del Estado

El asesinato del periodista Mateo Pérez, desaparecido el 5 de mayo y hallado muerto días después, fue atribuido a la Estructura criminal 36 por las autoridades.

El hecho desencadenó una reacción inmediata del Estado, que articuló operativos entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad con el objetivo de capturar a los implicados y fortalecer la institucionalidad en la región.

Pedro Arnulfo Sánchez puntualizó su respaldo a la labor de las Fuerzas Militares y la Policía, y reconoció el compromiso de los uniformados que trabajan para proteger a las comunidades en el norte de Antioquia. Las acciones del Estado incluyen, además de los operativos, medidas de prevención, protección civil y reserva en la denuncia, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros para la población.

El Gobierno subraya su determinación de emplear todos los recursos disponibles para impedir el avance del crimen organizado y restablecer la seguridad y el bienestar en el norte de Antioquia.

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